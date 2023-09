Basant tặng vòng Lac cho Gehna. Gehna rất vui mừng. Basant đeo cho Gehna, họ có những khoảnh khắc rất đáng yêu. Basant nói rằng em đã ở bên anh mọi lúc. Họ đều cười

Anandi kể với Ira rằng Sanchi đã bất tỉnh khi mà họ tìm thấy cô ấy ở trong phòng của trang trại Họ đã đưa Sanchi đến bệnh viện mà bác sĩ đã khẳng định rằng Sanchi đã … với ai đó. Ira và Alok cảm thấy mất mát và giận giữ. Ira suy sụp và khóc một cách thê thảm. Shiv an ủi Alok

Sanchi tỉnh lại và hỏi tại sao cô ấy lại ở đây? Ira nói rằng: “ Con là nguyên nhân đưa chúng ta đến đây. Con lúc nào cũng phản bội chúng ta và đó là lý do chúng ta ở đây. Tại sao con không bao giờ nghĩ đến sự tự tôn của gia đình, hãy nhìn bố và mẹ đi. Từ trước đến nay chưa có ai làm chúng ta xấu hổ cả”. Sanchi nói rằng: “ Con đã không biết gì cả, con không uống gì hết”. Ira nói rằng: “ Đủ rồi, làm thế nào con có thể qua đêm với người khác?”. Sanchi nói rằng: “ Mẹ nói gì?”. Ira hỏi: “ Tại sao con lại đi quá giới hạn của bản thân như vậy? Không phải ta đã dạy con về giới hạn và lòng tự tôn của bản thân hay sao. Con đã hứa gì với ta”. Sanchi sốc. Anandi nói với Ira rằng Sanchi dường như không nhận thức được và Sanchi vô tội trong tai nạn đó. Ira nói: “ Làm sao có thể như thế?” . Shiv trả lời rằng: “ Có thể do loại thuốc an thần đó”. Anh ấy nói về một số trường hợp một số cô gái bị hãm hiếp bị cho dùng thuốc an thần. Ira và Alok khóc thê thảm. Sanchi nghĩ về lời nói của Ira.

Tập 8b

Tập phim bắt đầu với cảnh Dadisaa và một nhóm nữ sinh đến khu đất. Giám sát viên nói rằng vùng đất này được giao cho chúng ta bởi chính quyền. Dadisaa nói, ở đây đại học cần thiết hơn chứ không phải là nhà máy hóa chất. Người đàn ông đó nói đến chỗ thu ngân Saheb và phàn nàn về ông ta. Dadisaa nói, tôi sẽ không cho phép bất cứ việc gì bắt đầu ở đây. Ông ta xin bà để cho họ bắt đầu hay việc gì khác ... Dadisaa cảnh báo hắn ta. Họ sợ những cây gậy và rời đi. Mọi người hô vang to Devimaa ki Jai ...... ..

Saachi đang ngủ trong bệnh viện, cô bồn chồn khi nhớ lại lời của Ira. Cô mở mắt và nhớ lại đêm tiệc đó. Cô lo lắng về câu nói của Ira. Mehra đến chỗ thanh tra và nói với ông ta rằng công việc xây dựng nhà máy đã dừng lại chỉ vì bà già và một vài nữ sinh yêu cầu dừng lại công việc lại. Viên thanh tra đảm bảo với ông ta rằng ông ta sẽ giải quyết vấn đề này. Mehra nói, có vẻ như bà già đó rất cứng đầu. Viên thanh tra đảm bảo rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và nói rằng nếu họ cố gắng ngăn cản công việc thì họ phải đối mặt với cảnh sát.

Lê Thủy - cô dâu 8 tuổi

Ira bị suy sụp vì Saachi bị hiếp dâm. Bà cảm thấy đau khổ vì bà là một người mẹ. Anandi và Shiv an ủi bà. Ira nói, mẹ có lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Mẹ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Meenu, Daddu và Anoop cũng đến đó. Ira ôm Meenu và khóc. Alok ôm Daddu và khóc thảm hại. Meenu nói bà hãy chăm sóc bản thân. Anoop hỏi về Saachi. Ira nói, nó vẫn còn sống sau khi tự nó hủy hoại cuộc sống của nó. Meenu hỏi, chị đang nói gì vậy? Ira nói, chị nói gì được đây? Bác sĩ tới và nói niềm tin của tôi đã đúng. Cô ấy đã bị bỏ loại thuốc được gọi là daytrade. Bà nói rằng nó có thể được bỏ vào trong bất kỳ thức uống. Nó làm cho não bị vô thức và con người không biết bất cứ điều gì đang xảy ra với họ. Saachi là nạn nhân của loại thuốc này. Bác sĩ nói, trong máu của Saachi cũng có rượu. Một người nào đó hãm hiếp con bé mà con bé không biết. Meenu sốc. Shiv nói bác sĩ lưu lại vật chứng. Alok yêu cầu Shiv bắt giữ ngay những kẻ phạm tội. Hắn sẽ không được tha thứ. Shiv gật đầu.

Anandi nói, con sẽ nói chuyện với Saachi, có thể em ấy có thể nhớ được điều gì. Anandi đến chỗ Saachi và nói rằng chị có thể hiểu những gì em đang trải qua. Em không đơn độc. Saachi nói, em đã không làm bất cứ điều gì như thế. Em đã nói dối tất cả mọi người và đi đến bữa tiệc. Nhưng em chỉ uống 1 hoặc 2 ly thôi. Anandi hỏi, Saurabh có đến bữa tiệc không? Saachi nói, có rất nhiều các chàng trai ở bữa tiệc. Saachi nói, em đã đi với Saurabh, nhưng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì như thế. Anh ấy yêu thương em rất nhiều mà. Anandi hỏi cô có nhớ bất cứ điều gì không. Saachi nói rằng em đã cố gắng nhưng không thể nhớ bất cứ điều gì. Anandi nói cô bình tĩnh lại và đưa nước cho cô uống.

Anandi đi ra và nói với mọi người rằng Saachi không biết bất cứ điều gì. Cô đã bất tỉnh ở thời điểm đó. Alok nổi giận và nói rằng ông sẽ giết hắn ta. Shiv nói, máu của con cũng đang dâng lên ... ..nhưng tất cả mọi thứ nằm trong tay cảnh sát. Shiv nói, chúng ta phải nộp FIR. Alok nói anh đi nộp FIR. Ira nói, không được nộp bất kỳ FIR nào, chúng ta không thể đi đến cảnh sát. Mọi người sẽ biết về điều đó và cuộc sống Saachi sẽ bị hủy hoại. Alok hỏi bà, điều gì là quan trọng hơn ... uy tín của gia đình hay công lý cho Saachi. Hắn ta sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi của hắn.

Saurabh đang xem TV trong nhà. Saachi gọi hắn. Saurabh nghe điện thoại và hỏi cô đang ở đâu? Saachi hỏi, tại sao anh không gọi cho tôi? Saurabh nói, anh đã rất sợ anh trai của em. Hắn ta bịa một câu chuyện rằng hắn đang đi lấy đồ uống thì Shiv đến. Hắn nói, đó là lý do tại sao anh đang chờ đợi cuộc gọi của em. Saachi nói, tủ lạnh có bia và rượu kia mà, tôi đã bị tấn công... Anh đã ở cùng tôi lúc đó. Đừng nói với ai khác, tôi sẽ kể cho anh tôi và mọi người. Tôi sẽ không tha cho anh. Anh sẽ phải đi tù. Xem tập tiếp theo tại đây