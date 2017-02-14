Ly nước giúp thải sạch độc tố ruột kết và giảm 10 kg nhanh chóng

Sống khỏe 14/02/2017 11:35

Hiện nay, ngày càng có nhiều người đã và đang mắc bệnh đại tràng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với các trường hợp mắc bệnh đại tràng, hầu hết đều là do thói quen ăn uống không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến việc chất độc tích tụ ở cơ quan này, theo naturehealthandbeauty.

Mặc dù khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, thế nhưng việc điều trị vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, việc phòng bệnh là vô cùng cần thiết.

Ngoài ra, không phải tất cả những người mắc bệnh đều có đủ khả năng kinh tế để chi trả cho việc chữa bệnh lâu dài. Đó là lý do tại sao nhiều phương pháp làm sạch đại tràng một cách nhanh chóng.

Ly nước giúp thải sạch độc tố ruột kết và giảm 10 kg nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, các phương pháp tự nhiên bao giờ cũng tốt so với các phương thuốc thông thường bởi nó không có các hợp chất hóa học và bảo đảm không có tác dụng phụ. Mặt khác, công thức tự nhiên thường được thực hiện vô cùng dễ dàng và rẻ tiền.

Công thức được chia sẻ dưới đây ngoài tác dụng giúp làm sạch ruột kết, nó còn giúp giảm gần 10kg chỉ trong vòng 3 tuần. Hỗn hợp này rất giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho sức khỏe. Việc bạn cần làm là thực hiện theo các bước dưới đây:

Chuẩn bị:

1 muỗng canh hạt lanh

1 quả táo

1 muỗng canh hạt chia

1 muỗng canh mật ong

1 chén nước

Thực hiện:

Ly nước giúp thải sạch độc tố ruột kết và giảm 10 kg nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Rửa táo thật sạch, thái thành từng miếng nhỏ và lưu ý loại bỏ phật hạt.

Bước 2: Cho táo, nước và mật ong vào máy xay sinh tố và xay đều đến khi có được một chất đồng nhất. 

Bước 3: Cuối cùng, cho thêm hạt chia và hạt lanh vào và xay thêm chừng vài phút là được.

Thức uống này nên được thực hiện 1 lần mỗi ngày và làm đều đặn trong 3 tuần, bạn sẽ cảm nhận được hiệu ứng mạnh mẽ của nó. Không chỉ làm sạch ruột kết, nó còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra như đã đề cập, bạn có thể giảm cân một cách nhanh chóng nhờ sự trao đổi chất tích cực khi sử dụng thức uống này.

Tất nhiên, bạn nên cố gắng tránh tất cả các thực phẩm giàu đường hoặc đồ ăn nhanh. Bởi những thức ăn này có tác dụng ngước lại với thức uống mà bạn đang chuẩn bị. 

(Nguồn: naturehealthandbeauty)

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