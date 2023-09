Các kiểu gãy “của quý” lạ đời nhất

Đa số bệnh nhân thừa nhận gãy do tự "bẻ"

Thế nhưng không may, một lần quá tay, T. đã bẻ gãy luôn “của quý” của mình. Kết quả là sau tiếng “rắc”, chàng thanh niên cảm thấy đau nhói. Dù đau nhưng T vẫn âm thầm chịu đựng, không dám kể với ai vì xấu hổ. Tới lúc dương vật sưng to, tím bầm anh này mới cuống quýt đi khám.

Tại Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, sau khi nghe bệnh nhân miêu tả thói quen kỳ lạ của mình, bản thân các bác sĩ cũng dở khóc dở cười, đồng thời khẩn trương mổ cấp cứu cho T.

Ca phẫu thuật kéo dài 30 phút, ê kíp phẫu thuật giải phóng máu bầm, chỉnh sửa, trả lại vị trí ban đầu cho “cậu nhỏ”. May mắn, T. đã hồi phục, xuất viện sau gần 1 tuần nằm điều trị.

Anh H. V. D, 38 tuổi, ngụ tại quận 6, TP.HCM cũng phải nhập viện vì gãy dương vật trong lúc quan hệ. Khi bác sĩ điều tra bệnh sử, không thể che giấu, bệnh nhân đành khai thật: “Vợ em nó nghịch bẻ thử nên gãy luôn…”

Gãy dương vật có xu hướng gia tăng

Các trường hợp gãy dương vật tưởng ít nhưng không hề hiếm mà còn có xu hướng gia tăng. Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết, mỗi tháng đơn vị mình tiếp nhận từ 3 – 5 trường hợp gãy dương vật.

Trong một khảo sát trên 44 bệnh nhân bị gãy dương vật của bệnh viện này cho thấy: Khoảng 60 % gãy do tự bẻ, 36% do tư thế quan hệ hoặc do bạn tình massage và 2 trường hợp gãy vì nằm đè trúng dương vật trong lúc cương cứng.

Gãy dương vật là một cấp cứu niệu khoa thường gặp ở Việt Nam. Nếu không được điều trị kịp thời bệnh nhân có thể phải đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như: xơ hóa, hoại tử, rối loạn cương, biến dạng dương vật…

Nguyên nhân đấng mày râu tự bẻ dương vật có thể do thói quen, do thủ dâm, vài trường hợp tâm sự ngủ chung với người thân trong gia đình, sáng dậy để tránh mọi người nhìn thấy chỗ đó bất thường nên tự bẻ để “cậu nhỏ” xìu xuống.

Các đặc điểm lâm sàng ghi nhận trên 44 bệnh nhân được khảo sát bao gồm: nghe âm thanh gãy, tình trạng cương của dương vật sau gãy, đánh giá mảng máu tụ và khám điểm đau chói. 44 trường hợp đều ghi nhận hình ảnh gãy trên siêu âm.

Tổn thương làm gãy dương vật rất đa dạng. Gãy dương vật do chấn thương làm rách bao trắng bao quanh thể hang, thường xảy ra lúc dương vật cương cứng cao độ.

Lúc này máu trong thể hang chảy ra lan tràn dưới mạc dương vật. Trường hợp rách cả hai lớp mạc nông và mạc sâu dương vật gây tụ máu dưới da bìu, tầng sinh môn, vùng bẹn và vùng trên xương mu

Hoặc gãy dương vật do lúc dương vật cương cứng cao độ: các lớp mạc bao quanh thể hang bị giãn nở căng ra nên rất mỏng và yếu, chỉ cần một động tác nhẹ làm gập góc dương vật hoặc va chạm vào dương vật cũng đủ làm cho các lớp mạc quanh thể hang bị vỡ gây thoát máu từ thể hang ra ngoài.

Điều trị gãy dương vật, tốt nhất là phẫu thuật sớm, mục tiêu của điều trị phẫu thuật là lấy hết khối máu tụ và khâu lại bao trắng thể hang vỡ.

Phẫu thuật sớm giúp thời gian hồi phục nhanh hơn, giảm thời gian nằm viện và hạn chế các biến chứng về lâu dài cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật kéo dài từ 15 – 45 phút, bệnh nhân có thể xuất viện sau đó 2 – 11 ngày tùy từng trường hợp.

Bài: Bảo Trâm