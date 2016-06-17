Tại sao bạn nên dừng ngay và luôn việc đi ngủ khi tóc còn ướt?

Theo nghiên cứu mới nhất, nếu bạn đi ngủ với mái tóc ướt có thể gây ra nhiều bệnh như cảm lạnh, đau họng chảy nước mũi, ho và thậm chí gây nhiều bệnh về da đầu, theo healthyandnaturallife.

Nếu bạn ngủ ở phòng máy lạnh hoặc đang ở mùa đông, bạn có thể mắc nhiều bệnh do nhiễm lạnh và da đầu của bạn phải mất đi một lượng nhiệt lớn để bù lại khiến cơ thể mệt mỏi, nhức đầu.

Tuy nhiên, có thể tổng kết lại 3 lý do tại sao bạn không nên đu ngủ với mái tóc ướt như sau:

Nhức đầu

Trong khi ngủ, nhiệt độ cơ thể bạn sẽ tăng lên. Sau đó, cơ thể còn phải tiếp tục làm nóng và độ ẩm để bù lại lượng nhiệt da đầu mất đi do mái tóc ướt. Đó là lí do gây ra tình trạng đau đầu.

Nhiễm trùng

Gối là nơi lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi vì hàng ngày chúng tiếp nhận rất nhiều mồ hôi, tế bào chết, gàu từ da đầu bạn. Nếu bạn đi ngủ với mái tóc ướt, độ ẩm ướt tăng lên sẽ khiến vi khuẩn phát triển gây hại cho tóc và da đầu.

Khi vi khuẩn sinh sôi trên da đầu sẽ gây ngứa ngáy, gàu và thậm chí là nhiễm nấm da đầu.

Làm hỏng tóc

Khi ướt, tóc rất dễ gãy rụng. Do đó, việc đi ngủ khi tóc còn ướt là thói quen cho không tốt cho tóc.

Tốt nhất, bạn nên ngừng ngay thói quen đi ngủ với tóc ướt ngay tối nay vì nó đem lại nhiều điều có hại cho sức khỏe.

Chúc bạn sống vui khỏe.

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