Xem trước phim Định Mệnh - Tập 5: Saras cứu sống Vidyachatur

Kumud ra giếng lấy nước. Một người chị của Kumud nhờ Saras ra giúp cô vì chúng quá nặng, anh làm theo. Cả hai người cùng nắm sợi dây thừng. Chị/em họ của Kumud trêu chọc hai người. Kumud buông sợi dây thừng và bỏ đi. Chị/em họ của cô mang đến rất nhiều xô đựng nước.

Saras bắt đầu lấy nước. Kumud bảo Kumari tự làm việc một mình, anh ấy là khách là ngày mai sẽ đi. Saras quay lại nhìn Kumud, anh kéo dây nhanh hơn và đổ đầy nước vào xô. Mẹ Kumud đi tới bảo anh đừng làm nữa. Bà chìa đôi tay rớm máu của Saras cho mọi người xem và kêu Kumud mang haldi tới đắp vào tay cho anh.

Kumud và Saras đang ở cùng nhau. Kumud bảo Saras đưa tay cho cô. Kumud thoa haldi, Saras nhăn mặt đầy đau đớn và Kumud cũng cảm thấy rất đau.

Saras nhìn Kumud chằm chằm trong khi cô đang thoa haldi, rồi hỏi: “Tôi thực sự đã khiến cô bận lòng và tổn thương nhiều đến vậy sao?” Kumud không nói gì. “Trả lời tôi đi Kumud” – Saras nói. Cô bắt đầu thoa nhiều haldi hơn, Saras lại được một phen đau nhói. Kumud bỏ tay Saras ra. Anh hỏi tiếp: “Liệu những gì Chachi nói có phải là thật hay không? Có phải cô đã đồng ý khi chỉ mới nhìn vào đôi mắt của tôi?”

Kumud nói: “Bây giờ tất cả đều không quan trọng, anh hãy nói sự thật cho ba mẹ tôi trước khi họ gần gũi hơn với anh, để rồi lại bị tổn thương”. Cô bỏ đi. Saras tự nói: “Mình sẽ phải nói chuyện với kaka (ba Kumud)”.

Kumud đang nấu thuốc nhuộm. Cô nhìn vào tay của mình và nghĩ về Saras. Cô tự nói: "Saras bị thương và mình cũng cảm thấy đau. Mối quan hệ giữa mình và anh ta là gì?" Một cô gái kéo Kumud lại và hỏi: "Cô đang nghĩ gì thế? Lỡ tay của cô bị bỏng thì sao đây?" Kumud không trả lời và bỏ đi.

Kumud hỏi mẹ cô là ba cô đã về chưa. Bà trả lời: "Chưa, mọi người vẫn đang đợi ông ấy". Ngay lúc này Saras đi tới hỏi câu tương tự và nói: "Con có chuyện quan trọng cần nói với kaka". Mẹ Kumud nhìn cô và bảo, chắc ông ấy đang về. Ngay lúc này, có người chạy tới thông báo rằng, nhà máy đang bị hỏa hoạn và Kaka đã mắc kẹt trong đó.

Tại Dubai, mẹ kế của Saras đang đốt mấy tấm hình và nói: "Đừng nên đùa với lửa, Vidyachatur". Chị gái của bà nói: "Em nhận được gì khi đốt mấy tấm ảnh này?" Mẹ Saras nói: "Em không đốt hết chúng, nhưng cũng đã trả được nỗi nhục này. Vidyachatur đã cố gắng chen vào giữa em và Laxmi, điều đó cũng là một sự sỉ nhục với em rồi... ngày hôm nay... con trai em đã từ chối Kumud khi chưa nhìn thấy mặt con bé. Bây giờ, Vidyachatur sẽ không thể ngẩng mặt lên với mọi người được nữa. Thật không dễ để tới đây từ một ngôi làng".

Chị gái bà nói: "Đừng vui mừng vội. Chỉ cần Saras nói không, Laxmi chắc chắn sẽ đưa Kumud tới đây". Mẹ Saras nói: "Laxmi ra quyết định, nhưng em chính là người quyết định liệu mọi việc có thể hoàn thành hay không. Giờ này Saras đã tới LA... ngay khi trở về, nó sẽ nói rằng con không đồng ý kết hôn. Và sau đó, chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì với gia đình đó nữa".

Quay trở lại Ấn Độ, mọi người chạy vội tới nhà máy bị hỏa hoạn, nơi Vidyachatur đang mắc kẹt trong đó. Kumud muốn chạy vào cứu ba nhưng Saras giữ tay không cho cô vào. Anh nói: "Cô phải có lòng tin. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với ông ấy đâu" Kumud nói: "Tin anh ư? Để tôi đi" Saras kéo cô lại và tự mình đi vào bên trong. Kumud định đi theo nhưng mẹ và các chị gái đã giữ cô lại. Bằng cách nào đó, Saras đã đưa được Vidyachatur ra khỏi đám cháy. Ông bị khó thở. Mọi người nói rằng sẽ phải đưa ông tới bác sĩ. Saras bảo họ đưa ông về nhà. Kumud nói, cô sẽ đưa bác sĩ tới nhà để xem tình hình. Saras và mọi người chở Vidyachatur về nhà. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Kumud đang đi xe đạp để tìm bác sĩ.

Vài người phụ nữ hỏi mẹ Kumud rằng tại sao lại đưa Vidya về nhà khi mà Kumud đã nói nên đưa ông đi gặp bác sĩ. Lúc này, Saras mang laptop ra và chat live với bác sĩ. Ông hướng dẫn Saras phải làm gì. Kumud cuối cùng cũng tìm được một bệnh viện nhưng nó đã bị khóa. Cô không biết mình phải làm gì.

Saras nói rằng anh đã nói chuyện với bác sĩ riêng của gia đình anh ở Dubai. Anh bảo với mẹ Kumud rằng anh có thể điều trị cho Vidyachatur, bà im lặng không trả lời.

Chồng bà nói: Anh đã chọn được một cô gái, là Kumud – con gái của Vidyachatur, ông ấy là bạn anh. Con bé rất tự...