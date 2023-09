Nhiều người biết các hóa chất trong dầu gội và những sản phẩm chăm sóc cá nhân khác không phải lúc nào cũng an toàn. Tuy nhiên, họ không biết các thành phần độc hại gây ung thư đang phổ biến như thế nào.

Sodium laureth sulfate

Sodium laureth, hay sodium lauryl sulfate là 1 nguyên liệu được dùng làm chất tẩy, chất chuyển thể sữa và chất hoạt dịch. Nó có mặt trong hầu như mọi chất tẩy công nghiệp, dầu gội, chất tẩy quần áo và xà bông lỏng. Vấn đề chính với sodium laureth sulfate là do quá trình sản xuất. Nó thường bị nhiễm chất 1,4-dioxane vốn là 1 tác nhân gây ung thư.

Nghiên cứu cho thấy sodium laureth sulfate có thể gây kích ứng da và mắt, phá hủy nội tiết, độc hại với môi trường, nội tạng, độc hại với sự phát triển tâm thần, sinh sản, thần kinh, và có thể biến đổi DNA dẫn đến ung thư.

Diethanolamine hay DEA

DEA là hóa chất được dùng để điều chỉnh độ pH của sản phẩm. Tuy nhiên, nó không an toàn. Thực tế, chất này đã bị Canada cấm dùng trong mỹ phẩm. DEA gây kích ứng nghiêm trọng với da, mắt và phổi, và độc hại với nội tạng. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy DEA độc hại với da, hệ miễn dịch và hô hấp của con người. DEA là tác nhân gây ung thư, theo Cơ quan Bảo vệ môi trường California. Bạn nên tránh những loại dầu gội chứa thành phần này.

Methylisothiazolinone

Hóa chất này được dùng như chất bảo quản trong nhiều loại dầu gội, xà bông lỏng và nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân khác. Không may, nó là chất làm nhạy và chất độc nổi tiếng với hệ miễn dịch của con người, nghĩa là nó sẽ giảm hiệu quả của hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu đã cho thấy bằng chứng về các vấn đề dị ứng và da nghiêm trọng do methylisothiazolinone gây ra. Một số nghiên cứu dựa trên tế bào não của động vật hữu nhũ, cho thấy hóa chất này có thể gây ngộ độc cho hệ thần kinh. Methylisothiazolione không được sử dụng tại châu Âu vì họ nhận thấy nó không an toàn khi dùng trong mỹ phẩm. Đây là 1 hóa chất mà bạn nên tránh.

Paraben

Paraben là hóa chất được dùng làm chất bảo quản trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân, ngăn sự phát triển của các vi sinh vật. FDA đã thông báo paraben an toàn khi dùng ở mức cô đặc 25%. Tuy nhiên, vẫn có bằng chứng cho thấy điều ngược lại.

Các methyl, propyl, và butyl paraben gây tổn thương hệ nội tiết, gây trở ngại đối với hoạt động của tuyến giáp và sản xuất hormone. Methyl paraben dẫn đến sự lão hóa sớm bằng cách tăng độ nhạy với tia cực tím. Vì paraben bắt chước đặc tính hóa học của estrogen, việc nhiễm paraben có thể tăng nguy cơ ung thư vú. Chúng cũng có thể giảm số lượng tinh trùng đàn ông. Hiện có nhiều sản phẩm không chứa paraben, tuy nhiên bạn cũng phải kiểm tra kỹ.

1,4-dioxane

1,4-dioxane là phụ phẩm của các quy trình sản xuất nhằm giảm kích ứng da khi bạn phải làm việc với các nguyên liệu dựa trên dầu hỏa. Khi bị nhiễm 1-,4-dioxane, bạn có thể bị ung thư da, ruột, phổi, gan, vú và túi mật. Chất này được phát hiện trong 46% các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Chương trình Độc chất học quốc gia Mỹ cho rằng sản phẩm phụ này ‘được dự báo sẽ là 1 chất gây ung thư cho con người’ vì nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy điều đó. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cũng cho rằng phụ phẩm này có thể là 1 tác nhân gây ung thư. Bạn có thể nhận dạng những sản phẩm có thể chứa 1,4-dioxane bằng cách tìm chữ “PEG”, “polyethylene” hay “polyoxythylene” trên danh sách thành phần của sản phẩm.