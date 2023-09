Mọi người nhà Shekhar ngồi nói chuyện về thời đi học của nhau, Buaji hỏi mọi người có phải đang lo lắng cho Amol, ông nội nói rằng ông rất tin tưởng Amol vì cậu là cậu bé rất ngoan Anandi đã dạy dỗ Amol rất chu đáo nên cậu bé sẽ làm được. Anandi và Shiv về nhà với khuôn mặt buồn, mọi người hỏi về kết quả của Amol, Ahiv và Anandi im lặng không nói gì hết, Buaji thừa cơ hội nói rằng Amol không giỏi trong nghiên cứu vì thế việc thất bại là chuyện bình thường. Alok gọi Amol vào và không ngừng động viên cậu bé, Amol đi vào cùng với những quả bóng quanh xe lăn của mình, cậu nói rằng kết quả rất tốt, bạn bè và thầy cô đều rất tự hào về cậu. Mọi người vui vẻ chúc mừng Amol, cậu bé mang socola tặng mọi người, ai cũng vui vẻ hưởng ứng trừ Buaji, Amol nói rằng ba và mẹ sẽ dẫn cậu ra ngoài dạo chơi 1 chuyến để thưởng cho cậu về thành tích đạt được, Buaji khó chịu bà không thể chấp nhận việc gia đình này lại đồng ý cho Anandi và Amol sống ở đây.

Gia đình nhỏ của Shiv và Anandi ra ngoài cùng nhau, cả 3 đang ngồi ăn tại 1 quán nhỏ, Amol thắc mắc khi Shiv và Anandi không chịu nghe cậu bé nói như bà Buaji, bà ấy không thích cậu và bây giời Shiv và Anandi giống như bà ấy vậy. Anandi và Shiv ngạc nhiên với những gì Amol nói, cả hai cố gắng an ủi cậu bé rằng đso không phải ghét gì cả chỉ là bà Buaji chưa quen được với môi trường mới. Amol nói cậu sẽ cố gắng để bà ấy nhận món ngọt và ban phước cho cậu.

Buaji đang hướng dẫn Meenu và Ira cách làm gia vị truyền thống, Anandi nói họ có thể mua chúng ở ngoài, Buaji cho rằng việc đó sẽ tốn nhiều tiền và không quên chế nhạo Anandi, Amol đến và đưa socola cho bà Buaji, bà lại từ chối không ăn, Shiv nhìn thấy mọi việc rất bực bội, anh lên phòng không nói với ai điều gì. Buaji lại tiếp tục, bà yêu cầu gia đình không ăn những món ắn bên ngoài hoặc mua chúng nữa.

Tập 44a

Tập phim bắt đầu khi tên Sooraj, là con của Het Singh và đám bạn của hắn đang chọc ghẹo Gulli. Anh ta nói anh ta sẽ trả thù cô…Nói rồi, anh ta bế Gulli vào trong đền. Gulli sợ hãi vô cùng, cô khóc và gào lên nhưng chúng vẫn không tha cho. Chiếc xe của Dadisa đi đến, bà thấy một chiếc (xe) jeep bên đường, bà xuống xe, nói sẽ gọi Gulli và bảo người lái xe chờ ở đây…

Sherkha Nathaldi - cô dâu 8 tuổi

Trong gian nhà hoang đó, lũ bạn của Sooraj giữ chặt chân tay của Gulli, còn tên khốn Sooraj thì nhìn Gulli đang hoảng hốt, hắn thấy vui khi cô ấy bị như thế. Gulli cũng không vừa, cô kháng cự quyết liệt, cô đạp vào bụng của hai tên và làm chúng ta ngã ngửa ra. Sooraj cầm một chiếc khăn và chặn miệng Gulli lại. Hắn giật mất chiếc khăn quàng cổ của Gulli và ném ra cửa, thật may rằng Dadisa thấy chiếc khăn đó. Bà nghi ngờ không biết ai vứt chiếc khăn này đi. Bà ngó quanh chỗ gian nhà hoang đó và nhìn thấy tên Sooraj đốn mạt kia đang cưỡng đoạt Gulli, hắn xé mất tay áo của cô ấy. Dadisa rất sốc. Bà nhìn thấy một khẩu súng trường ở gần đó và dọa hắn ta hãy để Gulli yên, bằng không bà sẽ giết lũ chúng nó. Gulli được thả, cô chạy đến ôm Dadisa và khóc, thật sự rất đáng thương. Bà bắt chúng phải vào trong một căn phòng và khóa lại. Dadisa trấn an Gulli và gọi tài xế tiến gần vào đền rồi hai bà cháu sợ hãi chạy ra ngoài, gần vào được đến xe, thì Sooraj phóng chiếc xe đến, tay lăm lăm thanh gỗ nhọn hoắt, điên cuồng lao về phía họ. Gulli sợ hãi, còn người phụ nữ mạnh mẽ kia thì điềm tĩnh nhìn gã trai trẻ, bà không mảy may sợ hãi. Có lẽ, cái phong thái và ánh mắt lúc này của bà sẽ khiến cho người khác bị ám ảnh. Khoảnh khắc Sooraj phi thanh gỗ to và nặng về phía trước, Dadisa bắn một phát vào ngực hắn, máu đỏ bắn ra, Gulli kịp thời né được thanh gỗ. Sooraj bay lộn người rồi đập cả người xuống đất, còn Gulli, cô gái đáng thương bị chiếc xe máy còn rồ ga lao đến xém vào chân cô, cả người cô cũng theo đó mà ngã thẳng vào xe máy, đầu đập mạnh vào thành xe và bị thương. Tài xế bế Gulli vào trong xe và bảo Dadisa hãy về đi. Bà nói:

-Chúng ta sẽ đưa hắn ta vào viện.

-Nhưng anh ta chết rồi bà ơi.

Dadisa sốc, bà nghĩ rằng mình vừa trở thành kẻ giết người. Bà vào trong xe, run run nhìn cây súng và vết máu của Sooraj. Lũ bạn ra nhìn thấy cảnh thê thảm của Sooraj, chúng chẳng biết nói gì với Het Singh cả…

Dadisa nhớ lại xem Sooraj đã làm gì với Gulli và bà đã bắn gã ta như thế nào. Bà nghĩ: “Mình đã làm gì thế này?” Gulli tỉnh lại và khóc trong đau đớn. Họ tiến thẳng đến bệnh viện. Dadisa thì đi đến đồn cảnh sát và trình bày hết sự việc với ngài thanh tra, bà thú tội với ngài thanh tra và ông ta đã rất sốc. Trong lúc đó thì tài xế đưa Gulli đến bệnh viện. Jagya nói:

-Có chuyện gì vậy? Ai đã làm cô ấy thành ra thế này?

Tài xế kể lại hết mọi chuyện cho Jagya nghe.

-Vậy ai đã bắn chết Sooraj?

Tài xế không nói được gì. Một y tá bước vào và đưa cho anh điện thoại, ngài thanh tra mời anh đến để nói chuyện.

-Chào anh Jagdish.

-Chào ngài thanh tra, ông gọi cho tôi có chuyện gì vậy?

-Chúng tôi đã bắt giữ bà của anh. Bà của anh đến gặp chúng tôi và thú tội rằng bà đã giết chết Sooraj.

Jagya nghe xong và rất sốc…

Het Singh về nhà và nhìn thấy thi thể của con trai ông. Vài người phụ nữ khóc thương cậu ta thảm thiết, thật sự rất tang thương. Lão ngồi bên cạnh con trai, gương mặt thẫn thờ, ánh mắt đỏ lên, nhưng không khóc. Lão ngồi xuống cạnh con trai, vuốt ve khuôn mặt của Sooraj. Lão gọi con trai dạy và để tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình. Lão nói với vợ không được khóc và nói hãy bỏ tấm khăn trắng trên người Sooraj đi. Lão nhìn về mấy đám bạn của Sooraj, một kẻ nói với lão rằng Kalyani Devi đã thú tội trước pháp luật…