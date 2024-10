3 con giáp có ‘căn cơ’ Phú Quý, Tiền Tài và tình cảm thăng hoa viên mãn, số dư tài khoản tăng lên không ngớt, mã đáo thành công từ ngày 26/10 đến 16/11

Từ ngày 26/10 đến 16/11, tuổi Tỵ sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Nhất là với những ai làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, nếu chớp lấy thời cơ thì sẽ có thể thu được một khoản lợi kha khá.

Từ ngày 26/10 đến 16/11, Thiên Tài báo hiệu, người tuổi Thìn dễ gặp may ở phương diện tài chính vào ngày này. Đặc biệt là Thứ Tài, có dấu hiệu may mắn bất ngờ như trúng thưởng, được phụ cấp, đòi được nợ, tiền từ các khoản tồn đọng bỗng về tay, hoặc gặp may mắn khi bốc thăm trúng thưởng… Người kinh doanh buôn bán đạt doanh thu như ý.

Trong công việc, mọi việc vẫn đang tiến triển ổn định. Bạn phát huy ổn định năng lực của mình, hiệu suất được đảm bảo. Các mối quan hệ tại nơi công sở hài hòa tốt đẹp cũng tạo ra nguồn động lực làm việc mỗi ngày cho con giáp này. Bạn cũng là người khéo léo trong đối nhân xử thế nên luôn được mọi người yêu mến.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ ngày 26/10 đến 16/11, công việc của tuổi Ngọ diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi. Cũng bởi thường ngày bản mệnh luôn thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả ổn định là điều xứng đáng.

Con giáp này được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi dậm chân một chỗ vì sẽ rất uổng phí. Ngoài ra, bản mệnh cần thêm sự linh hoạt và nhanh nhẹn để có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển.

