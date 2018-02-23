Thói quen không ngờ ảnh hưởng đến giấc ngủ hơn 90% người Việt mắc phải

Sống khỏe 23/02/2018 11:34

Có rất nhiều thói quen hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và sức khỏe ngày càng xuống dốc.

Ai cũng biết ngủ là một trong những cách giúp cơ thể phục hồi và bắt đầu ngày mới giàu năng lượng. Tuy nhiên, nhiều người không biết một số thói quen hàng ngày là nguyên nhân khiến chất lượng giấc ngủ ngày càng giảm.

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Có một số thói quen tưởng bình thường nhưng lại ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen không ngờ ảnh hưởng đến giấc ngủ

Tập thể dục trước giờ ngủ

Nhiều người cho rằng việc vận động trước khi lên giường sẽ giúp ngon giấc hơn, tuy nhiên đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Theo các chuyên gia, việc tập thể dục dù nhẹ hay mạnh đều sẽ khiến các cơ bắp bị căng. Vì thế, nếu nằm ngủ ngay sau khi vận động có thể khiến bạn bị chuột rút thậm chí gặp một số vấn đề về tim mạch.

Sử dụng điện thoại quá nhiều

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dành quá nhiều thời gian lướt điện thoại trước khi ngủ có thể khiến bạn không ngon giấc. Bởi vì các thiết bị phát ánh sáng màu xanh làm giảm việc sản sinh melanin tự nhiên của cơ thể - đây là loại hormone khiến bạn cảm thấy buồn ngủ.

Thói quen không ngờ ảnh hưởng đến giấc ngủ hơn 90% người Việt mắc phải - Ảnh 2
Liên tục sử dụng điện thoại trước khi ngủ khiến bạn khó ngon giấc - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho biết, sử dụng điện thoại thông minh nhiều vào ban ngày cũng có thể gây bất lợi cho giấc ngủ đêm.

Nằm gối quá cao

Nằm gối quá cao là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến giấc ngủ mà nhiều người thường mắc phải. Thói quen này sẽ khiến phần cổ co gập lại khá nhiều, gây ra các vấn đề cho đốt sống cổ, tổn thương dây chằng...

Ngoài ra, khi sử dụng gối cao, đường thở sẽ bị hẹp lại nên cũng khiến bạn dễ phát ra tiếng ngáy. Chính vì thể, để có một giấc ngủ ngon, bạn nên thay cho mình một chiếc gối thấp hơn.

Uống cà phê vào buổi tối

Thói quen không ngờ ảnh hưởng đến giấc ngủ hơn 90% người Việt mắc phải - Ảnh 3
Thói quen uống cà phê vào buổi tối vô cùng có hại với sức khỏe và giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Các bạn trẻ thường có thói quen uống cà phê vào buổi tối để giúp tỉnh táo, tranh thủ thời gian học tập hay làm việc. Tuy nhiên, đây là một thói quen vô cùng có hại vì chất caffeine trong cà phê có tác động tiêu cực lên hệ thần kinh, khiến bạn khó ngủ hơn.

Nếu thường xuyên dùng cà phê vào buổi tối sẽ làm bạn trằn trọc khó ngủ, thậm chí mất ngủ kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ăn khuya

Theo các chuyên gia, ăn khuya với nhiều thực phẩm giàu đạm và chất béo sẽ khiến hệ tiêu hóa làm việc nhiều hơn, gây cảm giác khó chịu và bạn sẽ ngủ không được sâu.

Nếu mắc phải những thói quen ảnh hưởng đến giấc ngủ ở trên, bạn hãy sớm điều chỉnh lại để đảm bảo sức khỏe của mình nhé!

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Hãy thuộc nằm lòng những mẹo này từ các nhà tâm lý học để có được giấc ngủ ngon hơn.

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