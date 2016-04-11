Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 35: Bố Vivek viết giấy từ mặt con trong lễ cưới

Ganga và Jagya đến nhà tù. Jagya đưa cho cai ngục một số giấy tờ. Cai ngục mời họ ngồi, hai người ngồi một cách buồn bã. Cai ngục nói họ đi vào, Ganga ôm Mannu chặt. Họ đi vào bên trong. Cha mẹ Ratan Singh cũng đang ngồi ở đó. Cai ngục nói, lát nữa Ratan sẽ đến và yêu cầu họ ngồi. Cha Ratan giằng lấy Mannu. Ganga rất căng thẳng. Mẹ Ratan nói, chúng tôi lấy lại cháu trai của chúng tôi. Các người đã cố gắng giành lấy cậu bé, nhưng thần linh đã mang nó trở về với chúng tôi. Jagya và Ganga đứng buồn bã.

Tập phim bắt đầu với cảnh Jagya nói Ganga rằng đã đến lúc cho Mannu đi rồi. Nandu càng xúc động và ôm Mannu. Sumitra và bà nội ban phước cho cậu bé. Makhan Singh khóc. Ganga khóc và nói Mannu hãy gặp em trai Abhi của cậu. Sumitra an ủi Ganga. Ganga ôm Mannu trong tay và bắt đầu đi bộ ra khỏi nhà. Mannu vẫy tay tạm biệt với tất cả mọi người. Tất cả cùng khóc.

Sumitra nói Dadisaa ít nhất cũng phải ăn một cái gì đó nhưng Dadisaa từ chối. Sumitra nói bà hãy chăm sóc sức khỏe của mình. Dadisaa nói, cô cũng không ăn mà, mang những cái đĩa vào trong bếp đi. Nandu đến và nói: mọi người là những người lớn tuổi, mọi người nên ngăn họ đưa Mannu đi. Tại sao lại để Mannu đi? Cậu bỏ đi.

Payal làm lễ Aarti cho Vivek và yêu cầu anh ngồi trên lưng ngựa. Vivek ngồi trên con ngựa và tiến về phía trước với baraat.

Mẹ Ratan chế nhạo Ganga. Ratan Singh đến. Mẹ hăn nói con trai của con đã trở về với chúng ta. Hắn nhìn Ganga đang khóc thảm thiết. Nandu cầu nguyện Chúa mang Mannu trở lại với họ. Dadisaa nói với Nandu rằng thần Devimaa sẽ không nghe cháu đâu. Nữ thần mang lại cho thằng bé cuộc sống nhưng lại giật Mannu khỏi chúng ta. Bà nói rằng, tôi đã mất lòng tin vào nữ thần. Nandu nói, cháu có niềm tin vào thần Devimaa.

Cha Ratan trao Mannu cho Ratan. Ratan hôn và ôm cậu bé. Mẹ Ratan nói, ông ấy là ba của cháu đó. Mannu nói: Ba ở kia kia và chỉ tay về phía Jagya. Ratan nói Ganga hãy đưa con trai của cô đi và nói rằng nó sẽ sống với cô. Ganga và Jagya rất ngạc nhiên. Ba của Ratan ôm lấy Mannu từ tay Ratan và hỏi hắn: Con có bị điên không đấy. Ratan nói, đúng vậy. Ganga sẽ đem lại cho thằng bé cuộc sống tốt hơn mà chúng ta không thể mang lại cho nó. Cha hắn nói, chúng ta cũng có thể nuôi dạy nó tốt. Ratan nói, quyết định cuối cùng là của con. Hắn đưa Mannu cho Ganga.

Ganga ôm Mannu. Jagya hỏi, ý của anh là gì? Đây có phải là thủ đoạn mới của anh không? Ratan khóc và nói rằng, bây giờ tôi không thể lừa gạt ai được nữa. Con trai tôi đã về với tôi, nhưng thần linh đã dạy tôi một bài học. Ratan nói về một người bạn của mình tên là Gunjan, con trai của anh ta tên là Shankar, sau đó kể mọi thứ. Ratan nói, sau tai nạn đó tôi đã gặp một giấc mơ rằng con trai tôi đang ở trong tù với tôi. Nếu thằng bé sống với tôi thì nó sẽ không thể là một người đàn ông tốt. Tôi đã phạm rất nhiều tội nhưng tôi không thể nhìn nó cũng sẽ trở thành một tên tội phạm như tôi. Tôi hoàn toàn tin rằng anh và người nhà anh sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt và có giá trị. Cha mẹ Ratan cố gắng khuyên hắn. Ratan nói dừng điều đó lại và đổ lỗi cho họ vì tình trạng tội lỗi của mình. Hắn nói Ganga đi đi.

Ganga nói, tôi đã sinh ra thằng bé nhưng anh đã cho nó một cuộc sống mới. Tôi sẽ đưa nó tới đây để gặp anh. Ratan nói: Không. Tôi không muốn nó vào trong tù, thằng bé phải tránh xa những điều xấu. Hắn nói với Jagya rằng anh đã đúng và tôi đã sai. Tôi biết rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho thằng bé. Hắn nhờ anh hãy cho Mannu những gì tốt nhất và cho thằng bé có được trái tim nhân hậu như anh. Hắn cũng yêu cầu cha mẹ hắn đi đi. Jagya xúc động và ôm Ratan Singh. Ganga và Jagya rời đi cùng với Mannu. Ratan trông có vẻ hài lòng.

Tập 33a

https://www.youtube.com/watch?v=HIyj3yVWk2I&nohtml5=False

Tập phim này bắt đầu với việc chú rể Vivek đến địa điểm cưới với baraat. Amol khen Saachi và Vivek. Suhasini trông rất vui vẻ tận hưởng đám cưới. Rakhi nhìn từ phía xa. Ira chào đón Vivek và aarti của anh. Vivek nhìn Saachi. Saachi cười và cảm thấy xấu hổ. Ira véo mũi Vivek. Rakhi cười. Payal bảo đừng nhìn chằm chằm nhiều vào Saachi. Mọi người cười. Ira nói với Vivek về nghi lễ bẻ dừa. Anh ấy phá vỡ dừa. Panditji yêu cầu họ trao vòng hoa cho nhau. Saachi và Vivek nhìn nhau. Payal bảo Vivek đừng cúi người. Anandi nói: “ Em là bạn Saachi mà”. Payal nói :” Hôm nay em đứng về phía Vivek”

Vivek nói: “Tôi không thể nói gì hết”. Bố mẹ Vivek đến hôn lễ, Rakhi nhìn họ. Mọi người bắt đầu buôn chuyện rằng họ là bố mẹ Vivek. Bpps mẹ Vivek đến. Bố Vivek hỏi: “ Con không nhận lời chúc phúc của chúng ta sao?” Vivek quay lại và hỏi tại sao bố mẹ ở đây. Mẹ Vivek đưa cho anh ấy thứ gì đó và nói đó là món quà của họ. Bố anh ấy bảo anh ấy đọc nó. Vivek đọc và bị sốc. Bố anh nói lớn tiếng rằng: “Chúng tôi không còn liên quan đến anh nữa, chúng tôi sẽ phá vỡ quan hệ với anh từ ngày hôm nay, anh không thể đưa chúng tôi lửa khi chúng tôi chết, thậm chí là sau cái chết cũng không”. Mọi người đều sốc. Daddu nói với ông Kabra là ông có thể hiểu nỗi đau đó và nói rằng quan hệ huyết thống và quan hệ tình cảm không thể bị phá vỡ bởi giấy tờ. Ông nói tốt nhất hãy tha thứ cho lũ trẻ. Hãy chúc phúc cho con trai và chấp nhận con dâu này đi. Mẹ Vivek nói rằng tôi không thể cầu phúc cho con phù thủy này. Mọi người sốc.

Daddu yêu cầu họ phải rời đi. Bố mẹ Vivek rời đi. Vivek trông rất buồn. Daddu hỏi Vivek ổn không? Vivek gật đầu trả lời không sao. Daddu bảo Saachi trao vòng hoa. Saachi và Vivek trao cho nhau vòng hoa. Mọi người bao gồm cả Rakhi vỗ tay. Mọi người đều vui vẻ. Họ ngồi xuống tổ chức hôn lễ. Ira và Alok làm gatbanhan. Panditji bảo họ làm Kanyadaan. Mọi người đều tung hoa lên họa. Vivek bôi sindoor(thần sa) lên trán Saachi. Panditji tuyên bố họ là vợ chồng. Vivek nhìn Saachi. Saachi cười. Rakhi cảm động và nói chúc mừng anh trai

Dadisaa bảo Sumitra chăm sóc Nandu. Mannu trở về với Ganga và Jagya. Sumitra và Dadisaa đều vui khi thấy họ. Dadisaa nói: “ Cháu đã trở lại với chúng ta”. Bà ôm Mannu. Jagya nói Mannu quay về với chúng ta mãi mãi. Nandu hôn Mannu. Jagya nói: “ Ratan nói rằng Mannu sẽ sống cùng với Ganga và thằng bé là con trai của chúng cháu”. Sumitra hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Jagya nói là “kỳ tích đã xảy ra. Chúng cháu đã sẵn sàng để đưa Mannu cho anh ta nhưng vì tương lai của thằng bé anh ta đã trả lại Mannu cho chúng cháu” Jagya kể lại mọi chuyện trong hồi tưởng. Dadisaa nói rằng điều đó không khác gì một phép màu. Bà nói Nandu chính là một phép màu. Bà cảm ơn Devimaa và khen Nandu vì đã có niềm tin lớn vào bà. Mọi người cảm ơn Devimaa. Dadisaa ấn làm tilak lên trán Mannu và bảo thằng bé cúi lạy. Bà cười

Tập 33b

https://www.youtube.com/watch?v=XmlhLMkstW4&nohtml5=False

Tập phim bắt đầu khi Payal đưa Saanchi vào trong phòng. Cô cầu mong Saanchi sẽ có 1 đêm tân hôn tuyệt vời. Saanchi ngồi đợi Vivek. Vivek vào trong phòng. Saanchi trông có vẻ xấu hổ. Anh đến gần và ngồi cạnh cô. Họ khoá mắt vào nhau. Anh tặng cô muh dikhayi. Saanchi nhìn vào chuỗi dây chuyền mà anh vừa đưa cho cô. Vivek nói đó chính là sợi dây mà mẹ anh tặng. Saanchi cảm ơn anh. Shiv bảo Anandi hãy để công việc ở đó để ngày mai làm sau. Anh nói, Saanchi đã kết hôn rồi. Anandi nói, em thật sự rất hạnh phúc vì con bé đã tìm được 1 người đàn ông phù hợp với nó. Cô nói, em chắc chắn con bé sẽ có thể gắn bó được với gia đình nhà bên đó. Shiv nói, con bé giờ đây sẽ không còn cô đơn nữa. Shiv đưa Amol đi ngủ. Anandi hát ru cho cậu bé. Shiv làm 1 hành động vô cùng lãng mạn. Anandi nói, anh thật không biết xấu hổ. Shiv tắt đèn.

Saanchi cam đoan với Vivek rằng họ sẽ xây được 1 ngôi nhà tuyệt đẹp. Vivek cảm ơn cô và nói, khi đó em sẽ là 1 người vợ đảm đang. Vivek vô cùng xúc động. Vivek lại gần Saanchi, giữa 2 người dường như không còn khoảng cách. Saanchi nhớ lại cảnh Saurabh cưỡng hiếp cô. Saanchi hét lên, Cô bảo Vivek hãy để cô 1 mình. Vivek rất sốc khi thấy Saanchi làm vậy. Anh bảo cô hãy bình tĩnh lại và nói, là anh, Vivek đây. Saanchi bảo anh hãy tránh xa cô ra. Vivek nói, anh sẽ không bao giờ hại em. Chúng ta yêu nhau mà. Anh bảo cô hãy nghỉ đi. Vivek chăm sóc cho cô.

Dadisaa bảo Jagya rằng bhangan mandali sẽ đến đây vào tối nay. Mannu ăn hoa quả. Dadisaa bảo Jagya hãy làm puja thật sớm. Basant và Gehna trở về. Basant bế Mannu lên.

Buổi sáng tiếp theo; Saanchi thức dậy và nói, chào buổi sáng, Vivek. Cô mang trà lên cho anh. Vivek khen vẻ đẹp của Saanchi. Cô xin lỗi anh về chuyện tối qua. Vivek nói không sao đâu. Anh ấy nói cô không cần phải xin lỗi anh và anh hiểu vì sao cô lại làm vậy. Cô nói, chúng ta sẽ chưa thể có tình nghĩa vợ chồng cho đến khi ta bắt đầu. Em rất may mắn khi có được anh làm chồng. Cô đi làm bữa sáng.

Ở dinh thự, có ai đó đang hát Bhagan. Tất cả mọi người đều thích. thầy cúng cho mọi người xem puja. Kachan rất hào hứng khi nhìn thất ladoos và ăn chúng. Cô bắt đầu cảm thấy đau bụng và khóc. Jagya kiểm tra cô và nói, chúng ta cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức.

Saanchi bảo Vivek đi ăn sáng. Saanchi đọc báo và đã sốc. Vivek bảo cô đi ăn sáng. Anh đọc báo và bị sốc khi nhìn thấy bài báo viết về chuyện anh lấy chính nạn nhân bị em trai mình cưỡng hiếp. Anh bảo Saanchi đừng căng thẳng. Saanchi bảo anh đừng buồn rồi họ cùng ăn sáng. Cô giữ im lặng trong tình huống này. Cô hôn lên trán anh rồi mỉm cười. Cô nhận được cuộc gọi từ Shiv. Saanchi nói, em đang đợi pagphera rasam. Shiv nói, anh đang tới đó, mọi người ở nhà đều khoẻ. Vivek nói, anh lại yêu em nữa rồi. Họ nhìn chăm chú vào nhau.