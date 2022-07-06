3 con giáp bất chấp tháng 7 cô hồn, phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về hơn bão lũ, tài vận lên cao, công danh sáng ngời

Tý là một trong những con giáp may mắn trong tháng cô hồn. Bởi lẽ bạn là người biết đánh giá đúng năng lực của mình, biết thế mạnh, thế yếu của mình là gì nên có thể lên những kế hoạch rõ ràng cho bản thân.

Về tài chính, nhìn chung bạn không gặp phải khó khăn gì trong việc kiếm tiền, nguồn thu được đảm bảo dù nhiều người đang rất vất vả để mưu sinh. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận về khoản tiền đã cho vay trước đó cùng một số tiền lãi, tuy lãi không nhiều nhưng cũng giúp bạn trang trải phần nào chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh đó, bạn còn khá chủ động trong công việc nên luôn được cấp trên đánh giá cao, trao cho những cơ hội tốt trong công việc, con đường thăng tiến nhờ vậy mà rộng mở.

Tuổi Ngọ

Bước vào tháng 7 Âm lịch, ai cũng lo lắng chuyện công việc không như ý. Tuy nhiên, thành công đối với người Ngọ được gây dựng bằng sự nỗ lực nên dù có gặp một vài trục trặc nhỏ thì con giáp này vẫn giải quyết một cách nhanh gọn và chính xác.

Ảnh minh họa

Người tuổi Ngọ thông minh, chín chắn, làm việc có kế hoạch nên cấp trên hết sức hài lòng vì thành quả bạn mang lại cho công ty. Bạn được sếp khen ngợi, có ý định tăng lương, thăng chức cho bạn. Tin vui chính là khoản tiền thưởng nóng giá trị vật chất không quá nhiều nhưng lại là nguồn động viên vô cùng lớn. Nếu bạn làm tốt thì ngày thăng chức đến rồi đó.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi luôn có phúc khí và nội tâm lương thiện. Họ không dễ dàng bị gục ngã bởi những khó khăn. Trong thâm tâm của tuổi Hợi luôn tin rằng thượng đế rất công bằng, mất đi cái này sẽ được cho lại cái khác, họ không quá quan trọng, nói đúng hơn người tuổi Hợi không tham sân si.

Ảnh minh họa

Họ luôn âm thầm làm những việc tốt, mà bản thân họ cũng cảm thấy thích và tự nguyện, cũng chính điều này khiến vận may đến với họ càng ngày càng nhiều. Trong tháng 7 âm lịch tới đây, mọi xui xẻo của tuổi Hợi nhanh chóng qua đi, vận may và tiền tài sẽ kéo đến. Có thể, trong tháng này hầu bao sẽ rủng rỉnh, có tài vận ngoài ý muốn, từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết triệt để.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.