7 mẹo giảm đau bụng kinh cực hay mà chị em nên thử

Ngoài tác dụng điều trị rối loạn cương dương cho đàn ông, viên thuốc nhỏ màu xanh này còn nhiều công dụng tuyệt vời khác. Thành phần chính trong Viagra, sildenafil citrate, có thể giúp giảm đau bụng kinh, theo nghiên cứu trong tờ Human Reproduction. Sildenafil citrate giúp làm giãn nở mạch máu. Với đàn ông, nó giúp tăng cương cứng, nhưng với phụ nữ, việc giãn nở mạch máu gần tử cung có thể giảm đau bụng kinh.

Phần lớn chị em phụ nữ mất khá nhiều thời gian nằm cuộn tròn trên giường trong kỳ kinh, chẳng thèm tập thể dục, đi chơi hay thậm chí phải nghỉ t? vi ệc. Khoảng 84% phụ nữ bị đau bụng kinh. Trong đó, một nửa bị đau đến mức cần uống thuốc, theo nghiên cứu trên tạp chí Journal of Pain Research. Nhiều người dùng đai quấn nóng (heating pad) hay thuốc giảm đau như Motrin, nhưng đôi khi chúng chưa đủ giúp giảm đau. Trên thực tế, một số phụ nữ dùng nhiều biện pháp cực đoan để giảm đau, chẳng hạn tiêm botox vào vùng dưới hay nhét thuốc chứa cần sa vào âm đạo. Trong khi vẫn chưa biết chúng có hiệu quả hay an toàn không, có một số biện pháp ‘độc’ nhưng hiệu quả đã được khoa học chứng minh mà chị em nên thử.

Chiết xuất lá mâm xôi đỏ từ bao đời nay đã có công dụng giảm đau khi sinh nở. Lá mâm xôi vừa có hàm lượng khoáng chất cao, giúp làm giãn cơ dạ con, vừa có hàm lượng fragrene cao, giúp tăng sức mạnh của toàn bộ vùng chậu và tử cung, theo 1 nghiên cứu của tạp chí International Journal of Herbal Medicine. Chiết xuất này nổi tiếng trong việc giúp sinh con nhanh và dễ dàng, nhưng nó cũng có thể làm giảm đau bụng kinh. Hơn nữa, loại thảo dược này có thể giúp giảm chảy máu kinh, qua đó giảm cơn đau bụng mà chị em phải chịu, theo thạc sĩ Jaimie Maines, phó giáo sư khoa sản và phụ khoa tại Trung tâm Y tế Penn State Health Milton S. Hershey.

Dán băng nơi bụng

Băng dán dành cho vận động viên (kinesiology tape) là loại băng cotton đàn hồi được dùng để dán lên vùng cơ bị rách hoặc tổn thương để tăng lưu thông máu và cải thiện phạm vi chuyển động mà những người tập thể dục ưa dùng. Nó được dùng để làm giảm đau cơ và khớp, tuy nhiên một số nghiên cứu cho biết nó cũng có thể giúp bạn khi ‘tới tháng’. Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Physical Therapy Science nhận thấy việc dán băng gần vùng chậu trước khi bắt đầu kỳ kinh và suốt kỳ kinh có thể giảm đau bụng kinh rất nhiều. Băng giúp kích thích các thụ cảm trong da, do đó giúp làm lỏng cơ để làm dịu cơn đau bụng kinh. Hãy thử xem nhé: mua 1 cuộn băng dán tại bất kỳ cửa hàng đồ thể thao nào, cắt 2 mảnh dài khoảng 8-10 cm (bằng kích cỡ 1 miếng băng vệ sinh), dán 1 miếng theo chiều ngang giữa vùng xương chậu và 1 miếng theo chiều dọc ngay bên dưới rốn, để tạo thành hình chữ thập.

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Quan hệ tình dục

Trong khi việc đau bụng kinh khiến bạn muốn nằm trên giường, hãy làm điều ngược lại. Việc di chuyển có thể giúp giảm đau bụng kinh, theo tiến sĩ Maines. Điều này bao gồm cả việc quan hệ tình dục. “Cực khoái giải phóng endorphin, giúp giảm đau bụng kinh, cũng như tăng lượng máu vào khu vực sinh dục, vốn có thể giảm đau”, thạc sĩ Maines giải thích.

Uống nước

Các cơ thắt lưng thường là 1 yếu tố góp phần vào cơn đau hàng tháng của bạn. Theo bác sĩ Eden Fromberg của Đại học Y khoa SUNY Downstate, cơ này điều chỉnh nhiều áp lực của cuộc sống hàng ngày để bảo vệ hệ thần kinh, nhưng điều này khiến cơ thắt lưng bị khô và căng. Vì các thần kinh từ tử cung xuyên qua những cơ này, chúng bị kích thích và phản ứng. Giải pháp tốt nhất là uống nước, giúp giảm áp lực đó và giảm đau bụng kinh.

Bỏ giày cao gót

Giày cao gót có thể khiến vùng chậu và tư thế của bạn không ổn định, làm lệch tử cung, thậm chí tạo ra nhiều áp lực cho cơ thắt lưng, theo bác sĩ Fromberg. Hãy lợi dụng kỳ kinh nguyệt như 1 lí do để chuyển sang dùng giày đế bằng có lớp lót đàn hồi trong 1 tuần.

Bỏ uống cà phê

Bỏ uống cà phê thực sự có thể giúp bạn cảm thấy khỏe hơn, vì caffeine làm thu hẹp mạch máu, vì thế nó có thể khiến bạn đau bụng kinh hơn, theo tiến sĩ Maines. Điều đó cũng có nghĩa là bạn nên cắt giảm uống trà, cà phê, soda, thậm chí sô-cô-la.