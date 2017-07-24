Trong cuộc sống, việc chúng ta bị người khác ghen tỵ, đố kỵ, đặt điều hãm hại là việc bình thường. Tuy nhiên, trong vòng một tháng tới, 3 con giáp dưới đây cần đặc biệt cẩn thận vì có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân hãm hại gây hao tốn tiền của.

Tuổi Sửu

Mặc dù xét về tổng thể cả năm nay, vận thế của người tuổi Sửu tương đối ổn định nhưng cũng gặp không ít hung tin. Đặc biệt, trong tháng 8, những người thuộc con giáp này có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn trở ngại trong công việc vì bị tiểu nhân hãm hại.

Nếu trong tháng này bạn đang có những kế hoạch, dự định lớn thì tốt nhất đừng nên chia sẻ với người khác và đặc biệt không nên tin tưởng giao tiền cho bất kỳ ai.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính tình ôn nhu, hòa đồng, thường không muốn gây chuyện với người khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người khác sẽ để cho họ yên thân. Có thể nói, đây là năm đầy sóng gió với người tuổi Mão vì họ rất dễ bị người khác đố kỵ, tìm cách hãm hại.

Trong những ngày đầu tháng 8, người tuổi Mão cần đặc biệt chú ý mọi hành động của mình vì rất dễ bị tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, trong tháng này, người tuổi Mão còn chịu ảnh hưởng của hung tinh nên sự nghiệp cũng không mấy suôn sẻ, gặp nhiều trở ngại.

Lời khuyên cho người tuổi Mão trong vòng một tháng tới là phải hết sức cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo trước khi làm để tiểu nhân không có cơ hội phá hoại cuộc sống, công việc của bạn.

Tuổi Thân

Vốn dĩ vận thế của người tuổi Thân năm nay không mấy suôn sẻ, thường xuyên gặp nhiều phiền phức. Do đó, nếu không cư xử khéo léo, cộng thêm việc tiểu nhân nói xấu sau lưng, bạn dễ gặp rắc rối với đồng nghiệp, cấp trên.

Bên cạnh đó, trong tháng 8, người tuổi Thân càng phải đặc biệt cẩn trọng trong những mối quan hệ tình cảm, chuyện tình yêu của bạn có thể sẽ gặp trắc trở vì xuất hiện người thứ ba.

Để tiểu nhân không thể “thừa nước đục thả câu” hay hãm hại, người tuổi Thân phải cẩn thận trong từng câu nói, hành động của mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-can-de-phong-hao-tien-ton-cua-tinh-duyen-lan-dan-do-bi-tieu-nhan-ham-hai-trong-thang-toi-222595.html