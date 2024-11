Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/11/2024: Đường Yên như nàng công chúa ngọt ngào của giới giải trí, Vương Khải đã bí mật kết hôn từ mấy năm trước?

2. Vương Nhất Bác thật sự khác biệt với các ngôi sao khác. Anh nổi bật trong các lĩnh vực như đua xe, thám hiểm ngoài trời,... Điều mà anh theo đuổi chính là cảm giác tự do và không bị ràng buộc.

5. Vương Khải đã bí mật kết hôn từ mấy năm trước.

6. Dương Tử thuộc kiểu diễn viên mà vai diễn càng gần với tính cách thật của mình thì càng dễ diễn tốt, đúng như người ta thường gọi là "diễn xuất theo bản chất."

7. Triệu Kim Mạch còn rất trẻ, thuộc nhóm sao nhí được gia đình và đội ngũ bảo vệ rất kỹ, nên ít tiếp xúc giao du với bên ngoài.

8. Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ có danh tiếng với công chúng nên cát-sê của anh trong nhiều năm qua hầu như không thay đổi, ngay cả khi tình hình chung không thuận lợi.

9. Điền Hi Vi ngoài đời ít khi trang điểm, cô cho rằng mặt mộc của mình trông đẹp hơn.

10. Đường Yên như nàng công chúa ngọt ngào của giới giải trí, dù trước hay sau khi kết hôn, cô ấy luôn hạnh phúc và rạng rỡ. Sau khi kết hôn, cô ấy thậm chí còn trông rạng rỡ hơn, cho thấy cuộc sống hôn nhân của cô thật sự viên mãn.

11. Phim Gia Nghiệp của Dương Tử và Hàn Đông Quân sắp khởi quay, ở An Huy đã bắt đầu tuyển diễn viên nhí. Ngày 6/11, Dương Tử sẽ bay đến An Huy để vào đoàn, nhà sản xuất dự kiến sẽ khởi quay vào ngày 10 tháng 11. "Gia Nghiệp" là phim quay nhiều ngoại cảnh, và nhà sản xuất đã bắt đầu dựng bối cảnh tại Hoàng Sơn, An Huy từ hơn một tháng trước. Đến cuối tháng 10, việc dựng cảnh đã hoàn tất, và những ngày gần đây, các thợTr đã liên tục bố trí nội thất và chú ý đến từng chi tiết theo yêu cầu của đoàn phim nhằm tái hiện bối cảnh triều Minh một cách chân thực nhất. Gia Nghiệp cũng là một bộ phim nữa của Dương Tử thuộc thể loại truyền tải văn hóa.

12. Phim Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi dự kiến sẽ ra mắt vào đầu tháng 12/2024, và đã có người lên kế hoạch tạo tin đồn tình cảm giữa hai người.

13. Bộ phim "Không Muốn Có Nuối Tiếc Với Em" do Thừa Lỗi và Tác Vi đóng chính ra rạp ngày 30 /11. Gần đây, anh ấy cũng đang thương thảo vai diễn trong bộ phim "Thành Hà Thể Thống", đóng cặp với nữ chính Vương Sở Nhiên.

14. Phim truyền hình "Đấu La Đại Lục 2" với sự tham gia của Chu Dực Nhiên, Trương Dư Hi, Trần Mục Trì, Khổng Tuyết Nhi dự kiến sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày 22 tháng 11 trên nền tảng Tencent.

15. Bộ phim "Biểu Muội Vạn Phúc" của Tencent đã ký hợp đồng với Trần Dao, tài nguyên của cô ấy đã cải thiện rõ rệt, nam chính đã được xác định là Thử Sa.