Trị dứt điểm viêm xoang cấp tốc nhờ uống ly nước 'thần kỳ' này buổi sáng

Sống khỏe 08/01/2017 09:50

Với 3 nguyên liệu đơn giản, bạn đã có 1 phương thuốc thần kỳ đánh bay viêm xoang trong thời gian ngắn, theo Boldsky.

Bạn thường xuyên bị cảm và nghẹt mũi? Nếu đúng, rất có thể bạn đang bị viêm xoang. Căn bệnh phổ biến này khá khó chịu do các triệu chứng của nó có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn.

Khi các xoang mũi bị viêm nhiễm, nó gây ra căn bệnh viêm xoang. Các triệu chứng thường gặp gồm đau đầu, nghẹt mũi, đau nhói ở thái dương, đau họng, sưng mặt, sốt, mệt mỏi, chảy mũi, mất mùi vị, vv.

Trị dứt điểm viêm xoang cấp tốc nhờ uống ly nước 'thần kỳ' này buổi sáng - Ảnh 1
Cách chữa viêm xoang cấp tốc - Ảnh minh họa: Internet

Viêm xoang có thể gây ra bởi nhiều nguyên nhân như sức đề kháng thấp, thường xuyên ăn đồ ăn lạnh và không lành mạnh, ngồi lâu trong máy lạnh, hít bụi, vv. Nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể kéo dài dai dẳng. Việc uống thuốc tây có thể tốn kém và mất nhiều thời gian, hơn nữa có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Nếu bạn đang bị viêm xoang và muốn chữa dứt điểm mà không cần uống thuốc tây, chúng tôi xin giới thiệu cho bạn 1 công thức thần kỳ của y học cổ truyền Ấn Độ. Phương thuốc dân gian này đã được người dân Ấn Độ dùng để chữa căn bệnh viêm xoang hàng ngàn năm qua với hiệu quả đã được xác nhận.

Nguyên liệu

2 thìa xúp nước ép gừng

Nửa thìa xúp bột tiêu

1 thìa xúp mật ong

Trị dứt điểm viêm xoang cấp tốc nhờ uống ly nước 'thần kỳ' này buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Boldsky

Hướng dẫn

Cho tất cả nguyên liệu vào 1 nồi nước, khuấy đều rồi bắc lên bếp đun sôi. Tiếp theo, đổ hỗn hợp này vào ly. Bạn hãy uống 1 ly mỗi sáng sau khi ăn điểm tâm trong ít nhất 1 tháng.

Công thức này đã được nhiều người áp dụng và chứng minh tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng khi đang uống nước này, bạn cần tránh xa thực phẩm lạnh và nhiều dầu mỡ. Đồng thời, bạn nên tránh ngồi máy lạnh quá nhiều cũng như hít bụi bặm.

Sự kết hợp của gừng, tiêu và mật ong có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ có thể giúp giảm viêm trong các xoang mũi, vốn gây ra căn bệnh viêm xoang. Ngoài ra, hỗn hợp này còn có khả năng giúp bạn hết nghẹt mũi.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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