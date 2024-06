Lưu Diệc Phi tạo trend nhờ 'gây sốt' trong 'Câu chuyện hoa hồng': Hoa hồng vàng bán chạy, sản phẩm thời trang cũng 'cháy hàng'

Mới đây, một tài khoản Weibo đăng tải clip ghi lại khoảng khắc nhiều anh shipper đứng xếp hàng chờ mua hoa hồng vàng. Nguyên do loài hoa này bỗng dưng "on trend" đến vậy là nhờ độ "phủ sóng" mạnh mẽ của bộ phim "Câu chuyện hoa hồng" do Lưu Diệc Phi đóng chính.