Xem trước phim Định Mệnh - Tập 12a: Kumud sẽ đối đầu với tất cả mọi người vì Saras

Tập phim bắt đầu trong không khí căng thẳng của gia đình . Badi maa ( Dugba) giận dữ nói với Vidyachatur rằng kể từ nay trách nhiệm của họ với Saras đã hết, đã đến lúc Laxminandan và đứa con trai Saras tội lỗi của ông ta phải nhận thức được điều này. Kumud và ba mẹ cô rất bất ngờ, họ chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể nói gì thêm.

Vidyachatur hỏi Kumud về bột phấn và sa thạch thì Badi chen vào : Saras đã hứa trước mặt mọi người rằng nó sẽ làm paschiatap. Nhưng bằng cách nào nào chứ, một người chưa từng đụng vào đồ dùng cát mà cũng đòi làm hay sao?

Đột nhiên người thợ gốm gọi Kumud ngoài cửa và nói ông đã mang đến bột phấn với sa thạch ( loại đá được làm từ cát, dùng trong xây dựng và đồ gốm mĩ nghệ) .Ông nói mình phải ra chợ rồi rời đi.

Badi maa còn nói bóng gió Kumud rằng cô muốn học nghệ thuật làm đồ dùng cát từ bà , nhưng bà sẽ không dạy cô đâu, vì cô chỉ biết ủng hộ Saras và đồng lõa với tội lỗi của cậu ta mà thôi. Kumud khóc, cả gia đình nhìn nhau căng thẳng. Badi maa vùng vằng bỏ đi.

Kumud tiến về phía ba mình và cố gắng giải thích, ngày hôm qua con không hề lớn tiếng với Badi maa, nhưng bà ấy đã nói những lời cay độc với Saras và con không thể tha thứ được. Vidyachatur đáp, ba lắng nghe con nhưng cũng nghe cả Dugba nữa. Đừng hỏi thêm Dugba bất cứ điều gì mà hãy bỏ qua cho sự tức giận của bà ấy. Kumud nói, đối với con bà ấy là quan trọng nhất và con chấp nhận sự giận dữ này. Con chưa từng muốn làm tổn thương bà ấy. Nếu ba là con, ba sẽ biết con không hề làm gì sai. Cô lau nước mắt với vẻ mặt cương quyết.

Dưới gốc cây

Saras đang ngồi trầm tư một mình. Anh tự nhủ, Kumud chẳng có lý do gì để tin tưởng ở mình, vậy tại sao cô ấy lại tin mình? Kumud tranh cãi với người trong làng, có vẻ cô ấy hiểu biết nhiều hơn cả mình nữa. Mình làm tổn thương cái tôi cá nhân của Kumud, vậy cô ấy làm tất cả việc này vì điều gì? Anh nhớ lại lúc Kumari nói rằng Kumud đã phác thảo anh thậm chí trước khi hai gia đinh sắp đặt hôn ước.

Tại nhà Kumud:

Kumari bảo Kusum, làm thế nào em rể ngủ được trong lều đây. Kusum nói, anh ấy phải ngủ ở ngoài suốt đêm mà không được phép vào nhà, Em đã mang đồ ăn đến nhưng anh ấy ngủ mà không ăn gì. Kumari nói, Kumud sẽ đối đầu với tất cả mọi người vì Saras. Kumud đến và yêu cầu họ giúp một tay việc bếp núc. Kumari hỏi, có phải em đang gặp rắc rối vì chuyện của em rể không? Kumud phủ nhận, Kumari nói, em không cần rửa những đồ dùng đó đâu, chúng đã được rửa sạch rồi. Kusum tiếp lời, anh rể của chúng ta là người khác biệt mà.

Badi kaki đến và nói,nó là kẻ giết người, không ai thèm quan tâm đến danh tiếng của nó đâu. Kumud tiến gần phía bà và nói với vẻ thách thức, kẻ giết người chạy trốn để che giấu bộ mặt thật của họ, còn Saras thì không. Con sẽ phơi bày sự thật ra ánh sáng. Badi kaki đáp, con đang làm điều này cho một người xa lạ và ca ngợi nó như vậy sao? Kusum tiếp lời, anh Saras không phải người lạ. Những gì anh ấy từng làm không ai có thể thực hiện được. Anh ấy đã liều mạng cứu ba con từ biển lửa. Mẹ Kumud đến và yêu cầu cô bình tĩnh lại. Bà thông báo mình sắp làm lễ cầu nguyện và bảo Kumari đi hái vài bông hoa cho nghi lễ.

Bà nói với Kumud, con đừng để chuyện đó trong lòng nữa, Saras không phải một phần của gia đình này đâu. Kumud đáp, con sẽ giúp đỡ anh ấy nên mọi người đừng ra lệnh con bất cứ điều gì. Mẹ cô rời đi. Kusum ái ngại bảo Kumud, chỉ có mẹ Dugba mới dạy được cách làm dụng cụ cát, nhưng e là mẹ không đồng ý đâu.

Chuyển cảnh sang Dubai:

Ghuman nói với Laxminandanvề chuyện Vidya cho ông số tiền thế chấp nhà của mình. Laxmi nói, anh không còn cách nào khác. Sau khi cưới em, ba đã đuổi anh ra khỏi nhà. Nếu lúc đó Vidya không giúp đỡ, có lẽ giờ này hai chúng ta đang ở ngoài đường. Vidya giúp đỡ anh thậm chí khi bản thân anh ấy còn gặp nhiều khó khăn. Ghuman hỏi, tại sao anh không nói ra chuyện chính anh đã mua căn nhà của Vidya? Laxmi trả lời, anh mang ân huệ của Vidya suốt đời, nhưng anh ấy không muốn nghĩ rằng tiền mình đưa cho anh giống như một cái thẻ tín dụng đâu.

Nếu anh trả lại chúng Vidya sẽ bị tổn thương. Ghuman quát, em thật xấu hổ khi phải nhắc lại những việc mình đã làm cho anh, em đã hoàn thành trách nhiệm của một người vợ mà. Vidya nghĩ việc trả nợ cho anh như một nghĩa vụ của mình… Giờ đây em đã hiểu vì sao anh ta quan trọng với anh hơn là em. Laxmi giải thích rằng ông coi hai người như nhau. Ghuman hỏi số tiền Kantilal gửi đến là của ai. Ông nói, Vidya đưa tiền cho Kantilal hàng tháng và Kanti gửi nó cho anh. Anh sẽ mở một doanh nghiệp nhỏ cho Kumud nhưng nó không phát triển. Nếu nó vẫn dậm chân tại chỗ trong 3 tháng, anh đành phải đóng cửa thôi. Ghuman giả tạo nói, việc này được làm cho người tốt thì kết quả không thể xấu được. Laxmi nói, đúng vậy nó nên phát triển. Ghuman tiếp lời, em sẽ chăm sóc tốt cho doanh nghiệp, như vậy khoản nợ này sẽ được xóa bỏ. Hãy tin tưởng em…

Laxminandan nói ông cần thời gian để suy nghĩ về việc này. Ghuman thầm nghĩ, bà ta sẽ lấy dinh thự của Vidya như vật thế chấp để lấy vay tiền từ ngân hàng và mở một doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ thất bại như chính số phận của Vidya, ông ta sẽ phải vay tiền của những người bạn và dần dần phải lang thang đầu đường xó chợ. Bà ta mỉm cười thâm hiểm.

Khung cảnh chuyển đến Ấn Độ:

Kumud đang đứng trên sân thượng. Kusum đến an ủi cô: Saras từng nói từ chối chị nhưng anh ấy không thể làm được; chị từng yêu cầu anh ấy rời đi, anh ấy đi rồi lại quay trở về. Chị từng nói rồi mà, hai người sinh ra để dành cho nhau và luôn cố gắng sánh bước cùng nhau. Có thể thần linh muốn thử thách hai người thôi. Kumud đáp, chị không cần biết thần linh muốn gì, chị chỉ muốn giúp đỡ Saras thôi. Kusum nói, sự giúp đỡ được thể hiện ở việc mang đồ ăn cho anh ấy, nhưng không có nghĩa là để bản thân mình bị đói. Nếu anh ấy nhìn thấy điều này, anh ấy sẽ áy náy rằng việc mình từ chối chị là một sai lầm lớn.

Kumud bảo, không phải như vậy đâu. Kusum yêu cầu Kumud đặt cược và đảm bảo cô sẽ thua mà thôi. Kumud nói, chị sẽ đảm bảo với Badi maa nhưng sẽ không để Saras thất bại đâu. Cô rời đi, Kusum nhìn theo.

Kumud tới chỗ Badi maa. Bà phớt lờ sự hiện diện của cô. Bà tức giận nói, vị khách không mời đã đến rồi sao? Kumud cố gắng để nói chuyện với Dugba nhưng bà thẳng thừng từ chối. Kumud nói, vâng con biết điều đó. Badi maa đáp, đó là bởi vì sự bướng bỉnh của con và mọi người ai cũng nghe theo con. Mẹ không thể giúp gì cho con đâu. Badi maa bỏ đi và Kumud đuổi theo. Bà vẫn cương quyết dù bất cứ giá nào sẽ không lắng nghe cô nói.

Chuyển cảnh sang Dubai:

Ghuman đang xem Didi nhảy múa. Didi nói, em rất vui khi được nhảy và mơ ước được nhảy múa trong dinh thự của Vidya. Ghuman thông báo mình sẽ đứng tên dinh thự trong khi Didi vẫn đang mơ được nhảy múa tại đó. Didi với giọng giận hờn nói, đó là vì Ghuman của em đang ở đây, trong nhà của Laxinandan. Chị từng múa bụng cho câu lạc bộ ở Dubai, em muốn chị múa cùng em. Hai người nhảy múa cùng nhau. Đột nhiên Laxmi đến và bị sốc. Ghuman nhìn thấy ông và lập tức dừng lại.

Ông quát, tôi có cần nhắc lại đây là nhà của Laxminandan Vyas không? Hai người xin lỗi ông rồi Didi rời khỏi. Laxmi nhìn theo cô ta vì âm thanh của chiếc lắc chân. Ghuman cố gắng nói chuyện để trấn an cơn giận của Laxmi , ông rời đi.

Tại Ấn Độ:

Badi maa đang tức giận Saras và nói những lời xúc phạm anh. Kumud khóc. Bà yêu cầu cô ngừng khóc, hãy nghĩ xem cô hiểu Saras được bao nhiêu mà tin tưởng anh ta hơn cả bà. Kumud nói, chính mẹ từng dạy con phải ủng hộ sự thật và con đang làm điều đó. Con cần mẹ nếu không con chẳng thể đủ sức mạnh để đấu tranh… Badi maa trấn tĩnh lại, bà đồng ý giúp Kumud, không phải Saras. Kumud mỉm cười và ôm bà.