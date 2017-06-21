Thực hư lời đồn 'ăn rau răm, yếu sinh lý'

Nhiều nam giới không ăn rau răm vì sợ loại rau này sẽ làm giảm ham muốn tình dục. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu chính thức nào cho thấy rau răm làm giảm ham muốn trong 'chuyện ấy' của qúy ông.

Đây là loại rau thích ẩm, chịu nóng và có thể sống trong môi trường ngập nước. Rau răm có vị cay, khá nồng, mùi thơm, tính ấm. Theo Đông y, loại rau thơm này có tác dụng làm ấm bụng, sát trùng, tiêu thực, tán hàn. Đặc biệt, rau răm khá tốt cho thị giác, làm mạnh gân cốt.

Hơn thế, loại rau này còn là vị thuốc chữa lạnh bụng, say nắng, nôn mửa, khát nước. Cùng với đó, rau răm nếu dùng bên ngoài có thể chữa ghẻ lở, hắc lào, trị rắn cắn, làm tan máu bầm… rất hiệu quả.

Đây là loại rau rất quen thuộc của mọi căn bếp, giúp tăng cường hương vị của các món ăn. Nó có tính cay, ấm nên thường được kết hợp với những thực phẩm có tính hàn, lạnh, có thể cân bằng âm dương và bảo vệ sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng loại rau này có thể mang lại tác dụng ngược. Theo đông y, ăn rau răm quá nhiều và thường xuyên có thể sinh nóng, gây thương tổn đến tủy. Đặc biệt, phụ nữ ăn rau răm khi đang trong chu kỳ kinh nguyệt dễ bị rong huyết. Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng tuyệt đối nên tránh loại rau này vì có thể gây sảy thai.

Rau răm có gây yếu sinh lý hay không?

BS Nguyễn Xuân Hướng - Chủ tịch hội Đông y Việt Nam cho biết, chưa có thông tin hay tài liệu chính thức nào về việc rau răm làm giảm khả năng tình dục ở nam giới. Những thông tin này chỉ mang tính chất truyền miệng và khá mơ hồ.

Ông cũng khẳng định, thông tin rau răm làm giảm khả năng tình dục ở nam giới chỉ là kinh nghiệm dân gian, và chưa có tài liệu nào khẳng định điều này.

BS Nguyễn Xuân Hướng cho biết thêm, rau răm chỉ là một loại gia vị được dùng để tạo hương vị trong các món ăn hàng ngày và chắc chắn không thể sử dụng nó với số lượng nhiều như các loại rau xanh khác, do đó không cần đề phòng loại gia vị này.