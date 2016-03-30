Tại nước Mỹ, một số sản phẩm Trung Quốc chứa chất độc hại hoặc được làm giả đã được rao bán rất nhiều, nhất là trên một số trang web trực tuyến như eBay, AliExpress, Amazon.com…

Trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về mối cung cấp hàng công nghệ giá rẻ và một số thực phẩm mà người dân trên nhiều quốc gia sử dụng hàng ngày. Khi nói đến thực phẩm, thức ăn Trung Quốc có mặt hầu hết mọi nơi trên thế giới. Do đó, các sản phẩm được làm giả, kém chất lượng đang “luồn lách” khắp các quốc gia. Ở một số nơi trên thế giới, mặt hàng Trung Quốc đã bị cấm nhập khẩu vì lí do sức khỏe của người tiêu dùng.

Dưới đây là một số thực phẩm của Trung Quốc được biết đến là có độc tính cao mà mọi người cần lưu ý:

Theo báo cáo năm 2005 được công bố trên một tờ nhật báo tại Trung Quốc, đậu Hà Lan giả đã được tìm thấy trong khu vực Hồ Nam, Trung Quốc. Cụ thể, đậu Hà Lan vẫn đã được làm giả bằng đậu nành và quá trình sản xuất sử dụng hóa chất sodium metabisulfite để tạo màu xanh cho đậu. Sodium metabisulfite là chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm bởi nó làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, ngoài ra nhiều cơ quan cảnh báo nó có thể gây ung thư.

2. Sữa bột trẻ em

Năm 2004, loại sữa bột nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng nhiều trẻ em tại tỉnh Fuyang, Trung Quốc. Ngay sau đó, 50 người Trung Quốc đã bị quy trách nhiệm cho vụt? việc này, CBS News đưa tin.

Loại sữa bột đó chỉ chứa 1 số chất dinh dưỡng, còn lại chúng chứa đựng phấn – chất khiến các trẻ uống mắc bệnh đầu to, tay chân và hoạt động cơ thể dần yếu đi.

3. Trứng gà giả

Đã có một số video hướng dẫn phân biệt trứng gà giả cũng như quay cận cảnh trứng gà giả được làm thế nào trên một số trang web ở Trung Quốc. Trên thực tế, các quả trứng giả chứa một số hóa chất rất nguy hiểm bao gồm alginic acid, Potassium Alum, Gelatin, Calcium Chloride, nước và màu nhân tạo. Vỏ trứng được làm từ canxi carbonate. Điều tồi tệ nhất là ăn những quả trứng có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy giảm trí nhớ hoặc mất trí nhớ nếu có biến chứng.

4. Thịt heo giả bò

Trước khi được bán ra thị trường, thịt lợn thường được xử lý qua chất hóa học để “biến hình” thành thịt bò. Theo các chuyên gia y tế, thịt bò giả này có thể gây ngộ độc chậm, biến dạng và thậm chí có thể bị ung thư về lâu dài.

5. Hạt tiêu đen

Tin tức đáng lo ngại gần đây đã lan rộng khắp đất nước sau khi phương tiện truyền thông từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc báo cáo rằng họ phát hiện một người bán đã làm giả hạt tiêu đen từ bùn. Ngoài ra, hạt tiêu trắng cũng được người đàn ông làm chủ yếu từ bột. Hiện chưa có thông tin chính xác về mức độ nguy hại nhưng chắc chắn số hạt tiêu giả này gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe người dùng.

6. Gạo nhựa

Tin tức về gạo nhựa đang được bán trên toàn Trung Quốc đã được phát hành sau khi nhà chức trách Trung Quốc đã giữ một lượng lớn gạo giả trên khắp cả nước. Một phát ngôn của đại diện Trung Quốc báo cáo rằng loại gạo này được sản xuất từ khoai tây trộn với một loại nhựa tổng hợp. Tương tự như các loại đậu, gạo vẫn cứng sau khi đun sôi và sản sinh nhiều chất độc. Nếu ăn thường xuyên và lâu dài có thể dẫn đến ung thư.

7. Nhân sâm

Rễ nhân sâm đã được sử dụng như là một cây thuốc phổ biến ở Trung Quốc hơn 3.000 năm về trước. Khi giá thành của nhân sâm tăng cao, một số nhà sản xuất đã tìm cách để tăng cân nặng của chúng. Họ đã đun nhân sâm với đường để tăng cân nặng lên gần như gấp đôi.

Theo Wei Feng, một chuyên gia y tế Trung Quốc (đến từ Viện Quốc gia về Thực phẩm và Dược (NIFDC)), đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, không chỉ vì khách hàng đang bị lừa nhưng vì nhân sâm mất hầu hết các tính chất dược liệu của nó khi đun sôi trong đường.