10 ngày giữa tháng 12, top 3 con giáp có sao MAY MẮN chiếu rọi, vận trình tươi sáng, cuộc sống đều hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 07/12/2021 07:30

May mắn sẽ đến với 3 con giáp này trong vài ngày tới, chỉ cần cố gắng thêm một chút, bạn chắc chắn sẽ nhận được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Sửu

Những ngày tới, người tuổi Sửu có cát tinh chiếu mệnh nên mọi việc đều suôn sẻ. Vì có quý nhân trợ mệnh nên Sửu giảm bớt được những vất vả cũng như xui xẻo trong thời gian tới. Trong công việc cũng có nhiều tiến triển, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, vô cùng tươi sáng. Nếu Sửu biết tận dụng thời gian này thì rất dễ thành công.

Sự phá đám của tiểu nhân trong thời gian này sẽ trở thành động lực giúp bạn tiến lên. Bạn sẽ thu được một món tiền lớn. Dù làm công ăn lương hay làm ăn kinh doanh thì tài lộc đều tăng tiến thấy rõ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư vì tỉ lệ thành công sẽ cao.

10 ngày giữa tháng 12, top 3 con giáp có sao MAY MẮN chiếu rọi, vận trình tươi sáng, cuộc sống đều hanh thông, thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mùi

Mùi có vận trình tình duyên hứa hẹn vô cùng ngọt ngào trong 22 ngày tới, đặc biệt là với người độc thân. Mùi biết mình muốn gì, cần gì và dễ dàng tìm được người trong mộng. Một khi gặp được người ưng ý, Mùi sẽ chủ động kéo gần khoảng cách, trò chuyện, tâm sự với đối phương để đôi bên hiểu nhau hơn.

Trong thời gian này, nhờ có Chính Quan hỗ trợ nên Mùi không gặp khó khăn nào quá lớn. Con giáp này biết cách cân đối công việc, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian với chất lượng không thể chê vào đâu được. Với tinh thần trách nhiệm và những cố gắng của bản thân, Mùi được cấp trên đánh giá cao và cho nhiều cơ hội trong tương lai. Mùi được quý nhân nâng đỡ nên tìm thấy nhiều cơ hội kiếm tiền.

10 ngày giữa tháng 12, top 3 con giáp có sao MAY MẮN chiếu rọi, vận trình tươi sáng, cuộc sống đều hanh thông, thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Hợi

22 ngày tới, Hợi được Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh nên may mắn trong nhân duyên. Người có đôi nên dành cho nửa kia nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa. Có như vậy thì ngọn lửa tình yêu sẽ luôn nồng nhiệt như lúc ban đầu. Người còn độc thân nên chịu khó làm quen với người khác phái. Khi bạn mở rộng các mối quan hệ bạn không chỉ có nhiều cơ hội tìm thấy nửa kia của mình mà còn tốt hơn cho công việc.

Về tài lộc Hợi có nhiều tiến triển trong thời gian này. Hợi có các nguồn thu nhập khiến nhiều người phải mơ ước, bất kể là người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng không cần phải lo lắng tới chuyện chi tiêu. Trong công việc, bạn duy trì được phong độ khá tốt ngay cả khi phải đối diện với khó khăn. Những ý tưởng sáng tạo độc đáo có thể giúp bạn tạo cho mình lối đi riêng biệt.

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