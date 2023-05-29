2 ngày đầu tuần (29/5, 30/5): 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền đổ về nặng trĩu túi, tài khoản nhảy số liên hồi

Tâm linh - Tử vi 29/05/2023 03:40

3 con giáp này được dự báo là sẽ rất phát tài vào 2 ngày đầu tuần. Nguồn thu từ công việc tay trái cũng mang lại một khoản ngoài mong đợi.

Tuổi Tị

Khả năng hút tiền của Tị trong 2 ngày đầu tuần cực cao, làm gì cũng ra tiền. Các dự án dù lớn hay nhỏ đều được hoàn thành và thu về nguồn thu ngoài mong đợi. Thời điểm may mắn đến với Tị nhiều hơn. Cơ hội để con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng qua sự giới thiệu của người thân quen. Phần lớn đều là những cơ hội mười mươi vì vậy Tị hãy tranh thủ nắm bắt.

Sự nghiệp của Tị giai đoạn này khá ổn định. Công việc tiến triển tốt. Các ý tưởng sáng tạo của Tị được đánh giá cao. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng Tị vẫn sẽ dễ dàng vượt qua. Phú quý theo chân, may mắn lại gần, Tị hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong cuối tuần này.

2 ngày đầu tuần (29/5, 30/5): 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền đổ về nặng trĩu túi, tài khoản nhảy số liên hồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu Mão biết nắm bắt thời cơ thì 2 ngày đầu tuần này rất dễ để phát tài. Mão có thể kiếm được bộn tiền. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội thu tiền về túi. Việc buôn bán thuận lợi giúp Mão an tâm hơn.

Tây Bắc là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương cho Mão dễ phát tài phát lộc. Tử vi dự báo, Mão làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy. Không chỉ vậy, cát khí cũng giúp con giáp này thành công hơn trong sự nghiệp. Mão có tinh thần trách nhiệm và động lực để hoàn thành mọi công việc được giao. Nhờ vậy mà Mão nhận được khen ngợi từ cấp trên.

2 ngày đầu tuần (29/5, 30/5): 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền đổ về nặng trĩu túi, tài khoản nhảy số liên hồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn, thông minh và luôn biết cách tận dụng thời cơ để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Con giáp này đang dần rũ bỏ xui xẻo để thăng hoa hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở phương diện tài chính.

Trong 2 ngày đầu tuần này, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc. Bạn bỏ công ra ắt sẽ thu về kết quả. Những khoản đầu tư lớn có thể chưa có thành quả nhưng đầu tư nhỏ thì lại rất tốt. Gần như Thân đầu tư đâu là sinh lời đấy, tiền đẻ ra tiền. Con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngồi chơi cũng kiếm được tiền tỷ. Mặc dù vậy, Thân không nên quá ham mê trò đỏ đen vì dễ mất kiểm soát, tài lộc cũng tiêu tán lúc nào không hay.

2 ngày đầu tuần (29/5, 30/5): 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền đổ về nặng trĩu túi, tài khoản nhảy số liên hồi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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