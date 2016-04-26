Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 61: Sanchi lại bị Saurabh "sàm sỡ", mẹ chồng cấm cô nói với Vivek

Saurabh lẻn vào phòng của Saachi và cố gắng quấy rối cô nhưng cô đã trốn thoát được.

Saanchi tiếp cận mẹ chồng nhưng bà cấm cô không được nói cho Vivek để giữ hòa khí gia đình.

Jagdish xin lỗi Ganga vì đã không tin tưởng cô.

Bà nội bảo Nandu không được dùng thuốc của Shamal nữa.

Jagdish kể cho mọi người về chỗ thuốc phiện bất hợp pháp của Shamal và rằng anh hoàn toàn tin tưởng Ganga khi cô đã tìm ra sự thật về Shamal.

Rasika đối mặt với Shiv và Anandi. Cô ả chế nhạo Shiv rằng anh đã trưng bộ mặt giả tạo trước mặt mọi người. Meena bảo Shiv cứ bình tĩnh và phớt lờ Rasika đi.

Tập 62a

Mở đầu tập phim, Nandu cười khi nhìn thấy Jagya. Cậu bé nói với Jagya rằng: “Anh đang cười về việc điều trị vết thương của anh” . Jagya hỏi: “Ý anh muốn nói gì? ”. Nandu nói: “Sữa bột nghệ. Mẹ làm cho anh uống. Tới giờ con uống rồi. Em dâu đang đem nó ra”. Jagya nói : “Anh đừng uống” và đề nghị Nandu nói với Ganga là anh không ở đây. Anh trốn sau bức rèm và nói với Nandu như vậy. Ganga đến, Nandu nói: “Anh đang đọc sách của Jagdish”.Ganga hỏi: "Em họ của anh đâu?”. Nandu: “Năm phút nữa em ấy sẽ quay lại”. Ganga hiểu ra và nói với Nandu rằng sách cần cầm đúng chiều. Cô kéo tai Nandu và gọi Jagya. Cô nhìn thấy dép của Jagya và đề nghị anh bước ra. Cô kéo rèm cửa để nhìn Jagya. Jagya chuẩn bị nói thì họ chìm vào cảnh lãng mạn. Cốc sữa đổ. Nanu cười nói: "bây giờ anh sẽ đi”. Ganga nói: “Em sẽ đem ra cốc khác”. Nandu và Jagya cười.

Y tá yêu cầu dân làng điền vào mẫu đơn. Họ từ chối và nói “Chúng tôi đưa anh ta đến đây vì lòng nhân đạo”. Họ sợ cảnh sát. Jagya đến và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Y tá kể với anh mọi chuyện. Jagya bảo y tá để họ đi, anh sẽ kí và chịu trách nhiệm. Ganga nhìn thấy người đàn ông và bị sốc. Jagya lúc này cũng nhìn thấy ông ta. Anh nói với Ganga: “Cha của Ratan”. Anh đi hỏi cậu bé trong đám người đưa ông ta vào.

Shiv tuyên thệ trước tòa sẽ nói sự thật. Luật sư yêu cầu anh kể chuyện từ khi anh biết Rasika. Shiv bắt đầu nói rằng cuộc sống của anh bị làm hỏng khi Rasika được bổ nhiệm làm PA của anh. Anh nói: “Cô ta đã quan tâm đến tôi nhiều hơn công việc”. Anh cho biết: “Tôi muốn duy trì khoảng cách với cô ta. Cô ta nói với tôi cô ta đang gặp vấn đề trong hôn nhân với Narendra và muốn quan hệ với tôi”. Rasika sốc. Shiv nói tại tòa rằng cô ta đã gài bẫy anh, cô ta tự tát mình. Sau đó xé quần áo và tỏ ra mình là một nạn nhân”.

Anh nói: “Cô ta biến tôi thành một tội đồ trước mắt mọi người để nhận được sự đồng cảm. Cô ta nói với truyền thông là tôi quấy rối cô ta nhưng điều đó là sai ”. Luật sư nói: “Sự thật sẽ được sáng tỏ”. Luật sư nói với tòa muốn nghe từ Rasika. Rasika bước tới hộp nhân chứng và tuyên thệ. Cô ta nói cô ta cư xử đúng mực với Shiv và tôn trọng Shiv. Cô ta đã nhắc Shiv làm việc đúng mực nhưng Shiv không muốn và nghĩ rằng cô muốn có quan hệ thể xác với anh. Mọi người đều sốc. Tòa yêu cầu Rasika tiếp tục kể. Rasika nói Shiv muốn dành nhiều thời gian có thể cho cô. Cô cho biết cô cảm thấy Shiv là người tốt và Shiv đã lợi dụng lòng tốt của cô ta. Shiv sốc bởi những lời nói dối của Rasika. Cô ta nói rằng Shiv nói với cô ta là anh không hạnh phúc với vợ của mình. Anandi sốc.

Raskia tiếp tục rằng Shiv kể về mối quan hệ không tốt với Anandi. Cô nói: “Từ từ anh ta bắt đầu nói chuyện với tôi về mối quan hệ của mình. Shiv nói tôi luôn trong tâm trí anh ta trong khi Anandi thì quẩn quanh anh ta”. Luật sư hỏi: “Tại sao cô không ngăn anh ta lại?”. Raskia nói: “Tôi nói với anh ta rằng tôi không quan tâm đến cuộc sống cá nhân của anh và không gặp anh ta nữa. Anh ta đã kiếm cớ để gọi cho tôi”. Shiv nói: “Tất cả đều không đúng”. Anoop nói: “Cô đang nói nhảm. Shiv không làm việc qua đêm thì tại sao nó bắt cô làm qua đêm”. Tòa yêu cầu họ cư xử cho đúng. Vivek yêu cầu họ ngồi xuống.

Luật sư hỏi: “Điều gì xảy ra ngày hôm đấy?”. Rasika nói rằng “Shiv gọi tôi tới cabin của anh. Tôi mở cửa và bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Anh ta đến và ôm lấy tôi. Tôi đã cố đẩy anh ta ra. Anh ta cố hôn tôi và nói rằng anh ta không thể chịu được nữa”. Cô ta nói rằng anh ta bảo đừng để ai biết về mối quan hệ của mình. Cô cho biết: “Tôi đẩy anh ta ra và tát anh ta. Anh ta tức giận và xé quần áo tôi. Tôi hét lên và những người làm công đến. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không biết đi đâu để được giúp đỡ”. Cô ta giả vờ khóc. Shiv bị sốc.

Rasika nói rằng “Khi Narendra đến và biết chuyện, anh ta đã bị sốc. Anh tới văn phòng và nhà của Shiv để yêu cầu Shiv xin lỗi tôi nhưng anh ta từ chối. Anh ta đổ lỗi cho tôi. Narendra đã gọi cho truyền thông và chúng tôi nói sự thật”. Cô ta nói: “Mục đích của Narendra là giúp tôi đòi lại công lý và anh ý dùng lửa tự tử. Narendra đã chết nhưng Shiv tới giờ vẫn không nhận tội”. Cô ấy khóc và nói: “Không biết đến khi nào Narendra mới có được công lý”. Tòa yêu cầu Rasika tự chăm sóc mình. Cô ta nói: “Làm thế nào tôi có thể nghỉ ngơi khi linh hồn chồng tôi vẫn chưa siêu thoát. Tôi muốn Narendra sớm có được công lý”. Tòa yêu cầu Vivek kết thúc việc hỏi Rasika. Vivek đứng dậy và nói một cách rõ ràng.

Precap:

Vivek nói rằng cảnh sát đã không xem xét hiện trường tại văn phòng CCTV Collector. Anh ta cho rằng cảnh sát đã không điều tra hết các trường hợp.