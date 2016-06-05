Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 41: Nandu yêu cầu mẹ cậu ly hôn ...ngay trong ngày cưới

Alok thông báo với Ira rằng, Sanchi đã không chịu rời khỏi phòng của nó. Meenu nói với Ira rằng con bé đang ngủ. Họ mở cửa và nhìn thấy Sanchi nói mớ trong giấc ngủ.

Ira lay Sanchi tỉnh giấc. Sanchi tỉnh dậy và ôm Ira. Cô khóc và nói rằng cô nhìn thấy một giấc mơ xấu. Ira yêu cầu cô bình tĩnh lại và nói rằng đó chỉ là một giấc mơ và không thực tế. Chúng tôi hứa rằng tất cả mọi thứ sẽ được tốt. Sanchi ôm bà và khóc.

Tại Jaitsar

Dân làng nói chuyện với hội đồng làng.Trưởng làng nói rằng chúng ta không thể chấp nhận việc làm Kalyani Devi. Dân làng nói vợ của chúng tôi đã tham dự nghi lễ haldi và mehendi của Gehna.

Trưởng làng nói rằng, chúng ta không phản đối cuộc hôn nhân của họ, nhưng phải thực hiện các quy định nghiêm ngặt. Ông nói rằng không ai được tham dự đám cưới của Gehna. Họ phản đối. Họ thấy quạt dừng lại giữa chừng và đi kiểm tra điện.

Trưởng làng hỏi chuyện gì đang xảy ra? Badi Jiji đi cùng với phụ nữ làng. Chồng của họ hỏi tại sao các bà lại đến đây. Badi Jiji nói rằng chúng tôi đến để ngắt cắt điện. Các ông có cảm thấy ngạt thở vì quạt không chạy trong khi cố gắng bóp nghẹt chúng tôi với các quy tắc của các ông? Các đàn ông cố gắng tấn công các bà vợ của mình. Tất cả những người phụ nữ ngăn chặn các ông lại.

Badi Jiji nói rằng chúng tôi không đến đây để đánh nhau nhau với các ông. Gehna có hai con và Niranjan yêu cô ấy. Nếu ông ấy muốn kết hôn với cô ấy thì có vấn đề gì với các ông? Người làng nổi giận. Trưởng làng nói chúng tôi quyết định đúng và sai.

Badi Jiji cho biết, chúng tôi đã phải đối mặt đủ loại tra tấn từ tất cả các ông. Bà nói về những người đàn ông kết hôn sau khi vợ chết. Trưởng làng nổi giận với bà.

Badi Jiji nói rằng đó là một vấn đề của phụ nữ bây giờ. Kalyani Devi có cháu gái lớn của bà là Sugna đã tái hôn và sau đó đến Anandi. Bà ấy đang mang lại sự thay đổi trong xã hội, đã đến lúc để ủng hộ bà ấy. Chúng tôi đã thông báo cho các ông rằng chúng tôi sẽ tham dự đám cưới của Gehna. Bà thông báo Vishambar rằng vợ của ông cũng sẽ đến dự đám cưới. Bà yêu cầu trưởng làng ném họ ra khỏi làng nếu ông nghĩ rằng họ sai.

Tại Badi Haveli

Niranjan đang ngồi để Panditji làm lễ puja. Panditji nói Dadisa gọi Gehna. Hội đồng làng đến và xin lỗi tất cả mọi người. Dadisa và tất cả mọi người mỉm cười. Trưởng làng nói rằng chúng tôi đã nhận ra sai lầm của chúng tôi. Dadisa chào đón họ và mời họ ngồi. Nandu thấy Gopal và nghĩ cậu ta đang làm gì ở đây? Gopal đến xin lỗi Nandu và đưa cậu video game để chơi. Nandu nói Niranjan rằng, cậu đi với người bạn của mình.

Anandi và Ganga đưa Gehna đến. Mọi người quay lại nhìn cô. Jagya đưa cho Niranjan và Gehna vòng hoa. Khi Gehna sắp đeo vòng hoa vào cổ Niranjan, Shiv và Jagya nghịch ngợm kéo giật Niranjan lại. Tất cả mọi người cùng cười. Tiếp đến, khi Niranjan sắp đặt vòng hoa cho Gehna, Ganga và Anandi ăn miếng trả miếng với Shiv và Jagya, họ kéo giật Gehna lại. Tất cả cùng cười, nhưng cuối cùng Niranjan đeo được vòng hoa cho Gehna. Mọi người vỗ tay. Gehna & Niranjan ngồi thực hiện tiếp các nghi lễ.

Nandu nói Gopal khôi phục lại game cho mình. Gopal nói rằng cậu sẽ có được phòng mới bây giờ. Gopal nói với cậu rằng, người đàn ông chỉ quan tâm đến vợ sau khi kết hôn và không quan tâm đến con của vợ. Gopal còn nói rằng phòng của bạn sẽ thay đổi. Ba mới của cậu sẽ ngủ với mẹ của cậu và cậu cùng em gái của cậu phải ngủ một mình. Nandu bị căng thẳng và đi vào chỗ Dadisa.

Cậu hỏi Dadisa, từ hôm nay cháu sẽ không được ngủ với mẹ? Dadisa nói rằng, cháu phải hiểu rõ. Mẹ của cháu sẽ đi đến nhà Niranjan và cháu sẽ ở lại với bà. Nandu rất buồn. Pandit hỏi Dadisa cho gatbandhan. Dadisa bảo Ganga để cột gatbandhan. Nandu được căng thẳng.

Tập 41b- - Nandu muốn Gehna ly hôn với Niranjan.

https://www.youtube.com/watch?v=xhpdDTiOnD8

Tại Badi Haveli

Pandit nói Dadisa cho buộc gatbandhan. Dadisa bào Ganga để làm việc này. Cha của Gehna làm kanyadaan. Nandu đi tìm Gopal. Niranjan nhìn xung quanh tìm Nandu và hỏi Jagya về Nandu. Jagya nói rằng, anh ấy có thể đi cùng bạn bè của anh. Pandit yêu cầu Niranjan bôi sindor cho Gehna.

Gopal nói Nandu rằng, ba mới của cậu sẽ làm tất cả mọi thứ với mẹ của bạn. Cậu ta nhắc nhở Nandu về bài thuyết trình về giáo dục giới tính của Jagya và Ganga, cho biết về cặp vợ chồng nào đó. Nandu nhớ hội thảo Jagya ở trường và hiểu lầm rồi khóc.

Niranjan và Gehna lấy pheras. Tất cả ném hoa vào họ. Nandu khóc và nhìn vào họ trong khi Gopal tiếp tục khiêu khích cậu ta chống lại hôn nhân của Gehna và Niranjan.

Pandit tuyên bố Gehna và Niranjan chính thức trở thành vợ chồng. Mọi người vỗ tay vì các nghi thức được hoàn tất. Nandu khóc. Pandit yêu cầu đôi vợ chồng nhận lấy phước lành trưởng lão. Họ nhận phước lành trưởng lão. Dadisa yêu cầu Anandi và Ganga để sắp xếp cho Gehna từ biệt trước khi cô ấy đi đến nhà Niranjan bây giờ.

Tại Kesar Bagh

Meena thấy Anoop lấy tiền từ một người nào đó và nhắc đi nhắc lại ông ta là ai? Anoop nói rằng, ông ấy là một khách hàng. Meena hỏi tiền gì?

Anoop nói rằng 10 vạn rupee tiền lời. Meena bị ngạc nhiên. Anoop nói, em không thể tin rằng anh có thể có được tiền lời nhiều vậy? Meena hy vọng rằng ông không làm gì bất hợp pháp. Anoop nói rằng, em sẽ thấy anh làm thế nào để có được thành công. Subhadra đến và chúc phúc cho ông ta. Bà yêu cầu Meena có sự tin tưởng vào người chồng.

Tại Badi Haveli

Nandu đi đến nhà ngang và thấy giường của Niranjan trang trí bằng hoa. Cậu nhớ lại lời của Gopal và bị căng thẳng. Dadisa nói Ganga làm Aarti nhanh. Nandu đến và ném Aarti. Cậu hét lên không. Mọi người đều bị sốc. Cậu nói mẹ tôi sẽ không ở lại đây, không bao giờ. Dadisa hỏi, cháu đang nói gì? Anandi hỏi vấn đề là gì? Nandu nói, mẹ tôi sẽ không ở lại với người đàn ông này. Niranjan bị sốc. Dadisa hét Nandu, đây là sự xúc phạm.

Nandu nói rằng, cháu không muốn nói chuyện với bà. Cậu yêu cầu Gehna đến với cậu ta và nói rằng, con không thể để mẹ ở lại với người đàn ông xấu này. Dadisa hét, mẹ của cháu sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi đã nghe đủ. Nandu kéo Gehna buộc đi với cậu ta. Mọi người đều nhìn vào lo lắng.

Tại Kesar Bagh

Subhadra đến phòng Sanchi và nói thật không phải khi can thiệp vào mọi thứ. Bà cho biết suy nghĩ của Vivek là quá kém. Bà yêu cầu cô uống canh và nói rằng cháu đã không hiểu anh ta. Bà gián tiếp chế nhạo cô có quan hệ với Saurabh trước Vivek. Tay của Sanchi bắt đầu run rẩy và súp rơi từ tay cô.

Tại Badi Haveli

Gehna nói với Nandu, mẹ biết rằng con trai mẹ là rất hiểu biết. Cô hỏi cậu ta, con hãy nói vấn đề là gì? Shiv yêu cầu cậu ta để nói lý do tại sao cậu lại tức giận. Nandu nói với anh rằng, Niranjan ji không phải là một người đàn ông tốt. Ông ta không thể thay thế ba của con, không bao giờ.

Ganga nói với cậu ta rằng, con nói với mẹ là con muốn thấy mẹ của con trong quần áo màu với bindi trên đầu mẹ. Bây giờ mong muốn của con đã thành hiện thực, vậy tại sao con tức giận, hãy nói cho mẹ biết những gì đã xảy ra?

Jagya nói với Nandu, anh đã từng hỏi mẹ anh đã sẵn sàng để kết hôn hay không nếu mẹ anh hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, sao bây giờ đột nhiên suy nghĩ của anh đã thay đổi rất nhiều với Niranjan. Chuyện gì đã xảy ra, ai đó nói điều gì đó với anh?

Dadisa nói rằng, lúc trước cháu rất vui mà. Nandu nói rằng, lúc đó cháu đã không biết rằng ông sẽ làm điều xấu với mẹ cháu. Cậu yêu cầu Gehna đuổi Niranjan ra khỏi nhà. Dadisa nghiêm mặt yêu cầu cậu giữ im lặng và nói hôn nhân không phải là một trò đùa. Mẹ cháu đã nhận pheras với ông ta.

Nandu yêu cầu mẹ cậu ly hôn. Cậu khóc và nói rằng con sẽ không cho phép mẹ nói chuyện với ông ấy. Cậu ta chạy lên cầu thang trong khi mọi người nhìn theo rất sốc.