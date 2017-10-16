Đàn ông của thiên hạ rồi thì còn gì để ta chờ mong nữa...

Phụ nữ yêu 16/10/2017 06:35

Đàn ông của mình, mình quản. Chứ đàn ông của thiên hạ rồi, mình quản làm gì? Đời đàn bà, vẫn là chỉ nên dốc sức vì người đàn ông của riêng mình

Đàn ông đã là của thiên hạ rồi thì…bạc lắm

Đàn ông từng vì một câu nói của ta mà chạy ngược xuôi cả ngày. Đàn ông từng vì một nụ cười của ta mà làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Đàn ông cũng từng vì một cái nhíu mày của ta thôi cũng cuống cuồng lo lắng. Đúng rồi, đàn ông nào cũng từng như vậy. Nhưng nếu một ngày, ngay cả khi ta khóc khàn cả giọng, anh ta một cái nhìn cũng không thèm ban phát lấy lệ. Hay ta có đau thương đến tàn tạ, anh ta cũng một mực quàng vai kẻ khác vào khách sạn. Nếu một ngày đó có xảy ra với bạn thì hãy quên hết những gì anh ta từng vì bạn mà dịu dàng thiết tha nhường nào. Đã thế rồi thì nhớ làm gì phút giây họ vì ta mà vượt gió mưa bão bùng. Người hẹn thề còn chẳng nhớ, người nghe sao phải lưu tâm. Bỏ qua hết đi, mở to mắt mà nhìn rõ ràng, họ đã là đàn ông của thiên hạ rồi, nào còn tốt đẹp dành ta nữa. Mà đàn ông đã là của thiên hạ rồi thì…bạc lắm.

Đàn ông của thiên hạ rồi thì còn gì để ta chờ mong nữa... - Ảnh 1
Đàn ông đã là của thiên hạ rồi thì…bạc lắm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông của thiên hạ, mình quản làm gì?

Đàn ông của mình, mình quản. Chứ đàn ông của thiên hạ rồi, mình quản làm gì? Đời đàn bà, vẫn là chỉ nên dốc sức vì người đàn ông của riêng mình. Đừng mang hy sinh và tận tụy trở thành món hàng vô giá, chỉ có kẻ tham lam mới trân trọng. Cũng đừng nghĩ thời gian và lòng dạ đàn bà là thứ vô hạn. Thanh xuân đàn bà ngắn lắm. Lòng dạ của đàn bà cứ hao mòn mãi cũng cạn kiệt. Đến một lúc, khi đã cạn hết hạnh phúc hoài phí cho một kẻ không ra gì thì khi người xứng đáng đến, có phải là rất đau lòng không? Đàn bà nên hiểu, mình xứng đáng với điều gì và điều mình cho đi người nào mới xứng đáng nhận được. Đừng cho bừa, trao đại. Đàn ông của thiên hạ, tốt nhất vẫn là cứ giao cho thiên hạ, đừng nhúng tay vào làm gì.

Trông mong làm gì vai trò làm chồng, làm cha khi họ đã là đàn ông của thiên hạ

Đàn bà thường quá kì vọng vào vai trò làm chồng, làm cha của đàn ông. Thật ra, thượng đế luôn nghĩ suy rất thấu đáo để gia đình đủ cương nhu vai trò vợ chồng hay ba mẹ.  Nhưng hạnh phúc không nằm ở việc gia đình nhất định phải đủ đầy vợ và chồng. Khi đàn ông đã ngoại tình, đã một bước trở thành đàn ông của thiên hạ rồi thì còn trông mong gì được ở vai trò làm chồng, làm cha của họ? Vì đơn giản, đàn ông khi ngoại tình, rõ ràng đã trút hết mọi trách nhiệm làm chồng làm cha để sa vào tội lỗi. Nhiều người nghĩ rằng, đàn ông còn biết quay về thì đã còn nhớ đến vợ con. Nhưng đó chưa chắc là suy nghĩ của 100% đàn ông ngoại tình. Họ có thể lại muốn làm chồng làm cha vì nhận thức rõ ngoại tình là tội lỗi. Họ cũng có thể chỉ quay về vì chút sĩ diện của mình chứ chẳng vì ham muốn hạnh phúc gia đình.

Đàn ông của thiên hạ rồi thì còn gì để ta chờ mong nữa... - Ảnh 2
Đàn ông của thiên hạ, tốt nhất vẫn là cứ giao cho thiên hạ, đừng nhúng tay vào làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Có thế nào, đàn bà cũng đừng vì thiếu hụt một người chồng cho bản thân, một người cha cho con của mình mà bất chấp. Nếu đàn ông tệ, thà không có còn hơn. Nếu đàn ông đã bội bạc thì vốn không xứng đáng làm chồng làm cha nữa. Và cũng đừng dại ép đàn ông gánh vác vai trò họ không muốn. Sẽ không có một ông chồng hay một người cha nào có thể đàng hoàng nếu họ buộc phải làm như thế. 

Đàn ông của thiên hạ rồi thì còn gì để ta chờ mong nữa. Đàn ông của mình, mình còn lo giữ, chứ đã của thiên hạ rồi thì cứ cho thiên hạ thôi. Cớ làm gì phải chật vật tới lui giữ cho bằng được? Đàn bà cũng chỉ nên nắm lấy thứ chỉ thuộc về riêng mình. Thứ gì cũng có thể xài chung, chứ chồng thì tuyệt đối không. Cũng chỉ nên xem chồng là vật ngoài thân, có cũng được, mà bị người khác giành thì cũng cho luôn đi. Vì đàn ông tốt không bao giờ cần ta phải giành giật, càng tự nguyện làm chồng, làm cha vẹn tròn. Nhớ nhé đàn bà!

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