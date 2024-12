'Cửu trọng tử' bằng điểm ngang 'Vĩnh dạ tinh hà', nhưng vẫn thua bộ phim đứng đầu này

Trong năm 2024, ngoài “Cửu trọng tử”, chỉ có 4 bộ phim cổ trang thần tượng Hoa ngữ khác đạt điểm số Douban trên 7, bao gồm “Liễu chu ký” do Trương Vãn Ý, Vương Sở Nhiên đóng chính (7,7 điểm qua 94.000 đánh giá); “Vĩnh dạ tinh hà” do Ngu Thư Hân, Đinh Vũ Hề đóng chính (7,5 điểm qua 367.000 đánh giá); “Tích hoa chỉ” do Trương Tịnh Nghi, Hồ Nhất Thiên đóng chính (7,4 điểm qua 62.000 đánh giá); “Dữ phượng hành” do Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tâm đóng chính (7,2 điểm qua 300.000 đánh giá).