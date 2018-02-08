Hơn 90% người Việt không hề biết mình mắc thói quen ăn uống gây hại dạ dày này

Nếu không muốn những bệnh lý như đau, viêm loét dạ dày hay rối loạn tiêu hóa tìm đến, bạn phải nhanh chóng từ bỏ những thói quen ăn uống gây hại dưới đây.

Cuộc sống ngày càng tất bật, công việc cũng nhiều hơn khiến quỹ thời gian của mỗi người trở nên eo hẹp. Chính vì thế không ít người ăn nhanh, uống vội để tiết kiệm thời gian nhưng điều này lại ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe , đặc biệt là dạ dày.

Các chuyên gia cho biết, dạ dày luôn hoạt động dù bạn ngủ. Chính vì thế việc bỏ qua bữa sáng khiến dạ dày phải co bóp và tiết ra dịch vị trong tình trạng không có gì tiêu hóa, lâu dần sẽ dẫn đến viêm loét, thậm chí ung thư.

Sau một đêm ngủ dậy cơ thể cần được nạp năng lượng bằng bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng để bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều người cố tình bỏ qua bữa sáng để tranh thủ thời gian làm việc mà không hề biết đây là một thói quen vô cùng nguy hiểm với sức khỏe.

Ăn trước khi ngủ

Hầu hết mọi người đều cho rằng dạ dày được nghỉ ngơi trong khi ngủ nhưng điều này hoàn toàn không đúng.

Ăn trước khi đi ngủ là một trong những thói quen gây hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi ngủ, nếu bạn nạp bất kỳ loại thực phẩm nào dù những món dễ tiêu hóa như sữa tươi, hoa quả thì vẫn có thể gây hại cho dạ dày. Nguyên nhân là đồ ăn bạn nạp vào trước khi ngủ chưa kịp tiêu hóa hết sẽ phân hủy rồi lên men trong dạ dày, gây ra tình trạng đầy bụng và đau dạ dày về lâu dài.

Thời gian dùng bữa thất thường

Có rất nhiều lý do khiến bạn không thể dùng bữa đúng giờ và đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến đau hay viêm loét dạ dày.

Các nhà khoa học trên thế giới đã phát hiện ra dạ dày là một cơ quan tuân thủ thời gian biểu nghiêm ngặt. Vì thế, khi đến giờ ăn dạ dày sẽ tiết ra nhiều dịch vị hơn để tiêu hóa thực phẩm. Nếu không có gì để tiêu hóa, chúng sẽ hủy hoại niêm mạc khiến bạn chịu nhiều đau đớn.

Ăn quá nhanh

Ăn quá nhanh là thói quen cực kỳ có hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen này gây nên tình trạng khó tiêu vì lượng thức ăn được nạp vào quá nhanh khiến não bộ chưa kịp nhận tín hiệu từ dạ dày. Kết quả là dạ dày không kịp tiết dịch vị và co bóp để tiêu hóa thức ăn.

Ngoài ra, nếu thường xuyên ăn quá nhanh bạn còn có thể mắc phải căn bệnh đau dạ dày cấp cực kỳ nguy hiểm.

Vừa ăn vừa uống nước

Thông thường, mọi người đều uống nước trong khi ăn nhưng đây lại là một trong những thói quen không tốt cho dạ dày. Bởi việc uống nước trong khi ăn sẽ làm trung hòa lượng axit trong dạ dày từ đó khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn.

Ngoài ra, uống nước khi ăn khiến bạn trở nên lười nhai và nuốt nhanh hơn. Thức ăn chưa được nhai kỹ vẫn còn ở dạng cứng, to làm dạ dày phải hoạt động nhiều hơn để nghiền thức ăn, từ đó đẫn đến nhiều căn bệnh về nguy hiểm về tiêu hóa.

Để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh, bạn nên nhanh chóng từ bỏ những thói quen ăn uống gây hại dạ dày ở trên nhé!