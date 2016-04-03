Tập này bắt đầu khi Saanchi nghĩ đến chuyện gia đình mình đã trợ cấp cho mình nhưng mình không thể quên đi được quá khứ và tiếp tục bước đi. Cô nhớ lại những lời nói của Jagya. Saanchi do dự khi nghĩ đến chuyện gọi điện cho Ganga nhưng cô cuối cùng cũng quyết định gọi. Jagya thấy Saanchi gọi thì bảo Ganga không được nghe máy. Ganga nói, có thể Sanchi đang có chuyện gì đó khẩn cấp thì sao? Ganga nghe máy. Saanchi nói lời xin lỗi đến Gâng vì những chuyện mà cô đã gây ra. Cô nói, có thể rất khó cho cô để có thể tha thứ cho tôi nhưng tôi nhận ra tôi đã sai rồi. Jagya từng nói với tôi rằng nếu tôi không đổi thay thì đến 1 ngày tôi sẽ cô đơn. Và ngày đó cũng tới rồi. Tôi đang rất cô đơn lúc này. Tôi không dám nói chuyện với Jagya nên xin cô gửi lời xin lỗi của tôi đến anh ấy. Ganga nói, nếu cô đã hối hận thì không phải xin lỗi đâu. Jagya lấy điện thoại từ tay của Ganga và bảo Saanchi không cần phải đóng kịch nữa. Anh nói, chúng tôi đang sống vô cùng hạnh phúc, tôi đề nghị cô hãy để chúng tôi được yên, tránh xa chúng tôi ra. Anh cúp máy. Saanchi không thể nói bất cứ lời nào.

Bác sĩ kiểm tra Mannu và nói, tôi đã xét nghiệm máu của thằng bé rồi. Ganga hỏi, Mannu nhà tôi có bị sao không bác sĩ? Bác sĩ nói, chúng tôi sẽ thông báo cho cô ngay khi có kết quả từ bản báo cáo. Ganga hỏi, bao giờ thì có bản báo cáo thưa bác sĩ? Jagya nói, chúng ta cần phải đợi. Anh sẽ đưa em về nhà trong khi đợi kết quả. Họ dời đi.

Cô gái có tên Rakhi chạy đến và ôm ba cô, ôm mẹ cô và Vivek vào lòng. Mọi người đều im lặng. Cô hỏi Vivek, anh đang chuẩn bị đi đâu sao? Ba cô nói, Saurabh đang ở trong tù vì Vivek và giờ thì thằng bé đang chuẩn bị rời khỏi nhà. Vivek nói, em có tin anh không? Rakhi nói có, em tin anh. Vivek nói, Saurabh đã phạm 1 sai lầm vô cùng to lớn và sẽ không bao giờ có thể nhận được sự tha thứ. Anh đã làm những việc mà anh phải làm. Anh làm như vậy thì Saurabh mới có thể nhận ra được lỗi lầm của mình. Ba và mẹ không đồng ý với việc anh đã làm nên anh cần phải rời khỏi đây. Anh ấy nói với mẹ hãy gọi cho anh ấy nếu họ cần bất cứ điều gì. Vivek bảo Rakhi hãy chăm sóc tốt cho ba mẹ. Rakhi khóc và ôm lấy Vivek. Vivek rời khỏi đó. Rakhi và mẹ cô ấy đều bật khóc.

Anandi đưa nước hoa quả cho Daddu. Ira đến và nói với họ rằng Sanchi đã rời khỏi nhà và để lại điện thoại khiến bà bắt đầu thấy lo. Daddu nói chúng ta sẽ tìm ra con bé thôi. Sanchi đến nhà thờ và cầu phước lành từ thần linh. Cô nhìn thấy 1 người phụ nữ đang gặp phải khó khăn trong việc bước lên những bậc thang. Cô lại gần rồi giúp người phụ nữ đó. Người phụ nữ nọ ban phước lành cho cô. Rakhi ngồi tâm sự với bạn cô- Preeti về chuyện của gia đình mình. Rakhi khóc và nói rằng cô rất đau đớn.

Vivek dừng xe lại trước ngôi đền. Anh thấy Sanchi ở đó. Anh chào cô. Cô cảm ơn anh vì những việc anh đã làm. Vivek nói, tôi chỉ làm tròn bổn phận của 1 luật sư thôi. Sanchi hỏi, tại sao anh lại ở đây? Vivek nói, tôi đang đi tìm nhà trọ, tôi sẽ ở lại đó. Saanchi nói, chỉ vì tôi mà anh phải rời khỏi nhà mình sao? Vivek nói, đó là công việc của tôi, tôi không bao giờ ủng hộ những việc sai trái, cô đừng tự trách mình như vậy. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Saachi xin lỗi anh và nói, đoạn video mà anh đã đưa cho chủ toạ anh còn giữ hay đã huỷ nó? Vivek nói, bằng chứng quan trọng như vậy tôi không thể huỷ đi. Nếu Saurabh cầu xin thì đó sẽ là 1 chứng cứ quan trọng và có lợi cho cô. Anh bảo Saanchi hãy quên chuyện đó đi và hãy tiếp tục bước đi.

Jagya đến gặp bác sĩ khoa nhi và hỏi thăm về tình hình của Mannu, anh đọc bản báo cáo và rất sốc, anh hỏi, tại sao lại như vậy? Bác sĩ nói, Leukemia (Bệnh bạch cầu) chính là lí do. Jagya bị sốc. Ung thư máu sao? Anh ấy nhớ đến con tai mình- Mannu. Bác sĩ bảo Jagya hãy hỏi ý kiến từ những bác sĩ khác và hãy kiểm tra về xương, tuỷ của thằng bé. Jagya rơi nước mắt.

Tập 16b

Tập này bắt đầu với việc Ganga cảm thấy lo lắng vì bệnh án của Mannu. Dadisaa nói rằng tất cả sẽ ổn thôi. Ganga đọc báo nói về việc Vivek Kabra đã trừng trị em trai anh ta vì đã cưỡng hiếp một cô gái, tên nạn nhân không được tiết lộ trên báo. Ganga nói rằng: “ Thật là tồi tệ khi một cô gái bị lạm dụng tình dục nhưng thật may mắn vẫn còn những người trung thực như Vivek ở ngoài xã hội”. Dadisaa nói rằng anh ta cũng là luật sư cho Jagdish. Dadisaa coi trọng Vivek vì đã ủng hộ sự thật và thể hiện sự cảm thông đối với các nạn nhân.

2 người hàng xóm đến nhà Saachi và hỏi xin Mali Kaka ít hoa. Mali Kaka đưa cho họ vài bông cho lễ puja. Sau đó 2 người hàng xóm hỏi về Saachi, họ hỏi có phải Saachi là nạn nhân trong vụ của Saurabh không. Mali kaka nói rằng anh ấy không hiểu họ đang nói về cái gì. Saachi nghe thấy. Mali kaka yêu cầu 2 người hàng xóm đừng xen vào chuyện của người khác. Saachi nhớ lại những lời thô lỗ mà cô đã nói với Mali kaka và cảm thấy xấu hổ. Saachi đến gần Mali kaka và chắp tay xin lỗi. Mali kaka nói: “ Ta coi cháu giống như con gái mình vậy và ta không thể chịu được khi nghe bất cứ điều gì xấu về cháu”. Saachi trở về nhà. Tất cả mọi người đều căng thẳng. Ira hỏi: “ Con đã đi đâu?”. Saachi trả lời: “Con cảm thấy bất an vì thế con đã đi đến đền”. Saachi nói rằng đến đó cô cảm thấy yên bình trở lại. Ira nói :” Chúng ta rất vui vì con đã bình tâm nhưng đừng đi một mình mà không nói cho ai như vậy”

Saachi hứa với họ sẽ không như thế nữa. Cô ấy đưa cho họ Prasad. Mọi người vui vẻ nhận Prasad từ tay Sanchi và nhớ lại Sanchi ngày trước. Daddu nói rằng: “ Ông nhớ đến em gái mình, khi ông nhìn Saachi nó gợi ông nhớ đến em mình”. Ông nhớ lại những ngày ấu thơ. Saachi nói với Daddu rằng Vivek đã rời khỏi nhà và chuyển đến nhà khách ở. Daddu nói rằng: “ chắc hẳn bố mẹ anh ta phải buồn lắm. Ông không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ phải đối mặt với việc như vậy”. Ira hỏi về video clip kia và Saachi trả lời: “ Vivekji nói rằng nó sẽ được cất giữ để làm bằng chứng phòng trường hợp nếu gia đình Saurabh kháng án lên tòa án tối cao thì video đó sẽ đòi lại công lý cho con”

Jagya nhớ về lời của bác sĩ nói rằng Mannu mắc bệnh bạch cầu. Ganga đến và nói với Jagya rằng Mannu và Nandu đều rất yêu quý nhau. Jagya nói ừ đúng vậy. Ganga hỏi rằng: “ Anh mệt hả?” Jagya trả lời: “ừ”. Gâng nói về Vivek Kabra, cô ấy nói anh ấy đã bào chữa cho Jagya và một lần nữa anh ấy đã ủng hộ sự thật. Ganga bảo Jagya gọi cho Vivek. Jagya nói rằng để lát nữa đi. Ganga khăng khăng bảo Jagya gọi cho Vivek. Jagya gọi cho Vivek và nói rằng: “ Tôi đã đọc báo nói về vụ đó, tôi không thể tưởng tượng rằng anh đã phải trừng trị em mình. Vivek nói rằng: “ Lần này Saachi không có lỗi. Em trai tôi đã lợi dụng cơ thể của Saachi, tôi đã học được bài học từ điều này và hy vọng trằng Saachi sẽ thoát khỏi trấn thương này”. Jagya sốc khi nghe điều này

Jagya nói với Ganga rằng Saachi chính là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp. Ganga sốc và nghĩ về Saachi đã gọi họ vào buổi sáng. Họ cảm thấy có lỗi với Saachi. Jagya nói rằng chúng đã phạm sai lầm lớn rồi. Saachi đã thực sự gọi cho chúng ta để xin lỗi. Ganga nói rằng họ nên gọi cho Saachi. Jagya gọi cho Saachi và nói: “Tôi đã nói chuyện với Vivek Kabra sau khi đọc báo. Anh ấy nghĩ rằng tôi biết việc đó và đã nói hết mọi chuyện. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi vì đã nói chuyện thô lỗ với cô. Chúng tôi rất tự hào về cô vì đã lên tiếng chống lại những kẻ cưỡng hiếp cô”. Jagya bảo Saachi hãy bắt đầu lại cuộc sống mới và gửi lời chúc tốt đẹp đến Saachi. Saachi cảm ơn Jagya

Ganga nói: “ Chúng tôi rất tự hào về cô Saachi. Tôi biết rằng cô đang phải trải qua giai đoạn tồi tệ nhưng chúng tôi sẽ luôn bên cạnh cô bất cứ khi nào cô cần. Tôi biết rằng Anandi cũng sẽ ở bên cô”. Saachi cảm ơn Ganga. Saachi khóc thê thảm. Ganga hỏi Jagya về bệnh án của Mannu. Jagya nói dối rằng mọi thứ đều tốt. Ganga nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anandi vào phòng Saachi và thấy Saachi đang trải chiếu ra sàn. Anandi hỏi Saachi đang làm gì vậy và Saachi trả lời rằng: “ Hôm nay em sẽ ngủ trên sàn, đây là hình phạt của những sai lầm em gây ra”. Anandi nói :” Em đã phải chịu đựng nhiều rồi. Tại sao còn gây khó khăn cho chính bản thân mình như vậy?”. Saachi trả lời: “ Em đã làm tổn thương gia đình chúng ta cả Jagya và Ganga nữa. Em gần như đã giết Ganga và con của cô ấy vào ngày tiệc mừng em bé sắp chào đời. Anand nhớ lại cô đã gọi điện về cho gia đình. Anandi bị sốc khi nghe điều Saachi nói. Xem tập tiếp theo tại đây