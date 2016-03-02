Diệt gọn 6kg mỡ thừa trong 9 ngày từ chanh và nước mía

Sức khỏe 02/03/2016 19:50

Bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả mà phương pháp giảm cân này mang lại từ nước mía và nước cốt chanh.

Pha chế hỗn hợp giảm cân Detox đúng cách

Phương pháp Detox bạn phải thay đổi ngayt? việc ăn uống với các thực phẩm thông thường hằng ngày bằng hỗn hợp mang tính chất giải độc thanh lộc cho cơ thể. Điều này không những giúp mỗi người chúng ta sẽ giảm cân nhanh chóng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta loại bỏ tất cả các tạp chất “độc tố” ra khỏi gan, thận, ruột. 

Sau khi chúng ta áp dụng phương pháp này, bạn sẽ có một cơ thể thon gọn đốt hết 6kg mỡ bụng chỉ trong vòng 9 ngày, để có một tinh thần minh mẫn, một đôi mắt lấp lánh và một làn da trắng sáng hơn như mỗi chúng ta mong muốn.

Có số ít người sẽ cảm thấy đau đầu khó chịu và bị tiêu chảy trong vài ngày đầu tiên do sự thiếu hụt của các chất dinh dưỡng quen thuộc hàng ngày mà chúng ta thường dùng. Thay vào đó là một hỗn hợp hoàng toàn khác mang tính đào thải chất độc, tạp chất ra khỏi cơ thể. Những triệu chứng này sẽ giảm dần trong vòng 1 tới 2 ngày.

Quá trình thực hiện giảm cân bằng phương pháp Detox sẽ kéo dài ít nhất 9 ngày, do đó, bạn cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành giảm cân. 

Diệt gọn 6kg mỡ thừa trong 9 ngày từ chanh và nước mía - Ảnh 1

2 muỗng canh nước cốt chanh

2 muỗng canh nước mía

1/10 muỗng canh bột ớt cayenne

300ml nước lạnh

Diệt gọn 6kg mỡ thừa trong 9 ngày từ chanh và nước mía - Ảnh 2

Trộn nước cốt chanh và nước mía lại rồi để lạnh. Đến khi cần uống thì pha vào nước lạnh và cho thêm bột ớt cayenne vào.
 
Mỗi ngày bạn sẽ phải uống từ 6 – 12 ly nước hỗn hợp Dotex vào những lúcmỗi chúng ta cảm thấy đói. Hãy uống liên tục trong vòng 9 ngày. Hỗn hợp trên sẽ giúp chúng ta thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố ra khỏi gan, thận, ruột.

Diệt gọn 6kg mỡ thừa trong 9 ngày từ chanh và nước mía - Ảnh 3

Sau vài ngày cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu quen với chế độ dinh dưỡng mới, bạn có thể sử dụng thêm một số thực phẩm để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể như: rau, củ, quả tươi, trứng, ít thịt bò, không có chất bảo quản.

Không áp dụng phương pháp giảm cân Detox nếu bạn đang mang thai, cho con bú, người cao tuổi, bị cao huyết áp hoặc đang thiếu cân.
 
Bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả mà phương pháp giảm cân này mang lại. Chúc bạn giảm cân thành công như mong muống

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