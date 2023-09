Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 61 Phần 6

Bà nội hỏi Basant, tình hình sức khỏe của Gehna có ổn không. Basant trả lời, cô ấy vẫn ổn, Lal Singh sẽ điều trị cho cô ấy, nhưng cô ấy cần phải được nghỉ ngơi. Anandi gật đầu trấn an Gehna. Bà nội nói Gehna phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Mọi người đều cười gật đầu. Gehna nói cô không sao và muốn giúp đỡ việc nhà, nhưng ai cũng nói cô hãy nghỉ ngơi, Sumitra có thể sắp xếp được một mình. Bà nội thông báo cho Basant và Gehna, rằng Ganga sau sẽ ở với họ tại haveli. Sau đó, họ nhanh chóng trở về nhà bởi Nandu chắc hẳn đã từ trường học trở về.

Cảnh sát đang đi kiểm tra ở một trạm xe buýt. Người đàn ông hộ lý cải trang thành một phụ nữ với khăn trùm đầu che kín khuôn mặt. Hắn lên xe, viên thanh tra kéo khăn trùm đầu ra và cười lôi hắn ra khỏi xe. Shiv được thông báo về điều này, anh rất hạnh phúc. Anh ngay lập tức tới bệnh viện để gặp Jagdish . Ganga đã tỉnh dậy, cô hy vọng rằng Jagdish đã mang về đứa con cho cô. Ganga thấy Shiv và Jagdish đang nói chuyện ở ngoài cửa. Shiv nói với Jagdish , họ đã tìm thấy người hộ lý và hắn ta đang ở trong trại tạm giam của đồn cảnh sát. Hắn ta đã khai nhận lý do muốn giết Ganga, đó là do Ratan Singh ra lệnh.

Ganga nghe được những gì họ nó, cô shock chuẩn bị ngã quỵ. Shiv để ý thấy cô và chỉ cho Jagdish . Jagdish nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô và đặt cô ngồi trở lại giường. Ganga bắt đầu khóc. Jagdish hỏi cô, vì sao lại phải khóc, khóc vì ai cơ chứ? Ganga đáp lại tại sao lại không khóc, cô là con dâu nhà họ, cô đã phục vụ cho họ bao nhiêu năm qua, nhưng họ thậm chí còn không suy nghĩ gì mà đã muốn giết hại cô. Shiv nhìn cô với biểu cảm đau buồn. Anh nói cô đừng nghĩ mình liên quan gì đến họ nữa, giờ cô đã được tự do rồi anh hứa sẽ mang con trai cô trở về bên cô. Ganga muốn đi với họ. Shiv và Jagdish nói với cô, điều đó có thể nguy hiểm hiện giờ cô đang rất yếu. Nhưng Ganga rất nói dù có đương đầu với súng đạn, cô cũng muốn được nhìn thấy con trai cô, cô không muốn vô dụng ngồi đây chờ đợi. Jagiya nói cô đừng nên để cảm xúc lấn át và đừng có trẻ con vậy nữa, nhưng Ganga đáp, giờ không ai có thể ngăn cô đi nhìn con trai cô được nữa. Shiv cuối cùng cũng đồng ý mang cô theo và thuyết phục Jagdish .

Tại nhà Shiv ở Jaitsar



Anand đang ngồi ở trên giường. Điện thoại của cô reo và cô nhanh chóng nghe điện ngay từ tiếng chuông đầu tiên. Shiv thông báo rằng họ (Jagdish , Ganga và anh) đang chuẩn bị tới Luxmibhag để đòi lại đứa con cho Ganga. Anandi hỏi họ dự tính làm như thế nào. Shiv nói với cô, hiện tại việc đó đã dễ dàng hơn, bởi đã có bằng chứng cho việc Ratan là kẻ đứng đằng sau chủ mưu vụ giết người. Anandi nói cô muốn đi với họ nhưng Shiv từ chối lời đề nghị của cô. Anh nói nếu đó là việc cá nhân, anh nhất định sẽ đưa cô theo cùng, nhưng việc này liên quan đến pháp luật và trật tự. Ganga đi cùng bởi cô là người có liên quan trực tiếp, Jagdish là nhân chứng quan trọng còn anh thì là thanh tra. Luật pháp không cho anh đưa cô theo cùng điều này cũng có thể an nguy tới cô nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì nó liên quan đến cá nhân anh và việc thi hành luật pháp sẽ bị cản trở. Jagdish nghe hết mọi chuyện, anh cố kìm nén cảm xúc. Shiv tiếp tục nói cô đi theo sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn. Anandi giọng ngọt ngào nói cô hiểu được rồi, anh hãy chăm sóc cho chính mình đó. Shiv mỉm cười và nói nhất định rồi, anh là chồng của cô mà.

Shiv, Jagdish và Ganga đang ở trên xe cứu thương. Ganga đang khóc. Jagdish cố an ủi cô. Bà nội gọi cho Jagdish và nói họ phải cẩn thận và nhớ nhanh chóng trở về haveli ngay khi họ lấy được đứa trẻ.

Tại nhà Shiv ở Jaitsar



Anandi và Meenu đang làm ‘karela’ (món ăn), trong khi Sanchi đang nghịch điện thoại như mọi khi. Meenu cầu mong Ganga sẽ sớm lấy lại được đứa con của mình. Anandi nói, mọi người sẽ nhận Ganga về ở tại haveli. Sanchi cắt lời và hỏi, tại sao lại cần phải giữ một người đàn bà xa lạ ở nhà của họ. Ganga cần cái quái gì giúp đỡ mà Shiv anh trai cô với chồng cũ của Anandi lại phải giúp. Meenu sững người, Anandi cảm thấy không hề thoải mái. Sanchi tiếp tục hỏi, thế nếu Ganga ở đó rồi sau không muốn rời đi thì làm như thế nào. Meenu định trả lời nhưng Anandi ngăn lời cô. Anandi nhẹ nhàng nói với Sanchi, rằng mọi người trên thế giới không giống nhau khi một người cần sự giúp đỡ, vẫn có người luôn sẵn sàng giúp họ. Vả lại, Ganga có vẻ không phải là loại người muốn lợi dụng người khác. Sanchi cảm thấy cáu cô đùng đùng bỏ đi. Anandi đang định đi vào nhà bếp, thì Pappu tới cầm theo hai chiếc chăn ở phòng của cô và hỏi chúng có cần được giặt hay không. Anandi trả lời anh rằng có, sau đó anh rời đi. Meenu nói với Anandi rằng cô muốn nói chuyện với Anandi, Anandi ngay lập tức cảm thấy lo lắng nhưng cô vẫn mời Meenu nói. Meenu thấy vậy cô lại lấy lý do, rồi không nói nữa.

Tại nhà của Ratan Singh



Ratan Singh đang cố gắng dỗ Mannu nín khóc. Không biết phải làm thế nào, hắn gọi lớn Ghanshyam (người giúp việc) và đưa đứa nhỏ cho ông ta. Xe cứu thương và xe cảnh sát đã tới nhà của Ratan Singh. Shiv hướng dẫn cảnh chuẩn bị sẵn sàng, anh đi vào nói chuyện với Ratan và gia đình hắn trước khi có bất cứ hành động nào khác. Ganga xúc động chạy về hướng haveli và mọi người theo sau cô.

Ghanshyam ra ngoài cửa với Mannu. Mannu thấy Ganga và khóc, đứa nhỏ vươn tay về phía của cô. Ghanshyam nói lớn về Ganga khiến Ratan Singh biết rằng cô đang ở đây. Hắn đi ra ngoài và thấy Ganga đi cùng với Shiv, Jagdish và cảnh sát. Ganga chạy về phía họ để lấy đứa nhỏ nhưng Ratan Singh ngay lập tức khóa cửa lại. Ganga không ngừng đập cánh cửa và hét lớn để cô vào trong, cô muốn lấy lại con của cô. Ratan Singh thông báo cho vợ và gia đình của hắn rằng Ganga đang ở bên ngoài cùng với cảnh sát. Sau đó bọn họ nhanh chóng chạy ra cửa sau.

Tập 61b:

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-qRL5-K69as

Tại nhà Ratan Singh



Jagdish và Shiv rất căng thẳng khi thấy tâm trạng Ganga kích động và rối bời như vậy, Jagdish khuyên cô hãy bình tĩnh, kiểm soát lại mình. Shiv nói Jagdish hãy phá cửa trong khi anh sẽ đi vòng ra sau để tìm một lối ra khác. Jagdish phá cửa nhưng không tìm thấy ai bên trong, lúc này họ trông thấy Ratan đang bỏ trốn với gia đình của mình. Họ vội vàng đuổi theo chiếc xe nhưng sau cùng vẫn bị mất dấu. Đứa trẻ đáng thương ngồi trên xe vẫn khóc đòi mẹ, chợt Ganga ngã khuỵu xuống. Trong lúc đó Ghanshyam tháo chiếc vòng tay của đứa bé và ném xuống đất, ông gật đầu với Ganga. Jagdish vội chạy đến đỡ lấy cô và an ủi.

Ganga ngồi cạnh chiếc nôi của con trai, tim cô như vỡ thành trăm mảnh và cô khóc hết nước mắt khi nhớ đến đứa bé, trong khi Jagdish chỉ biết câm lặng nhìn cô khóc. Cô đổ lỗi cho Jagdish vì không thể giúp cô đòi lại con trai, giờ thì thằng bé lại bị Ratan bắt đi mất. Cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cô tiếp tục ở lại đây chịu sự tra tấn, và cô vẫn sẽ được nhìn thấy con trai của mình. Jagdish nói rằng chắc chắn Shiv sẽ mang đứa bé quay trở về, cô cần phải có lòng tin. Anh đưa cho cô chiếc vòng tay bé xíu và nói rằng Ghanshyam đã ném nó lại để cho cô biết rằng ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho con trai cô và sẽ đưa thằng bé quay trở về. Jagdish nói với Ganga hãy rời khỏi căn nhà này, nó chẳng đem lại được điều gì ngoài việc khiến cô đau khổ thêm mà thôi. Một lần nữa anh nhắc cho cô nhớ rằng Shiv sẽ mang con của cô quay về, và đề nghị cô đến Jaitsar cùng anh

Trên đường

Xe của Shiv vẫn cố gắng bám sát xe của Ratan, hắn đang tìm cách chạy trốn.

Nhà Shiv ở Jaitsar



Anandi căng thẳng khi không thể liên lạc với Shiv, cô quyết định gọi cho Jagdish, lúc này Jagdish nhìn thấy Ganga đang nắm chặt chiếc vòng tay của con trai và khóc nghẹn. Anh nhận được cuộc gọi của Anandi hỏi thăm tình hình thế nào. Anh kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra. Anandi hỏi về Ganga, anh nói rằng cô ấy sẽ ổn thôi khi mà đứa bé quay trở về. Anandi lo lắng hỏi rằng có phải Shiv đang ở một mình và liệu anh ấy có được an toàn không. Jagdish nói cô không cần lo lắng gì, Shiv sẽ trở về an toàn cùng với con trai Ganga. Ganga nói rằng mọi người phải buồn bã và khó chịu như vậy tất cả là do cô. Jagdish nói anh không nghĩ thế và đề nghị cô về nhà cùng anh, cô không phải sự phiền toái làm ảnh hưởng đến ai cả. Ganga bày tỏ lòng biết ơn với những gì mà Jagdish đã làm cho cô, nhưng anh nói đó không phải là một ân huệ, anh hạnh phúc khi được làm điều này cho cô.

Tại dinh thự ở Jaitsar



Jagdish đưa Ganga vào nhà, trông cô khá nhút nhát. Cô chào bà nội và mọi người. Gehna nói với cô cứ tự nhiên và thoải mái khi ở đây. Bà nội hỏi cô về đứa bé, Jagdish nói rằng họ vẫn chưa thể mang thằng bé về được. Bà nói cô hãy đi tắm rửa, sau đó dẫn cô lên phòng và mời cô ngồi. Ganga nhìn quanh căn phòng trong sự ngạc nhiên. Gehna lấy một ly nước cho cô.



Jagdish nói cô đừng suy nghĩ quá nhiều và rằng không ai cảm thấy cô đem lại rắc rối gì đâu. Ganga lại hỏi về con trai cô, Jagdish nói cô sẽ là người đầu tiên được biết nếu có bất cứ thông tin gì. Bà nội nói cô đừng nên đánh mất hi vọng của mình, hãy có niềm tin vào thần linh rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Cô nhận phước lành từ bà nội và hỏi lại bà để đảm bảo rằng cô sẽ sớm được gặp lại con trai của mình, giờ đây cô chẳng cần gì khác. Bà nội đồng ý và kêu cô mau đi tắm rửa, Gehna đưa cô vào phòng tắm còn bà đứng nhìn theo.

Nhà Shiv ở Jaitsar



Trong khi Anandi, Sanchi và Meenu đang xem một bộ phim trên TV thì Anandi tỏ ra rất căng thẳng khi không thể liên lạc với Shiv để biết anh đang ở đâu, cô gọi lại nhưng vẫn không kết nối được. Cô nhìn vào TV và tưởng tượng Shiv trong vai trò người thanh tra cảnh sát. Ngay khi thấy người thanh tra bị nhóm côn đồ tấn công và bị bắn chết, cô kêu lớn “Cẩn thận” làm Meenu và Sanchi rất kinh ngạc. Sanchi hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Anandi ấp úng nói rằng không có gì. Cô xin lỗi và đi về phòng mình.



Ở trong phòng, cô cố gắng gọi lại cho Shiv nhưng vô ích, cô đứng ngồi không yên và hi vọng mọi thứ đều ổn. Tập phim kết thúc với khuôn mặt căng thẳng của cô. Xem tập tiếp theo tại đây