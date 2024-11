Dù khởi đầu khó khăn, Ngu Thư Hân đang 'lội ngược dòng' trước Triệu Lộ Tư

Rèm Ngọc Châu Sa của Triệu Lộ Tư và Vĩnh Dạ Tinh Hà của Ngu Thư Hân đều là phim cổ trang ngôn tình và phát sóng vào cùng một ngày 1/11, do đó dễ dẫn đến sự so sánh thành tích giữa hai bên. Hơn nữa, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân được coi là đối thủ không đội trời chung trong lứa tiểu hoa đán 95, giống như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai so kè để giành vị trí dẫn đầu.

Dù khởi đầu thua "Rèm ngọc châu sa" của Triệu Lộ Tư nhiều mặt như chỉ số nhân vật, lượng view hay thương hiệu quảng cáo, nhưng hiện tại "Vĩnh dạ tinh hà" của Ngu Thư Hân đang cho thấy màn lội ngược dòng ngoạn mục.