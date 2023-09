Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 30: Hai gia đình "hét vào mặt nhau" vì Jagdisk vào tù

Basant định bấm số gọi thì Gehna nói với bà nội, chúng ta đều tức giận, nhưng chúng ta nên giữ điều đó trong đầu. Anandi là con dâu nhà đó, con bé đã gặp quá nhiều rắc rối rồi, nếu như những việc lộn xộn này lại xảy ra nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra với con bé đây. Bà nội nhớ lại Ira đã đe dọa bà khi ở trong bệnh viện: "Chắc bác đã quên rằng cháu gái của bác đang ở trong nhà chúng tôi. Nếu Sanchi con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi dám chắc, cháu gái của bác cũng sẽ không được sống yên đâu". Bà nội bảo Basant đừng gọi nữa, bà nói: Bây giờ chúng ta nên làm gì? Trước đó mẹ chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại bất lực như thế này, giống như có ai đó đã trói hết chân tay của mẹ vào vậy.

Basant nói: Mẹ à, chúng ta không thể gọi cho cô Ira, nhưng chúng ta có thể gọi cho Shiv, con tin là Shiv sẽ nghe chúng ta. Bà nội lắc đầu: Nó sẽ không nghe đâu.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Tại văn phòng của Shiv

Shiv ngồi trong văn phòng và ngùn ngụt tức giận, anh đang nung nấu ý định trả thù. Một người đàn ông đi tới và thông báo cho Shiv: Thanh tra Rana đã gọi, cảnh sát đã bắt giữ bác sĩ Jagdish Singh và họ đang trên đường tới Udaipur cùng anh ta. Shiv rất vui khi nghe tin này, anh gật đầu nói Ok. Người đàn ông rời đi. Shiv hồi tưởng lại khi Jagdish nói anh không thể cưới Sanchi, cô hét lên: "Anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh chỉ yêu em mà thôi", Jagdish nói: "Nhưng anh không hề yêu em"; lúc Jagdish đặt dấu sindoor lên đầu Ganga; lúc Sanchi cắt cổ tay mình và mọi người thấy cô bất tỉnh nằm dưới sàn nhà; lúc Jagdish nói anh và Sanchi là hai người hoàn toàn khác nhau; khi Sanchi nói: "Lúc Jagdish bỏ rơi con, trái tim con đã vỡ vụn"; lúc Alok nói với Shiv: "Hãy hứa với ba là con sẽ trừng phạt Jagdish", anh đã nói: "Con sẽ chưa nghỉ ngơi chừng nào con chưa bắt được Jagdish phải trả giá vì những gì anh ta đã làm".

Cuộc gọi của Basant cắt ngang suy nghĩ của Shiv, khi nhìn thấy số của Basant, Shiv lại đùng đùng tức giận.

Dinh thự nhà Singh

Basant nói với mọi người rằng Shiv không bắt máy. Bà nội nói: mẹ biết nó sẽ làm vậy, nó đang ở phía mẹ và em gái nó. Bây giờ con hãy gọi cho ông nội của Shiv, nhưng nhớ là phải kiểm soát cơn giận của con. Basant làm theo.

Nhà Shiv và dinh thự nhà Singh

Ira xuống ngồi cùng mọi người ở phòng khách. Ông nội hỏi Sanchi thế nào rồi, Ira bảo con bé đã uống thuốc và giờ nó đang nghe nhạc trên truyền hình. Ông nội nói: Ba nghĩ là chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt, họ sẽ đưa ra lời khuyên cho chúng ta. Alok nói: Con đã nói chuyện với ông ấy và nói về trường hợp của Sanchi. Con nghĩ là con nên gọi lại để hỏi khi nào thì ông ấy mới tới để bắt đầu tư vấn. Khi ông đang định gọi thì ông nội lại nhận được cuộc gọi của Basant.

Ông nội đùng đùng nổi giận khi nhìn thấy số của Basant, nhưng ông vẫn bắt máy và nói: Được rồi Basant, tôi biết lý do tại sao anh lại gọi. Những người khác sốc khi nghe thấy tên của Basant từ miệng ông nội. Basant chào ông và hỏi về Sanchi. Ông nội nói: con bé đã khoẻ hơn trước, chúng tôi đã đưa nó về nhà. Basant nói: Thật tốt khi cô ấy được về nhà với mọi người. Bác à, con có chuyện quan trọng muốn nói với bác, chắc bác cũng biết Jagdish đã bị cảnh sát bắt giữ, họ đã đưa nó đến Udaipur rồi. Thanh tra nói rằng bởi vì Sanchi và mọi người đã gửi đơn khiếu nại Jagdish, mọi người cũng đã tiếp cận các cơ quan cao cấp ở Rajasthan. Con muốn đề nghị bác một chuyện, đó là cả hai nhà có thể ngồi lại với nhau và giải quyết vấn đề này được không.

Ông nội giận dữ nói: Bây giờ chúng tôi không thể làm gì cả. Anh phải biết rằng chuyện này đã được chỉ thị từ trước, và chúng tôi không có quyền nhúng tay vào. Basant nói: Con có thể hiểu những gì bác đang nói, nhưng bác có thể rút đơn kiện lại mà. Nhà con ai cũng buồn giống như mọi người khi mà hôn ước của Jagdish và Sanchi không thành, nhưng tại sao chuyện này lại khiến quan hệ thông gia giữa hai nhà bị ảnh hưởng như vậy. Ông nội tức giận nói: Anh nói đúng, nhưng Jagdish nên nghĩ tới điều này trước khi cậu ta hủy hôn với cháu gái tôi, chính mọi người đã phá vỡ mối quan hệ này trước. Tôi đã nói với anh rồi, trong trường hợp này chúng tôi không thể làm gì cả, chúng tôi cũng đã quyết định đâm đơn kiện sau khi suy nghĩ rất nhiều và bàn bạc kĩ lưỡng . Có những gia đình mà mọi người đưa ra quyết định dựa trên mong muốn và tâm trạng của họ, nhưng điều đó lại không xảy ra trong gia đình của chúng tôi.

Basant nói: Con chấp nhận là Jagdish đã làm sai, nhưng chúng ta là người lớn, nhiệm vụ của chúng ta không phải là tha thứ cho con cháu của mình và chỉ cho chúng con đường đúng đắn hay sao. Ông nội nhấn mạnh: Mọi người nên chỉ cho Jagdish con đường đúng đắn là không hủy bỏ đám cưới này. Chúng tôi đã đi tới Jaitsar để làm rõ những hiểu lầm của Jagdish, nhưng cậu ta thậm chí không cho chúng tôi cơ hội để làm điều này. Anh cũng ở đó khi cậu ta bôi sindoor cho Ganga. Hành động đó của cậu ta đã làm cháu gái tôi bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng chúng tôi vẫn im lặng mà không nói một lời nào. Sanchi đã không thể chịu được cú sốc này, con bé đã định tước đi mạng sống của mình. Sau khi nhìn thấy con gái của mình phải vật lộn từng giờ để chiến đấu với cái chết, thì không một người cha người mẹ nào có đủ lòng khoan dung để tha thứ cho kẻ đã khiến con gái họ ra nông nỗi đó. Jagdish sẽ phải trả giá cho những gì cậu ta đã làm, cậu ta cần phải bị trừng trị.

Basant không thể chịu được những lời lẽ vô lý của ông nội nữa, ông giận dữ hét lên: Bác định trừng phạt thằng bé vì cái gì? Ông nội rất sốc. Basant tức giận nói tiếp: Bác đang đổ lỗi cho nó, rằng nó là một kẻ lăng nhăng sao? Để thực hiện việc trả thù của mình, để thỏa mãn bản thân mình mà bác định trừng phạt cháu trai của tôi sao? Tôi hỏi bác một câu, bác hãy trả lời cho tôi biết. Bác thực sự nghĩ rằng Jagdish nhà chúng tôi là một kẻ lăng nhăng hay sao? Ông nội hét lên: Đúng thế, chúng tôi nói Jagdish là một kẻ lăng nhăng, vô trách nhiệm. Cậu ta lúc nào cũng đùa giỡn với tình cảm và cuộc sống của những người phụ nữ, giờ chính là lúc cậu ta nên bị trừng trị, chúng tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho Sanchi. Anandi rất sốc khi nghe điều đó. Basant cực kì tức giận, ông nội cũng giận dữ cúp máy. Meena nhìn ông nội với biểu hiện rằng ông đã làm sai, nhưng bà vẫn im lặng. Rồi bà nhìn sang Anandi, cô vẫn còn choáng váng.

Basant ngùn ngụt tức giận với nhà Shekhar. Bà nội, Sumitra và Gehna rất căng thẳng vì những gì sẽ xảy ra.

Tại nhà Shiv

Anandi đang mang quần áo lên phòng. Cô buồn bã nhớ lại những lời nói của ông nội khi nãy. Shiv đi xuống cầu thang cùng với một tập tài liệu. Hai người chạm mặt nhau. Anandi hỏi: Hôm nay anh về sớm sao? Shiv lạnh lùng đáp: Không, anh chỉ về lấy một tập tài liệu quan trọng mà anh để quên. Bây giờ anh sẽ đi. Shiv định đi thì Anandi ngăn anh lại và nói: Em có thể nói chuyện với anh không? Chỉ một phút thôi.... Hôm nay bác Basant có gọi, bác ấy.... Shiv lập tức ngăn cô lại: Nếu em định nói về Jagdish hay bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ta thì anh không quan tâm đâu. Anh cũng không có thời gian cho điều đó. Chúng ta đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi. Anandi nói: Em có thể hiểu được sự tức giận của anh, nhưng... Shiv lại ngắt lời Anandi: Anh đã nói với em rồi, cho đến khi Sanchi chưa đòi lại được công bằng thì anh sẽ chưa thể an lòng được, cho dù em có ủng hộ anh hay không thì anh vẫn sẽ ủng hộ cho em gái mình. Shiv quay mặt đi, Anandi rất tổn thương khi nghe những lời đó, nhưng cô không nói gì nữa và bỏ đi. Shiv cố nhìn theo Anandi, và anh tình cờ trông thấy Sanchi đang ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Shiv đi tới chỗ Sanchi và nắm tay cô. Anh hỏi cô cảm thấy thế nào. Sanchi trả lời: Em ổn, đặc biệt là khi nghe được những gì anh vừa nói, em lại càng thấy mìn mạnh mẽ hơn. Cảm ơn anh vì đã ủng hộ em, anh chính là nguồn động viên của em lúc này. Những gì đã xảy ra, em thực sự không muốn một chút nào, nhưng điều đó là cần thiết để trừng phạt Jagdish, anh ta sẽ phải nhận ra những lỗi lầm của mình. Jagdish nên biết rằng sau khi bị anh ta lừa, em đã phải ngồi khóc trong âm thầm, em đã suy nghĩ rất nhiều rằng em nên làm gì, nên quên Jagdish thế nào, nhưng rồi em nhận ra mình là một cô gái thành phố có học thức, em nên chiến đấu vì quyền lợi của mình. Em nhận thấy Jagdish cần phải bị trừng trị, nhưng đến bây giờ em vẫn không muốn những chuyện này xảy ra. Shiv an ủi Sanchi và nói: Em không làm gì sai cả, vì thế em không cần nghĩ cái gì là đúng, cái gì là sai, cũng không cần thấy buồn cho Jagdish. Anh ta nên nhận ra rằng anh ta đã lợi dụng sự ngây thơ (!?!?) và tình yêu của em. Trách nhiệm của anh bây giờ là ngăn chặn những người khác lặp lại sai lầm này với em. Shiv bảo Sanchi hãy nghỉ ngơi, họ sẽ gặp nhau vào buổi tối. Anh rời đi.

Sanchi tự nói với mình: Anh sẽ phải hối hận rất nhiều vì đã bỏ rơi em, Jagdish ạ.

Dinh thự nhà Singh và bệnh viện Jaitsar

Ganga trong bộ đồng phục y tá đang nói chuyện với Gehna qua điện thoại (Gehna đang ngồi trong phòng mình). Ganga nói: Con rất xin lỗi vì đã làm phiền bác, bác Gehna. Con đang rất lo cho bác sĩ Jagdish nhưng lại không đủ can đảm để gọi cho ai, vì vậy con đành phải làm phiền bác, con thực sự xin lỗi. Gehna nói: Có phiền phức gì đâu Ganga, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Ganga hỏi rằng đã có tin gì của Jagdish chưa. Gehna nói chưa, anh Bhairon vẫn chưa gọi về, chắc anh ấy đang bận làm thủ tục bảo lãnh cho Jagdish. Ganga nói: Ước gì con có thể làm gì để cứu bác sĩ. Gehna an ủi Ganga đừng lo lắng. Sumitra đi ngang qua phòng của Gehna, nghe được điều này bà rất sốc. Gehna tiếp tục: Đừng quá lo lắng Ganga, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jagdish sẽ sớm trở về với cô và Mannu. Sumitra choáng váng, Gehna nhìn thấy bà đang giận dữ đứng ở cửa, cô rất sốc. Sumitra đùng đùng bỏ đi mà không nói lời nào. Gehna nói với Ganga rằng cô sẽ gọi lại sau. Họ cúp máy.

Bà nội đang cầu nguyện với thần linh hãy giúp đỡ cho Jagdish. Sumitra đi tới và nói: Thần linh có thể giúp gì chứ? Bà nội sốc và hỏi: Cô đang nói cái gì thế? Bhairon gọi về chưa? Sumitra nói chưa, nhưng khi kẻ nói dối đang ở trong nhà này thì làm sao mà thần linh giúp chúng ta được. Bà nội bối rối: ý cô là sao? Lúc này Gehna đi tới. Sumitra giận dữ nhìn cô và nói với bà nội rằng Gehna đã bày tỏ sự đồng cảm của mình với Ganga qua điện thoại, rồi bà tiếp tục đổ lỗi cho Ganga. Gehna nói: Vâng thưa mẹ, con đã nói chuyện với Ganga, cô ấy rất lo cho Jagdish nhưng không biết nên hỏi ai, vì thế cô ấy gọi cho con. Nếu phải nói thật, con không nghĩ Ganga là nguyên nhân cho những rắc rối này, cô ấy cũng không phải chịu trách nhiệm vì chuyện gì cả. Sumitra sốc, còn bà nội thì hình như đã hiểu. Sumitra khó chịu: Cô đang nói gì vậy Gehna? Kể từ lúc cô ta bước chân vào đây thì chúng ta liên tiếp phải đối mặt với những chuyện không may, vậy mà cô lại nói cô ta không phải chịu trách nhiệm ư? Gehna nói: Mọi rắc rối đều phát sinh kể từ khi Sanchi bước chân vào cuộc đời Jagdish. Jagdish đã sống rất hạnh phúc trước khi Sanchi xuất hiện, khi thằng bé đưa Ganga và Mannu về nhà, nó cũng rất hạnh phúc. Sumitra nói với Gehna: Ganga đã che mắt Jagdish và ba của nó bằng thứ tà phép của cô ta, còn giờ lại đến lượt cô, cô cũng đứng về phía cô ta. Gehna định nói gì đó nhưng Sumitra hét lên: Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra với mọi người nữa, tại sao không ai chịu hiểu cho tôi? Sumitra khóc và chạy đi. Gehna đưa mắt nhìn bà nội, bà cũng đang nhìn cô chằm chằm. Cô cúi đầu buồn bã.

Tại đồn cảnh sát Udaipur

Cảnh sát đang tra hỏi Jagdish trong phòng thẩm vấn, ông yêu cầu anh phải đưa ra một số lý do tại sao anh lại hủy hôn chỉ vài ngày trước khi đám cưới diễn ra. Jagdish nói: Tôi cảm thấy Sanchi không phải là sự lựa chọn đúng đắn cho tôi và gia đình. Thanh tra hỏi: Tại sao anh lại đột ngột nhận ra điều đó vào thời điểm cuối cùng như vậy. Anh đã đính hôn với cô Sanchi trong vòng 6 tháng, từng ấy thời gian vẫn chưa đủ để anh nhận ra điều đó hay sao? Jagdish trả lời: Ngay từ đầu tôi đã không thoải mái khi phải kết hôn với Sanchi, nhưng tôi buộc phải làm điều này vì gia đình tôi muốn vậy, tôi chỉ chấp nhận vì mọi người và tôi cũng đã cố làm cho mình hiểu. Lễ cưới này có thể đã diễn ra nếu như tôi không nghe được những gì mà Sanchi đã nói với bạn của cô ấy vào ngày hôm đó. Thanh tra hỏi: Anh nghe được những gì mà lại khiến anh đưa ra quyết định từ hôn với cô Sanchi? Jagdish hồi tưởng lại và kể cho thanh tra về cuộc hội thoại giữa Sanchi và bạn cô. Jagdish nói: Nếu muốn thì các ông có thể thẩm vấn bạn của Sanchi. Thanh tra hỏi tiếp: Vậy còn ai khác ở cùng với anh trong quán cà phê mà cũng nghe được cuộc trò chuyện đó không? Chúng tôi sẽ có thêm cơ sở để tin lời của anh. Jagdish nhớ tới Anandi và im lặng, không biết có nên nói tên của cô ra không. Cuối cùng anh quyết định không nói và bảo với thanh tra: Không, tôi ở đó một mình. Viên thanh tra nói: Xin lỗi, nếu không có nhân chứng thì làm sao tôi tin anh được. Jagdish nói: Lý do thật sự mà tôi quyết định hủy hôn thì tôi đã nói với ông hết rồi, tôi không còn lý do nào khác. Sau khi nghe những lời đó, tôi không thể làm đám cưới với Sanchi nữa, cho nên tôi đã tới nhà cô ấy để từ hôn.

Viên thanh tra nói: vì vậy mà anh thất vọng về cô Sanchi? Jagdish đáp: đúng vậy, tôi không thể chấp nhận điều này từ Sanchi, tôi đã sốc và cảm thấy rất buồn. Thanh tra thô lỗ hỏi tiếp: Anh buồn đến mức chỉ trong vòng hai ngày, anh đã kết hôn với một người khác ở trước mặt dân làng Jaitsar với một vở kịch công phu? Hãy thừa nhận rằng anh đã lập ra một kế hoạch rất bài bản. Đầu tiên, anh đợi cô Sanchi tới đó, rồi khi cô ấy đến, anh liền bôi sindoor lên đầu cô Ganga ngay trước mặt cô Sanchi. Chắc hẳn anh đã rất hài lòng khi đã trả thù được cô Sanchi sau việc cô ấy sỉ nhục gia đình anh. Jagdish nói: Tôi không hề biết Sanchi sẽ đến. Làm sao mà tôi biết Sanchi và gia đình cô ấy tới đó, tôi đã không hề trông đợi những việc đó sẽ xảy ra. Thanh tra thô lỗ ngắt lời: anh đừng thanh minh gì nữa, anh đã cố ý làm ra tất cả chuyện này, anh đã lên kế hoạch từ trước để trả thù cô Sanchi. Cô gái nào cũng sẽ đau đớn tột cùng khi nhìn người mình yêu kết hôn với một người khác, cô Sanchi đã rất đau khổ, cho nên cô ấy đã cố gắng tự sát, anh tin hay không là chuyện của anh, nhưng chính anh đã buộc cô ấy phải làm điều này, hơn nữa anh cũng không có nhân chứng nào chứng minh cho những lời giải thích của anh. Tôi rất tiếc... Jagdish sốc và tập phim kết thúc.

Tập 30b:

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=46nofrcy3t4

Tại đồn cảnh sát ở Udaipur, Shiv đi đến và yêu cầu cảnh sát cho anh được nói chuyện riêng với Jagdish, cảnh sát đồng ý và dẫn Shiv đế nơi giam Jagdish. Cả 2 đối mặt với nhau, với thái độ giận dữ,Shiv lườm Jagdish nói rằng liệu Jagdish đã nhận thấy được tội lỗi của mình? Shiv sốc khi Jagdish nói anh không có lỗi gì trong việc này. Jagdish tiếp tục, khi mà anh không cảm thấy mình có lỗi thì tại sao anh lại phải chấp nhận trả lời câu hỏi đó của Shiv?

Shiv nói rằng Jagdish có nhớ anh đã từng nói rằng vấn đề lớn nhất của Jagdish chính là thái độ của anh ta, Jagdish đã không thay đổi được thái độ của bản thân mình để chuộc lỗi đó là lí do mà Jagdish phải có mặt tại đây. Shiv không muốn gia đình cũng như em gái anh liên quan đến việc thưa kiện và hầu tòa nhưng những hành vi mà Jagdish đã gây ra khiến anh phải làm như vậy, Shiv nói anh cảm thấy rất hạnh phúc khi Sanchi dần vượt qua được những đau khổ mà Jagdish đã làm với cô. Và bây giờ khi Jagdish đứng ở đây điều này chứng tỏ rằng Jagdish không thể nào thay đổi mọi thứ. Chỉ vì hành động của Jagdish mà khiến cho rất nhiều người đau khổ trong suốt thời gian dài. Jagdish nói rằng anh biết anh đã làm tổn thương và gây ra đau buồn rất nhiều cho mọi người nhưng nếu anh quyết định kết hôn với Sanchi thì sự đau buồn này sẽ còn nhiều hơn nữa. Shiv đồng ý với những gì Jagdish nói, anh nói rằng những tổn thương sẽ qua nhanh khi Jagdish bị trừng phạt thích đáng, gia đình anh và cả Sanchi sẽ trở về cuộc sống bình thường vui vẻ như trước đây. Shiv nói rằng anh không phải là người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi trừng phạt người khác, nhưng giờ đây anh muốn nói với Jagdish rằng anh cảm thấy rât hạnh phúc và nhẹ nhõm khi tòa án trừng phạt Jagdish. Nghe thấy những lời chỉ trích của Shiv, Jagdish nói rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc mà không cần bất cứ lý do gì, vì tôi mà Shiv và gia đình anh sẽ được hạnh phúc như trước. Shiv không nói nên lời, anh giận dữ rời đi, trong lúc đó Jagdish tự nói với chính mình “Xin anh hãy hiểu cho tôi – Shiv, nếu như bây giờ tôi không đưa ra quyết định rời bỏ Sanchi thì mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nữa, không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu đau đớn, cuộc sống của tất cả mọi người trong gia đình tôi sẽ bị phá hủy, nhưng bay giờ điều tôi có thể làm là bắt đầu một cuộc sống mới”

Đoan Thanh - cô dâu 8 tuổi

Thanh tra cảnh sát nói với Shiv rằng sự việc của Jagdish có rất nhiều điểm yếu, không có bất kỳ điều gì có thể chứng minh cho anh ta, nhưng để Jagdish được trừng phạt một cách thích đáng và mạnh mẽ hơn ông yêu cầu Shiv nên triệu tập cả 2 người vợ cũ của Jagdish lên làm nhân chứng. Shiv ngạc nhiên hỏi tại sao phải gọi vợ cũ của Jagdish? Cảnh sát cho rằng họ sẽ đưa ra những bằng chứng cáo buộc Jagdish và như thế quan điểm của phía Sanchi sẽ được vững chắc hơn. Shiv có chút e ngại và đang trầm tư, cảnh sát hỏi anh có biết 2 người vợ trước đây của Jagdish không, Shiv cho biết Anandi – vợ anh chính là người vợ đầu tiên của Jagdish, cảnh sát sốc khi nghe điều đó. Thanh tra cảnh sát tiếp tục, ông nói rằng vậy trong trường hợp này Anandi sẽ là một nhân tố rất quan trọng của sự việc. Shiv đồng ý điều đó.

Tại Jaitser, Ganga đang kiểm tra cho một bệnh nhân nhí, cô nói với mẹ đứa bé rằng tình trạng đã ổn định cô bé đã qua giai đoạn nguy hiểm. Người mẹ cảm ơn và ban phước lành cho Ganga luon được hạnh phúc. Ganga mỉm cười và rời đi, cô tự hỏi rằng không biết bây giờ Jagdish như thế nào, cô không thể gọi đến nhà Singh để hỏi được, Ganga nhớ lại những lời Anandi từng dặn cô rằng khi nào cô gì thì cứ gọi cho Anandi cô ấy sẵn sàng giúp. Ganga lau nước mặt và gọi cho Anandi. Anandi nhận cuộc gọi từ Ganga cả hai chào và hỏi thăm sức khỏe của nhau, Anandi cảm nhận được sự buồn bã trong giọng nói của Ganga, cô chúc mừng cho Ganga vì đã làm lễ kết hôn với Jagdish, nhưng trong hoàn cảnh đó Anandi không thể đến chúc mừng cho 2 người, cô thầm chúc mừng cho Ganga bằng cả trái tim của cô và chỉ có Ganga mới mang đến cho Jagdish hạnh phúc trọn vẹn, cô tin rằng cả 2 người sẽ luôn hạnh phúc bên nhau.

Ganga nói rằng cô có thể hiểu được Jagdish hủy hôn với Sanchi để kết hôn với cô, điều này sẽ khiến cho cuộc sống của Anandi trở nên rắc rối, Ganga luôn nguyện cầu cho mọi việc tốt đẹp sẽ đến với Sanchi, cô ấy sẽ sớm tìm cho mình người thích hợp nhất. Anandi cho biết tifnht rjang của Sanchi đã tốt rất nhiều, Anandi cảm nhận nỗi buồn của Ganga, cô xin lỗi Ganga rằng cô không có nhiều thông tin về Jagdish để có thể thông báo cho Ganga và Anandi biết ngoài cô ra thì Ganga chẳng thể tìm kiếm thông tin từ bất cứ ai. Anandi khuyên Ganga hãy mạnh mẽ và nên giữ niềm tin vào bản thân, nghe thấy thế Ganga lau nước mắt và nói rằng cô sẽ cố gắng nhưng cô vẫn không thể ngăn trái tim mình không suy nghĩ về Jagdish vì anh đang phải đối mặt với những khó khăn, làm thế nào để anh chứng minh sự vô tội của mình khi mà mọi người đều quy trách nhiệm về anh. Anandi khuyên Ganga hãy tin vào thần linh, vì người luôn biết đâu là đúng đắn, Jagdish sẽ được tự do và nếu cô nhận được bất kỳ thông tin gì về anh cô sẽ thông báo cho cô. Cả hai đều xúc động và kết thúc cuộc gọi, lúc đó có người đàn ông đến tìm Ganga và nhờ cô đi kiểm tra tình trạng của vợ mình, Ganga rời khỏi cùng ông ta. Cùng lúc đó, trong mội góc của bệnh viện 2 y tá đã chứng kiến tất cả mọi sự việc, 1 y tá cho rằng Ganga đang rất lo cho bác sĩ Jagdish nhưng cô ta vẫn phải cố gắng để tiếp tục làm việc và cống hiến cho bệnh viện. Người y tá còn lại đồng ý, cô nói rằng Ganga đã rất may mắn và can đảm thần linh sẽ sớm kết thúc mọi việc và bác sĩ Jagdish sẽ trở lại với tất cả mọi người.

Tại ở Udaipur, Bhairo đến gặp Jagdish tại phòng giam ông hỏi tại sao Jagdish lại không nói cho cản sát về tất cả mọi việc? Jagdish đã nói hết tất cả mọi việc liên quan cũng như trả lời tất cả câu hỏi từ cảnh sát nhưng họ đều cho rằng anh sai thì làm sao anh có thể nói cho họ biết sự thật. Bhairo nói tại sao Jagdish lại giấu đi sự việc mà không nói thật cho cảnh sát biết, cuộc sống của Ganga và Mannu phụ thuộc hoàn toàn vào anh vì đó là trách nhiệm của anh, họ sẽ ra sao nếu anh có chuyện? Jagdish bối rối nói rằng anh đang rất khó xử và lo lắng cho họ rất nhiều, nhưng anh có thể làm gì ngay lúc này? Nếu Jagdish đề cập đến việc xảy ra tại nhà hàng mà anh cùng Anandi chứng kiến thì vô tình Jagdish lôi Anandi vào cuộc, anh nói với Bhairo rằng cuộc sống của Anandi đã có quá nhiều rắc rối từ những việc anh gây ra, anh không muốn cô phải gặp thêm rắc rối từ gia đình chồng và Sanchi. Jagdish nói rằng Anandi sẽ nói ra sự thật khi được thẩm vấn, và sau đó mọi việc rắc rối sẽ xảy ra, làm sao Anandi có thể đối mặt với gia đình chồng khi cô nói ra sự thật vạch trần Sanchi? Bahairo nói rằng từ khi Jagdish quyết định hủy bỏ đám cưới với Sanchi và kết hôn với Ganga thì ông đã có niềm tin rằng những việc làm của anh là đúng, không hề có bất kỳ thắc mắc hay nghi ngờ, thậm chí khi cảnh sát bắt Jagdish giam giữ thì trong trái tim ông, ông tin rằng anh vô tội. Bhairo nói trong niềm tự hào rằng ông luôn tin tưởng vào con trai của ông Jagdish. Bhairo nói rằng ông sẽ làm tất cả mọi thứ để lấy lại công bằng cho con trai ông, ông sẽ chứng minh rằng mọi người đã sai khi kết tội con trai ông, ông sẽ làm mọi thứ để mang đến hạnh phúc cho Jagdish giúp anh có cuộc sống mới và hạnh phúc mới. Jagdish giữ tay Bhairo cả hai an ủi lẫn nhau.

Tại nhà Lal Singh, Koyal – vợ Lal Singh mang Mannu đến gặp Ganga và nói rằng thằng bé rất nhớ cô, cả hai cũng nhau trò chuyện thì người đưa thư đến đưa cho Ganga lá thư triệu tập của tòa án. Koyal thắc mắc về lá thư, Ganga nói rằng những cầu nguyện của cô đã thành sự thật, cô luôn mong muốn góp sức mình để giúp đỡ cho Jagdish nhưng đều tuyệt vọng, và nữ thần đã mang đến cho cô cơ hội này, cô sẽ có cơ hội cùng Jagdish đối mặt với mọi khó khăn vì anh ấy là chồng cô.

Tại Udaipur, mọi người đang ngồi cùng nhau thì người đưa thư đến để mang thư cho Anandi, Ira nhìn cô một cách tức giận, Anandi mở thư ra đó là lệnh triệu tập từ tòa án vào ngày mai, ông nội thắc mắc tại sao lại liên quan đến Anandi? Anandi đọc thư và nói rằng cô được triệu tập với tư cách là người vợ đầu tiên của Jagdish, nghe xong tất cả mọi người đều sốc ngoại trừ Shiv. Ira nói với Anandi rằng cô có 2 sự lựa chọn 1 là bảo vệ lợi ích của Jagdish hoặc là chống lại anh ta để bảo vệ em chồng của mình. Anandi bị sốc khi nghe những lời nói đó, ngay lúc đso Bhairo đến và xin phép vào.

Mọi người đều sốc khi thấy ông. Bhairo xin lỗi rằng đã đến mà không báo trước, ông đến để nói về chuyện của Jagdish với tư cách là một người cha. Ông nói rằng bất cứ điều gì xảy ra với Sanchi ông cảm thấy rất buồn và đau lòng. Ông luôn cầu xin thần linh để cô luôn được hạnh phúc nhưng về chuyện này chúng ta nên cùng nhau ngồi xuống bàn bạc để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất bằng sự khôn ngoan của mình. Thủ tục tòa án sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai gia đình, điều này không ai muốn xảy ra cả. Alok và Shiv đang rất tức giận nhìn ông, Ira và ông nội cũng ném cái nhìn giận dữ về phía Jagdish chỉ cso Meenu là hiểu và thông cảm cho anh. Bhairo nhìn Anandi trong nước mắt. Xem tập tiếp theo tại đây