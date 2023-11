Bà bầu đau bụng dưới bên trái, tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng này

Tử cung giãn nở rộng, trọng lượng thai nhi cũng dần tăng, nó sẽ đè lên một phần ruột khiến mẹ sẽ cảm thấy nhói đau, căng tức bụng dưới bên trái. Ngoài ra theo đó dây chằng cũng được kéo dài theo thời gian, bao quanh bụng mẹ và thai nhi, nếu mẹ cảm thấy đau bụng dưới bên trái, có thể do tử cung mẹ đang bị lệch, khiến dây chằng trái phải căng khiến bà bầu bị đau. Lúc này các mẹ nên từ từ đổi vị trí tìm vị trí thích hợp để giảm bớt cơn đau. Các mẹ cũng nên tham khảo các bài tập thể dục dành cho bà bầu để giảm tình trạng đau dưới bên trái do giãn dây chằng này.

Khó tiêu khiến bà bầu bị nhói đau bụng dưới bên trái

Nhiều mẹ thức giấc trong đêm vì bị đau bụng dưới bên trái mà không hiểu vì sao, các mẹ đừng quá lo lắng, tất cả đều là do sự thay đổi nội tiết và hóc môn của cơ thể trong quá trình mang thai khiến cho việc tiêu hóa của cơ thể mẹ bị chậm lại hơn nhiều lần, thức ăn trở thành khó tiêu hơn khiến cho tình trạng táo bón và đầy hơi thường xuyên xảy ra, làm bà bầu bị đau bụng dưới bên trái bất ngờ.

Giải pháp cho vấn đề này là các mẹ phải uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, hoa quả giàu chất xơ, chăm tập thể dục là những biện pháp hiệu quả nhất.

U nang buồng trứng khiến bà bầu bị đau bụng dưới bên trái

Lúc các mẹ thụ thai thì phần còn lại của nang buồng trứng sẽ chuyển sang một cấu trúc mới, thường được gọi là luteum thể vàng, nó có tác dụng hỗ trợ, sản xuất các hóc môn cần thiết trong những tháng đầu của thời kỳ mang thai, rồi nó sẽ thu nhỏ và tiêu biến sau kỳ tam cá nguyệt thứ nhất. Nhưng có những thay đổi, tác động bất ngờ khiến cho luteum thể vàng này không biến mất mà lại tạo thành 1 u nang lành tính, chứa đầy dịch lỏng bên trong khiến cho các bầu bị đau nhói bụng dưới bên trái. Nhưng các mẹ cũng không cần quá lo lắng, u nang này sẽ tự biến mất mà không cần điều trị hay dùng thuốc, chỉ cần chú ý siêu âm theo dõi thường xuyên là được.

Thai ngoài tử cung cũng là nguyên nhân khiến mẹ bị đau bụng dưới bên trái

Trường hợp thai ngoài tử cung, làm tổ ở ống dẫn trứng bên trái cũng sẽ khiến mẹ bầu bị đau bụng dưới bên trái dữ dội, nhất là khi thai lớn dần lên, có thể làm vỡ ống dẫn trứng gây nguy hiểm rất lớn cho người mẹ. Nên các mẹ trong thời gian bầu bí ban đầu nên theo dõi và siêu âm thường xuyên nhé.

Mẹ bầu đau bụng dưới bên trái có thể là do nhiễm trùng đường tiểu (UTI)

Có đến 10% mẹ bầu bị nhiễm trùng đường niệu (UTI) vào một thời điểm nào đó trong suốt thời kỳ mang thai. Các triệu chứng điển hình bao gồm mót đi tiểu, đi tiểu bị đau, đi tiểu nhiều máu - nhưng một số bệnh nhân cũng bị đau bụng, gây ra tình trạng đau bụng dưới bên trái ở bà bầu khi mang thai. Đó là một trong những lý do tại sao bác sĩ khám nghiệm nước tiểu mỗi lần khám, để kiểm tra các dấu hiệu của vi khuẩn có thể dẫn đến UTI trong cơ thể mẹ bầu hay không. Tin tốt lành là nếu UTI được phát hiện sớm thì có thể điều trị bằng kháng sinh an toàn.

Khi các mẹ bầu đau bụng dưới bên trái khi đang mang thai, nếu đau quá thường xuyên và dồn dập, kèm theo những triệu chứng như sốt, chảy máu thì các mẹ nên liên hệ ngay bác sĩ để thăm khám và hướng điều trị bảo vệ an toàn nhất cho cả hai mẹ con vì có thể các mẹ đang gặp những trường hợp nguy hiểm khác như là thai lưu, sinh non, dọa sảy thai,..... Nếu đau chỉ nhói rồi thôi thì có thể là do vấn đề tiêu hóa hoặc giãn dây chằng không nguy hiểm. Tuy nhiên, để cẩn thận nhất, thì các mẹ nên đi khám thường xuyên cũng như xin tư vấn của bác sĩ, đảm bảo sức khỏe an toàn cho bản thân và các bé. Hy vọng, bài viết này đã giải đáp được phần nào thắc mắc cũng như băn khoăn của các bà bầu bị đau bụng dưới bên trái. Nếu có triệu chứng nguy hiểm thì hãy đi gặp bác sĩ ngay. Chúc các mẹ và bé luôn khỏe mạnh trong suốt thời kỳ mang thai nhé.