Đặt lá bắp cải lên ngực rồi đi ngủ, điều kì gì diệu sẽ đến vào sáng hôm sau

Trụng sơ một lá bắp cải với nước sôi đắp lên ngực rồi đi ngủ, điều kì diệu sẽ đến với sức khỏe của bạn vào ngay sáng ngày hôm sau, healthyfoodteam.

Bắp cải là một trong những loại rau quen thuộc thường được dùng trong các bữa ăn gia đình. Ngoài ra, nó còn được biết đến như một loại lá “thần kì” và vô cùng hữu ích cho sức khỏe. Không chỉ dành cho người khỏe mạnh, một lá bắp cải được đắp lên ngực giải quyết nhiều vấn đề khác nhau như phụ nữ sau sinh bị đau tức ngực và những người bị ho lâu ngày.

Nếu bạn đã bị ho nhiều hơn 3 ngày và không biết cách nào để chấm dứt cơn ho thì bài viết này thật sự rất hữu ích đối với bạn. Có một phương pháp tự nhiên giúp điều trị dứt điểm căn bệnh ho mà được nhiều người áp dụng thành công.

Công thức này chỉ bao gồm 2 thành phần có ngay trong nhà bếp. Dưới đây là những gì bạn cần thực hiện:

Thành phần:

1-2 lá bắp cải

Mật ong

Thực hiện:

Bước 1: Đun một nồi nước nhỏ và đặt lá bắp cải vào đun sôi chưng 2 phút rồi tắt bếp. Hoặc bạn cũng có thể kiểm tra lá bắp cải đã nóng và mềm đi là được.

Bước 2: Phết một lớp mật ong thật mỏng lên 1 mặt lá bắp cải rồi đặt lên ngực của bạn. Sau đó dùng túi bóng quấn quanh phần ngực để cố định lá bắp cải trên ngực. Ngoài cùng quấn thêm một mảnh vải để đảm bảo lá bắp cải không bị di chuyển trong đêm.

Tốt nhất, bạn nên thực hiện đắp lá bắp cải vào buổi tối và để qua đêm sẽ phát huy được hết tác dụng.

Thông thường, chỉ cần dùng một lá bắp cải đặt chính giữa ngực nhưng nếu bạn bị ho quá nặng có thể dùng 2 lá bắp cải 1 lần, 1 đặt trên ngực và 1 ở sau lưng.

Giữ nguyên lá bắp cải và mật ong qua đêm và gỡ bỏ vào sáng hôm sau. Thực hiện liệu trình liên tiếp trong khoảng 5 đêm, cơn ho hen và khò khè sẽ biến mất không một dấu vết.

Chúc bạn sống vui khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dat-la-bap-cai-len-nguc-roi-di-ngu-dieu-ki-dieu-se-den-vao-sang-hom-sau-150873.html