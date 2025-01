'Quốc Sắc Phương Hoa' của Dương Tử 'phá đảo' loạt bảng xếp hạng, hoa mẫu đơn bất ngờ 'gây sốt'

Quốc Sắc Phương Hoa thống lĩnh danh sách phim truyền hình được quan tâm, thảo luận nhất trên mạng xã hội Trung Quốc, trong khi nữ chính Hà Duy Phương cũng dẫn đầu mức nhiệt của các nhân vật phim truyền hình.

Cơn sốt của phim "Quốc sắc phương hoa" do Dương Tử đóng đã giúp doanh số bán hoa mẫu đơn ở Trung Quốc tăng vọt. Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây, trong bộ phim này có sử dụng 2.500 cây mẫu đơn - giống hoa có nguồn gốc từ huyện Mẫu Đơn, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông.

Nguyên mẫu của loài hoa mẫu đơn “quỳnh đài ngọc lộ" quý ​​hiếm trong phim chính là hoa mẫu đơn “lục mạn ẩn ngọc” ở Hà Trạch.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Hoa mẫu đơn Trung Quốc, do bộ phim truyền hình này được ưa chuộng nên doanh số bán hoa mẫu đơn Hà Trạch đạt đỉnh (đầu năm 2025) sớm hơn ba ngày so với dự kiến, doanh số tăng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, 400.000 chậu hoa đã được đặt trước. Có thể nói, phim "Quốc sắc phương hoa" của Dương Tử đã tác động lớn đến nền kinh tế của thành phố Hà Trạch.