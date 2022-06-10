10 ngày tới (11/6 - 20/6): Con giáp được 'Ngọc Hoàng ghi tên vào sổ vàng', tiền bạc dồi dào, công danh chạm đỉnh, duyên lành như ý

Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo sau chuỗi thành tích xuất sắc xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn dĩ năng động, thông minh và chăm chỉ bậc nhất trong 12 con giáp. Họ nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất, những người thuộc con giáp này lại rất kiên cường, mạnh mẽ, luôn tò mò, thích khám phá thế giới và có những ý tưởng mới lạ, sáng tạo.

Tử vi 10 ngày (11/6 - 20/6) cho biết, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Thân nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt khi có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân.

Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo sau chuỗi thành tích xuất sắc xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong chuyện tình cảm, trong thời gian 10 ngày tới tuổi Hợi sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn ngọt ngào bên người thương của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người còn độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn. Con giáp này hừng hực sức sống, đầy lửa đam mê. Cái hay của Hợi là nhìn thấu thời điểm để ra tay nắm bắt lấy cơ hội.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn họ là người rộng lượng và tốt bụng, không thích phàn nàn về khó khăn của mình với người khác, vào 10 ngày tới, những người tuổi Thìn sinh tạo thành một sức mạnh tổng hợp của âm và dương, khi gặp vận may thì tài lộc bao trùm, của cải và thành quả có được không ai sánh kịp.

Ngoài ra, những người sinh năm Rồng sẽ cải thiện mức sống vật chất trong hai tháng tới và leo lên những đỉnh cao hơn, đồng thời cũng nên biết rằng tốt nhất là không nên bình luận về những vấn đề không liên quan đến cá nhân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/10-ngay-toi-11-6-20-6-con-giap-duoc-ngoc-hoang-ghi-ten-vao-so-vang-tien-bac-doi-dao-cong-danh-cham-dinh-duyen-lanh-nhu-y-475345.html