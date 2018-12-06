2019 tới, quý nhân theo chân ‘thổi bay’ hết tiểu nhân đến gần 3 con giáp này

Tâm linh - Tử vi 06/12/2018 05:30

Năm 2019, những con giáp này không còn sợ bị tiểu nhân quý phá, bởi từ đây họ sẽ có quý nhân giúp sức phù trợ, tài lộc phúc đức ào ạt tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh khí chất xuất chúng, tài hoa hơn người. Họ có tấm lòng lương thiện nên được ơn trên phù trợ. 2019 này, tài vận của người của Thìn bùng nổ không ngờ.

Không chỉ vậy, sự nghiệp của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc trong năm 2019. Sự nghiệp, tài vận đều đỏ rực, người tuổi Thìn không còn lo chuyện tiền bạc.

2019 tới, quý nhân theo chân ‘thổi bay’ hết tiểu nhân đến gần 3 con giáp này - Ảnh 1
2019 này, tài vận của người của Thìn bùng nổ không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Năm vừa rồi, có thể người tuổi Tý không gặp nhiều suôn sẻ trong cả sự nghiệp và tình duyên, hay va phải rắc rối không đáng. Nhất là một số người tuổi Tý hay hành động theo cảm tính, càng dễ hối hận vì lựa chọn sai. 2018, người tuổi Tý còn bị tiểu nhân phá rối.

Nhưng 2019 đã hoàn toàn khác, vận thế của người tuổi Tý hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần họ cương quyết dẹp hết quá khứ thì tương lai sẽ gặp quý nhân giúp đời họ tươi sáng hơn hẳn.

2019 tới, quý nhân theo chân ‘thổi bay’ hết tiểu nhân đến gần 3 con giáp này - Ảnh 2
Nhưng 2019 đã hoàn toàn khác, vận thế của người tuổi Tý hoàn toàn thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong năm 2018 có sự nghiệp không mấy ổn định, bị tiểu nhân phá rối, không có bước tiến mới. Dù vậy, con giáp này thông minh và luôn cố gắng. Nhờ vào năng lực của bản thân, họ có thể vượt qua mọi trở ngại. Đầu năm mới, họ có thể gặp được quý nhân phù trợ. Từ đây, vận khí ngày một tốt, tiểu nhân tránh xa, sự nghiệp hay tình duyên đều tốt đẹp.

2019 tới, quý nhân theo chân ‘thổi bay’ hết tiểu nhân đến gần 3 con giáp này - Ảnh 3
Đầu năm mới, người tuổi Dần có thể gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần có cơ hội khẳng định thực lực của mình, thuận lợi mọi điều. Trong tình duyên, họ có thể tìm được một nửa phù hợp từ mối quan hệ bạn bè. Ai đã có gia đình sẽ hạnh phúc viên mãn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 12 tiền chảy về túi, 3 con giáp này cực khổ đủ rồi, sắp tới không chỉ may mắn mà còn phát tài, năm 2019 thịnh vượng rực rỡ

Tháng 12 tiền chảy về túi, 3 con giáp này cực khổ đủ rồi, sắp tới không chỉ may mắn mà còn phát tài, năm 2019 thịnh vượng rực rỡ

Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, vì vậy bất kể ngày trước khó khăn thế nào nhưng vào tháng cuối cùng của năm nay, 3 con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố hết mức.

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