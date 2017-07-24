3 con giáp cần đề phòng hao tiền tốn của, tình duyên lận đận do bị tiểu nhân hãm hại trong tháng tới

Tâm linh - Tử vi 24/07/2017 16:54

Trong cuộc sống, việc chúng ta bị người khác ghen tỵ, đố kỵ, đặt điều hãm hại là việc bình thường. Tuy nhiên, trong vòng một tháng tới, 3 con giáp dưới đây cần đặc biệt cẩn thận vì có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân hãm hại gây hao tốn tiền của.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu
Trong tháng 8, những người tuổi Sửu có thể gặp trở ngại trong công việc vì bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh: Internet

Mặc dù xét về tổng thể cả năm nay, vận thế của người tuổi Sửu tương đối ổn định nhưng cũng gặp không ít hung tin. Đặc biệt, trong tháng 8, những người thuộc con giáp này có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn trở ngại trong công việc vì bị tiểu nhân hãm hại.

Nếu trong tháng này bạn đang có những kế hoạch, dự định lớn thì tốt nhất đừng nên chia sẻ với người khác và đặc biệt không nên tin tưởng giao tiền cho bất kỳ ai.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính tình ôn nhu, hòa đồng, thường không muốn gây chuyện với người khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người khác sẽ để cho họ yên thân. Có thể nói, đây là năm đầy sóng gió với người tuổi Mão vì họ rất dễ bị người khác đố kỵ, tìm cách hãm hại.

Trong những ngày đầu tháng 8, người tuổi Mão cần đặc biệt chú ý mọi hành động của mình vì rất dễ bị tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, trong tháng này, người tuổi Mão còn chịu ảnh hưởng của hung tinh nên sự nghiệp cũng không mấy suôn sẻ, gặp nhiều trở ngại.

Lời khuyên cho người tuổi Mão trong vòng một tháng tới là phải hết sức cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo trước khi làm để tiểu nhân không có cơ hội phá hoại cuộc sống, công việc của bạn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân
Nếu cư xử không khôn khéo, trong tháng tới, những người tuổi Thân dễ gặp rắc rối với cấp trên - Ảnh: Internet

Vốn dĩ vận thế của người tuổi Thân năm nay không mấy suôn sẻ, thường xuyên gặp nhiều phiền phức. Do đó, nếu không cư xử khéo léo, cộng thêm việc tiểu nhân nói xấu sau lưng, bạn dễ gặp rắc rối với đồng nghiệp, cấp trên.

Bên cạnh đó, trong tháng 8, người tuổi Thân càng phải đặc biệt cẩn trọng trong những mối quan hệ tình cảm, chuyện tình yêu của bạn có thể sẽ gặp trắc trở vì xuất hiện người thứ ba.

Để tiểu nhân không thể “thừa nước đục thả câu” hay hãm hại, người tuổi Thân phải cẩn thận trong từng câu nói, hành động của mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Trong nhà có 3 con giáp này, dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua, cuộc sống gia đình luôn an nhàn, hạnh phúc

Trong nhà có 3 con giáp này, dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua, cuộc sống gia đình luôn an nhàn, hạnh phúc

Gia đình nào có người thuộc 3 con giáp dưới đây sẽ gặp dữ hóa lành, tài lộc, vận may tự gõ cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi top con giáp top con giáp bị tiểu nhân hãm hại

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 0 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 0 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay