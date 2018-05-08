Khi biết chồng ngoại tình, bạn quyết định ly hôn ngay là bạn dại. Đừng quyết định bất cứ điều gì khi tâm trạng bạn lúc này chỉ toàn oán hận và ghen tuông. Thật ra đây là lúc bạn cần nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Vì chỉ khi có vấn đề nảy sinh thì chồng bạn mới có cơ hội phản bội bạn. Và hãy nhìn rõ, ngoài chuyện ngoại tình của chồng, sẽ có nhiều vấn đề khác để bạn giải quyết.

Bất kì người phụ nữ nào khi phát hiện chồng ngoại tình đều từng có suy nghĩ làm thế nào để mọi chuyện như chưa từng đổ vỡ. Sẽ luôn đặt câu hỏi vì sao chồng lại phản bội, tự tìm câu trả lời để cố cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Sự thật là nguyên nhân khiến chồng ngoại tình đôi khi là từ chính cuộc sống vợ chồng hằng ngày, cũng có thể chỉ ở người chồng. Và lắm lúc, cũng không hề có câu trả lời nào chính xác nhất cho việc chồng ngoại tình. Hơn hết, phụ nữ nên làm những điều sau để giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân.

Và đến vài tháng, có khi là mấy năm sau đó, có khi bạn cũng chưa cân bằng được cảm xúc của mình. Đừng tự bắt mình phải bình tĩnh hay vui vẻ, hãy thoải mái với cảm xúc của mình. Nếu đau cứ khóc, cảm xúc của bạn lúc này, đừng định đoạt nó đúng hay sai. Không phải cứ chồng ngoại tình rồi, là không đáng, là mình không cần rơi nước mắt. Đã là nỗi đau, thì cứ đau mới có thể bình thản vượt qua nó được, đừng gò bó mình.

Thật ra, việc bạn khóc lóc, đau khổ, hoảng loạn, thậm chí là rơi vào trầm cảm khi biết chồng ngoại tình là một điều bình thường. Vì không người đàn bà nào có thể bình tĩnh như không khi chồng ngoại tình.

Hãy yêu thương mình hơn

Khi gặp cú sốc chồng ngoại tình, không chỉ tâm trạng của bạn bất ổn mà cơ thể bạn cũng sẽ lên tiếng. Bạn có thể gặp những triệu chứng như nôn mửa, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ… Trong thời gian này, hãy cố gắng yêu thương và chăm sóc mình nhiều hơn. Việc bản thân vừa bị tổn hại tinh thần lẫn thể chất là điều không hề nhỏ. Hãy cố gắng ăn uống đầy đủ, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Bạn phải hiểu, nếu thời gian này bạn không biết yêu thương bản thân thì không ai có thể giúp bạn được. Bạn phải có một thể chất khỏe mạnh, một đầu óc tỉnh táo thì mới vượt qua mọi điều.

Bạn phải có một thể chất khỏe mạnh, một đầu óc tỉnh táo thì mới vượt qua mọi điều - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chủ động tìm đến niềm vui

Đừng chỉ quẩn quanh một mình nghĩ suy, hay cứ chăm chăm vào nỗi đau chồng ngoại tình. Bạn có thể hẹn hò bạn bè, và chỉ chọn những người có thể đem đến cho bạn suy nghĩ tích cực và niềm vui. Bạn cũng có thể chủ động tìm đến niềm vui bằng cách xem phim hay chương trình hài. Hãy nhớ, ngay cả khi bên cạnh bạn là một người chồng phản bội thì cuộc sống ngoài kia cũng không vì vậy mà dừng lại. Bạn vẫn phải sống, tự tìm niềm vui mà sống.

Đừng ngại nước mắt

Nếu tâm trạng quá bí bách, bạn cũng không thể khóc được, hãy tìm đến những bài hát buồn. Thật ra, đừng ngại nước mắt của chính mình. Bạn cũng chỉ là phụ nữ, có thể cười thì cũng phải khóc. Đừng vì người chồng không chung thủy mà bắt mình trở nên vô tâm với chính cảm xúc của mình. Huống hồ, nước mắt sẽ giúp bạn thoải mái và tỉnh táo hơn. Cứ khóc, rồi mọi chuyện sẽ khác.

Hãy hỏi chồng mọi thứ bạn muốn

Đã đến lúc này, đừng ngại hỏi chồng về những gì anh ta đã phạm lỗi. Nhưng hãy hiểu, lý do chồng ngoại tình không bao giờ có câu trả lời đúng nhất.

Tìm lời khuyên

Bạn sẽ không dễ dàng vượt qua chuyện này một mình. Bạn có thể tìm đến những người từng trải qua chuyện này để tìm lời khuyên. Bạn cũng có thể chia sẻ với người thật lòng mong bạn hạnh phúc, đôi khi chỉ là nói ra hết để nhẹ lòng hơn. Và nếu nặng nề hơn, hãy tìm đến những chuyên gia tâm lý để nhờ sự trợ giúp của họ.

Bạn sẽ không dễ dàng vượt qua chuyện này một mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng giấu con

Nhiều phụ nữ khi bị chồng phản bội vẫn cố vui vẻ, tự chịu buồn phiền một mình để con không biết. Nhưng thật ra, bạn không thể dối con được đâu. Khi bạn có thể thành thật với con, cũng là lúc để con tiếp xúc vấn đề tốt hơn. Chỉ là, đừng nói quá chi tiết, quá phũ phàng, sẽ làm con đau lòng.

Hãy để con biết bạn vẫn ổn, và đừng hứa điều bạn không làm được.

Đừng đổ lỗi cho bất kì ai

Khi một người đàn ông ngoại tình, đừng chỉ trách anh ta hay cô nhân tình kia. Vì đổ lỗi vốn là chuyện không hề có ích lợi gì. Điều quan trọng hơn hết là tìm hướng giải quyết. Bên cạnh đó, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi để gia đình hai bên biết chuyện này.

Hãy cho mình thời gian

Ai cũng cần thời gian để chấp nhận và vượt qua nỗi đau bị phản bội. Và đừng mang suy nghĩ, chỉ cần bạn tha thứ cho chồng, anh ấy quay về thì nỗi đau này sẽ hết. Nó sẽ luôn đeo bám bạn lâu hơn bạn nghĩ, ngay cả khi bạn có quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Thay vào đó, hãy cho chính mình thời gian. Bạn có thể làm mới bản thân, chiều chuộng chính mình trong giai đoạn này. Cả bạn và chồng cũng có thể tìm cách để cải thiện hôn nhân.

Thực tế chút nhé!

Nếu bạn quyết định ly hôn, đừng chỉ nghĩ mình phải làm vậy vì kẻ bội bạc xứng đáng phải thế. Hãy tỉnh táo và thực tế hơn để nghĩ xem liệu tài chính, cuộc sống của bạn có vững vàng để bạn ra đi chưa? Đừng ly hôn khi bạn không có tiền, không có bất cứ sự chuẩn bị nào khác cho cuộc sống sau ly hôn. Hãy tìm con đường an toàn nhất cho bạn và con!