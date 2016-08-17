Thoa thứ này lên, mụn cóc và mụn thịt mờ dần rồi biến mất hoàn toàn chỉ sau 5 ngày

Không ngờ cách chữa mụn cóc lại đơn giản và dễ dàng như thế.

Mụn cóc thường mọc ở những nơi đổ nhiều mồ hôi như cổ, nách và khuôn mặt. Tuy mụn không gây đau nhưng chúng rất khó coi, gây cảm giác thiếu tự tin. Nhiều người vì cảm thấy khó chịu nên ra sức nặn mụn, kết quả mụn không hết mà máu chảy rất nhiều.

Để thoát khỏi nỗi ám ảnh về mụn cóc, bạn có thể sử dụng giấm táo. Đây là loại thực phẩm có khả năng kháng virus, kháng nấm và kháng khuẩn rất hiệu quả, theo Healthy food star.

Nguyên liệu:

Giấm táo

Khăn sạch

Bông

Thực hiện:

Bước 1: Nhỏ vào miếng bông một vài giọt giấm táo .

Bước 2: Rửa mụn cóc bằng xà bông và lau khô bằng khăn sạch.

Bước 3: Dùng miếng bông đã thấm giấm táo lau sạch vùng có mụn cóc.

Sử dụng phương pháp này trong 5 ngày liên tục, bạn sẽ nhận thấy các vết mụn cóc mờ dần. Hãy tiếp tục phương pháp cho đến khi mụn cóc biến mất hoàn toàn.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ai-bi-mun-coc-chu-y-da-co-cach-tri-mun-cuc-ky-hieu-qua-152073.html