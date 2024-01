Hen suyễn và viêm mũi dị ứng có ảnh hưởng tới 'chuyện ấy' không?

Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Chiang Ting-yi thuộc Khoa Tiết niệu tại Bệnh viện Chang Gung Memorial ở Đài Loan dẫn đầu đã tiến hành phân tích so sánh 12 bài báo về bệnh dị ứng và chức năng tình dục và công bố kết quả trên tạp chí International Archives Allergy and Immunology số tháng 1.

Dựa trên số liệu từ bài báo, nhóm nghiên cứu đã so sánh Chỉ số chức năng tình dục nữ (FSFI) và Chỉ số quốc tế chức năng cương dương (IIEF) của bệnh nhân hen suyễn và những người đối chứng khỏe mạnh. Kích thích tình dục, cực khoái và sự thỏa mãn tình dục cũng được phản ánh trong nghiên cứu so sánh.