3 cặp con giáp nào kết hợp với nhau là "trời sinh một cặp", lấy nhau là phú quý, hạnh phúc ấm êm cả đời, gia đạo hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 08:10

Số trời đã định những cặp con giáp này lấy nhau là giàu sang tột đỉnh.

Tỵ và Thìn

Đây sẽ là cặp đôi quyền lực bậc nhất. Người tuổi Thìn vốn mệnh phú quý, có khả năng lãnh đạo, khí chất nổi bật. Người tuổi Tỵ lại độc lập, luôn cố gắng nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Nếu 2 con giáp này về một nhà thì cuộc sống gia đình vô cùng sung túc, hạnh phúc.

Nhiều người nghĩ cặp con giáp này vì quá giống nhau trong tính cách nên khó hòa hợp nhưng ngược lại, họ luôn đầy cảm thông cho đối phương. Nhờ đó, họ có thể cùng nhau xây dựng gia đình ấm cúng, nuôi con cái thành danh. Tài vận, phú quý của cặp vợ chồng tuổi Tỵ và Thìn cũng càng dồi dào, con cháu về sau còn được hưởng.

3 cặp con giáp nào kết hợp với nhau là 'trời sinh một cặp', lấy nhau là phú quý, hạnh phúc ấm êm cả đời, gia đạo hưng thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần và Tuổi Hợi

Người tuổi Hổ nhìn chung thường mạnh mẽ, cương nghị và hào hoa, là những người cấp tiến điển hình, còn tuổi Hợi thì lười biếng, bản tính lãnh đạm song phúc khí tràn trề, nhiều may mắn.

Hai người này kết hợp với nhau tính cách bổ sung cho nhau, tuy không có sức sống mãnh liệt nhưng cũng có thể hạnh phúc cả đời. Đặc biệt, sự kết hợp của hai cung hoàng đạo này không chỉ mang lại phú quý, phúc khí mà con cái cũng thịnh vượng.

3 cặp con giáp nào kết hợp với nhau là 'trời sinh một cặp', lấy nhau là phú quý, hạnh phúc ấm êm cả đời, gia đạo hưng thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý và Tuổi Sửu

Theo ngũ hành, Tý tương ứng mệnh Thủy, Sửu tương ứng với Thổ tuy là tương khắc nhưng theo quy luật vận mệnh nhân sinh thì Thổ khắc Thủy sinh tài. Chính vì lý do này mà 2 con giáp này lấy nhau sẽ cùng nhau tạo nên cơ đồ, kiếm tiền như nước. 

Một khi kết hợp, vận tài hợp lại, sức mạnh nhân đôi, cùng nhau cố gắng, động viên nhau vượt qua khó khăn. Sau 2 năm kết hôn mọi sự bắt đầu hanh thông, tình cảm gắn bó, của cải đến ầm ầm do công việc làm ăn vô cùng thuận lợi vì có người giúp đỡ. 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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