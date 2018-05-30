Đàn bà chết tâm chính là khi tổn thương đã chất ngất. Họ không còn sợ đau lòng, vì lòng dạ đã mục rữa héo mòn. Khi ấy, trước mắt bạn sẽ là người đàn bà có những biểu hiện này…

Không còn muốn cãi vã với bạn nữa Tranh cãi chỉ là khi người ta còn muốn níu giữ hay thay đổi điều gì đó. Như bao lần cô ấy nghĩ có thể giữ chân bạn, đổi thay bạn. Còn khi đã thôi thiết tha, đã mệt mỏi rồi, cô ấy cần gì phải tranh đúng sai với bạn. Bạn có thế nào, bạn có trở nên tệ hơn hay tốt hơn, cô ấy cũng không còn quan tâm nữa. Đối với những gì đau lòng bạn gây ra, cô ấy đã không còn cảm xúc nữa, bình thản đến lạnh lùng. Đến giờ phút này, điều cô ấy đợi chờ chỉ là khoảnh khắc rời xa bạn, để thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Đến giờ phút này, điều cô ấy đợi chờ chỉ là khoảnh khắc rời xa bạn - Ảnh minh họa: Internet Mọi thứ thuộc về bạn, không còn liên quan đến cô ấy nữa Phụ nữ còn tình, bạn chính là mọi thứ cô ấy có, là hiện diện trong mọi ngóc ngách cuộc đời cô ấy. Nỗi buồn của bạn sẽ là bận tâm của cô ấy. Niềm vui của bạn cũng chính là hy vọng của cô ấy. Cô ấy có thể vì bạn, làm bất cứ điều gì, để bạn vui hơn, sống tốt hơn. Nhưng khi đã chết tâm, mọi thứ thuộc về bạn đã không còn liên quan tới cô ấy nữa. Bạn có la cà những đâu, cô ấy không muốn biết. Bạn buồn vui thế nào, cô ấy cũng không còn muốn nghe. Bạn không còn nằm trong suy nghĩ và tầm nhìn của cô ấy nữa.

Bạn buồn vui thế nào, cô ấy cũng không còn muốn nghe - Ảnh minh họa: Internet Cô ấy làm gì cũng không còn liên quan tới bạn Ngày trước, mỗi ngày cô ấy đều nói mọi điều cùng bạn, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Cô ấy sẽ kể bạn nghe về ngày hôm nay của mình thế nào, cô ấy buồn những điều gì chẳng to tát, hay vui những điểu nhỏ nhoi. Cô ấy muốn bạn biết mình làm gì, có những gì, buồn vui thế nào. Nhưng đến lúc này, mọi điều cô ấy làm đều không muốn bạn biết, không còn muốn liên quan với bạn nữa. Cô ấy cũng thôi không cần những chở che, bảo bọc của bạn. Điều bạn có thể thấy chỉ là sự độc lập đến lạnh lùng và bất cần của cô ấy! Không muốn ở cùng nơi có bạn Đàn bà đã chết tâm chính là không còn muốn dây dưa với bạn, dù là nhìn thấy, là ở cùng một chỗ. Cô ấy sẽ chỉ đến những nơi không có bạn, chọn những chỗ bạn không bao giờ xuất hiện. Đơn giản vì cô ấy muốn hoàn toàn tách biệt khỏi bạn, thấy bạn chính là điều khó chịu nhất.

Đàn bà đã chết tâm chính là khi đã cạn cùng tình cảm. Khi 4 dấu hiệu trên xảy ra, hãy hiểu bạn đã không còn là bất kì điều gì quan trọng trong lòng cô ấy nữa. Ngày bạn biến mất trong thế giới của cô ấy cũng đã đến rồi. Đàn bà đã chết tâm chính là khi đã cạn cùng tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà, chẳng ai muốn trở thành một kẻ chết tâm. Vì khi đã chết tâm chính là khi không còn bất kì dũng khí yêu thương và khao khát hạnh phúc nào nữa. Chỉ khi đã không còn chịu nổi, đàn bà mới hóa cạn tình cạn nghĩa, hóa chết tâm chết lòng. Đến lúc đó, thứ đàn ông có thể nhận được chỉ là vô tâm vô tình của đàn bà. Đừng để điều đó xảy ra, vì sẽ không điều gì đáng sợ với đàn ông hơn việc chứng kiến người phụ nữ từng hết lòng với mình hóa lạnh lùng cạn tình đâu…

Đàn bà còn yêu, không ai cản nổi, đàn bà cạn tình, chẳng ai ngờ hết Tôi hay nói với mấy ông bạn rằng, đùa với ai thì đùa, đừng đùa với vợ. Các ông khi ấy nhiều người cười ha hả, nói một câu, đàn bà thì có gì mà sợ. Tôi lắc đầu, vốn dĩ luôn có nhiều ông chồng quá xem thường người đàn bà bên cạnh mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-khi-dan-ba-da-chet-tam-284563.html