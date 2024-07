Làm dâu nhà tài phiệt: Người được chiều chuộng như nữ hoàng, người thì tiều tụy, cô đơn trong hôn nhân

Ở tuổi 43, Jun Ji Hyun vẫn trụ vững trong bảng xếp hạng những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc. So với nhan sắc thời đóng phim Cô nàng Ngổ ngáo 22 năm trước, Jun Ji Hyun không già đi nhiều chỉ ngày càng sắc sảo, quyến rũ và sang chảnh hơn.

Han Chae Young sinh năm 1980, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 20 tuổi qua tác phẩm điện ảnh mang tên The Record. Từ đó đến nay, nữ diễn viên liên tục khẳng định tên tuổi nhờ những vai diễn nặng ký ở loạt tác phẩm nổi tiếng như Trái Tim Mùa Thu, Pháo Hoa, Cô Nàng Bướng Bỉnh, Vườn Sao Băng...

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên nổi tiếng Han Chae Young (Vườn Sao Băng) khiến nhiều người ngưỡng mộ

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Han Chae Young còn có hôn nhân viên mãn, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Người đẹp chính thức về chung 1 nhà với doanh nhân thuộc top 1 đại gia giàu nhất Hàn Quốc Choi Dong Joon hồi năm 2007. Doanh nhân họ Choi xuất thân từ gia đình giàu có và điều hành công ty riêng tại nước ngoài. Khi cầu hôn, Choi Dong Joon đã tặng minh tinh họ Han chiếc nhẫn kim cương 5 carat 500 triệu won (gần 9,1 tỷ đồng) và chiếc siêu xe Mercedes Benz S500 có giá 2 tỷ won (36 tỷ đồng).

Màn lộ diện hiếm hoi của Han Chae Young sau thời gian dài vắng bóng khỏi showbiz đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả

Go Hyun Jung từng được xem là một trong những tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc. Năm 18 tuổi, cô đã giành được vị trí Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Đây cũng là bước ngoặt đưa cô đến với diễn xuất, chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật.

Năm 2006, cô còn được trao tặng danh hiệu nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc ở tuổi 35. Nữ diễn viên đã tham gia các bộ phim như: Con mắt của bình minh, Lòng mẹ biển cả, Đồng hồ cát, Nữ hoàng Seondeok, Cô gái mặt nạ (Mask Girl)...

Go Hyun Jung - Á hậu Hàn Quốc 1989 từng nói về nỗi cô đơn khi phải làm mọi thứ một mình trong cuộc hôn nhân với chồng c

Go Hyun Jung rời làng giải trí năm 1995, kết hôn và sống cùng chồng ở Nihonbashi, Tokyo. Đó là những ngày bình thường đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu công việc diễn xuất năm 19 tuổi", cô cho biết. Suốt ba năm ở xứ người, Go Hyun Jung không quen ai, không biết đường và không có nơi nào để đi. Cô ngại xuất hiện hay làm việc bên ngoài một mình, do đó đa phần chỉ ở nhà.

Người đẹp nói chống chọi nỗi cô đơn khi phải ăn uống và mua sắm một mình, tự làm nhiều việc. Khi về Hàn sinh sống, Go Hyun Jung không được lòng nhà chồng vì xuất thân kém hơn. Chồng cũ của cô là Jung Yong Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee. Sau ồn ào ly hôn hồi 2003, cô mất quyền nuôi hai con, thậm chí bị ngăn cấm gặp con.

Nữ diễn viên từng là con dâu trong gia tộc Samsung

"Ly hôn rồi tôi nghĩ mình không thể trở lại nghệ thuật, thậm chí muốn di cư nước khác. Sau tất cả, tôi nghĩ ngợi rất nhiều, quyết định tái xuất với Spring day, hồi 2005, may mắn phim thành công. Tôi thấy đúng đắn khi ở lại Hàn Quốc. Tôi muốn làm nhiều thứ nhưng đâu phải muốn gì cũng được. Mong sao có thể trở thành diễn viên thực lực mà không hối tiếc điều gì", cô nói trên Osen.