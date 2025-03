Vì sao phim 'Bắc thượng' của Bạch Lộc và Âu Hào được yêu thích?

"Bắc thượng" do Bạch Lộc và Âu Hào đóng chính sở hữu ê-kíp hùng hậu cùng kịch bản hấp dẫn. Trước khi chuyển thể thành phim, tác phẩm của nhà văn Từ Tắc Thần từng đạt giải Mao Thuẫn - một trong những giải thưởng văn học vinh dự nhất của Trung Quốc.

"Bắc thượng" có sự kết hợp hài hòa giữa dàn diễn viên gạo cội và trẻ trung. Ngoài Bạch Lộc, Âu Hào - những cái tên quen thuộc với khán giả thế hệ 9x, phim có sự góp mặt của Hồ Quân, Lý Nãi Văn, Tề Hoan... Điều này giúp phim tiếp cận tệp khán giả lớn khi lên sóng đài truyền hình.

Diễn xuất của những diễn viên trẻ được đánh giá không có khoảng cách quá lớn so với các tiền bối. Đặc biệt, Bạch Lộc thể hiện sự tiến bộ rõ rệt so với loạt phim trước đó như "Ninh an như mộng", "Dĩ ái vi doanh".

Mỹ nhân 9x nhập vai một cách tự nhiên, thậm chí sẵn sàng nhuộm da tối màu, đeo niềng răng, đội tóc giả để diễn tả chân thực nhất hình ảnh Hạ Phượng Hoa gai góc, phóng khoáng, lớn lên bên kênh đào nghèo khổ và trải qua nhiều sóng gió.

Ngoài ra, phần hậu kỳ của "Bắc thượng" cũng được đánh giá cao. Bên cạnh góc quay nghệ thuật, bối cảnh chân thực, đoàn phim thể hiện sự tinh tế khi sử dụng màu phim hơi ngả vàng gợi sự hoài niệm.

Hiện "Bắc thượng" đã phá 8.000 điểm nhiệt (độ hot) trên nền tảng iQIYI. Tập đầu của phim đạt 3.5% rating (tỉ suất người xem) trên kênh CCTV1, thu về 6 quảng cáo. Đây là thành tích ấn tượng đối với phim của Bạch Lộc.