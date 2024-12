3 con giáp bất ngờ giàu sụ, tiền bạc phủ phê, tài lộc hưng vượng, làm một thu mười, trăm lần giàu sang, vạn lần may mắn trong 10 ngày tới

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, công việc của tuổi Tỵ sa sút. Nếu không hành động thận trọng thì bản mệnh có thể sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra.

Vận trình tài lộc cũng không có sự tăng tiến. Con giáp này vẫn an phận một chỗ với công việc chính và nguồn thu từ lương. Lúc khó khăn không kiếm ra người để giúp đỡ, việc gì cũng phải tự bươn chải, xoay xở một mình rất vất vả.

May mắn là trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc, bản mệnh không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn bao người.