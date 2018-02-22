Tác hại đáng sợ của việc ngồi nhiều mà 99% người Việt không biết

Sống khỏe 22/02/2018 13:56

Béo phì, ung thư, bệnh trĩ hay các vấn đề về tim mạch... đều là những tác hại của việc ngồi nhiều mà ít người biết đến.

Hiện nay, nhiều người làm các công việc bắt buộc phải ngồi thường xuyên, nhất là nhân viên văn phòng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người có thói quen ngồi hơn 6 tiếng/ngày không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, dễ đau lưng còn mắc phải nhiều căn bệnh nguy hiểm dưới đây.

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Ngồi quá nhiều là thủ phạm của nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại đáng sợ của việc ngồi nhiều bạn nhất định phải biết

Bệnh trĩ

Đây là căn bệnh vô cùng phổ biến ở những nhân viên văn phòng do phải ngồi nhiều trên ghế mềm, khiến tuần hoàn máu bị trở ngại. Điều này gây áp lực cho các tĩnh mạch hậu môn, xuất hiện các búi trĩ khiến người bệnh vô cùng khó chịu và đau đớn.

Để hạn chế vấn đề này, dân văn phòng nên chú ý thường xuyên thay đổi tư thế ngồi, tránh đứng hay ngồi quá lâu. Ngoài ra, nên ăn những thực phẩm có nhiều chất xơ như rau xanh, trái cây để phòng ngừa bệnh trĩ.

Béo phì

LPL là một enzyme có khả năng phá vỡ chất béo và chuyển hóa chúng thành năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Khi bạn ngồi một chỗ quá lâu, enzyme này hoạt động không hiệu quả khiến lượng chất béo tích tụ nhiều trong cơ thể dẫn đến tình trạng dư cân, béo phì.

Bệnh tim mạch

Theo các chuyên gia, khi ngồi lâu máu lưu thông chậm và cơ thể đốt cháy ít chất béo hơn, dễ làm tắc nghẽn hệ thống tim mạch.

Tốt nhất, bạn nên đứng dậy đi lại, vươn vai hoặc ngồi thư giãn trên ghế sau khoảng 1 giờ làm việc.

Các vấn đề về tiêu hóa

Ngồi nhiều khiến hoạt động và việc tiết dịch của hệ tiêu hóa gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, thức ăn khi đi vào cơ thể không được tiêu hóa hết, tích tụ lại gây chướng bụng. Lâu ngày, khiến bạn ăn không ngon, dễ bị táo bón, viêm dạ dày hay sa trực tràng...

Vì thế, bạn nên hường xuyên bổ sung các thực phẩm chứa nhiều chất xơ và hạn chế những món ăn quá chua hay cay cũng như tránh xa bia, rượu để đảm bảo sức khỏe.

Ung thư

Các nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh, khi ngồi quá lâu các nội tiết tố trong cơ thể bị rối loạn, hợp chất chống oxy hóa không được sinh ra nên nguy cơ mắc bệnh ung thư là rất cao.

Do đó, nếu bạn ngồi một chỗ mà không dành thời gian để vận động sẽ phải đối mặt với ung thư phổi, vú, tử cung, đại tràng...

Biết được những tác hại của việc ngồi nhiều ở trên, bạn sẽ biết cách bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. 

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