Diễm My diện váy lưới xuyên thấu táo bạo đi xem phim

Diễm My thu hút mọi ánh nhìn khi diện áo xuyên thấu khoe nội y quyến rũ, kết hợp với váy xếp ly họa tiết thành thị sang trọng

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim Poltergeist – Yêu tinh, Diễm My thu hút mọi ánh nhìn khi diện cho mình trang phục áo lưới xuyên thấu khoe nội y bên trong. Nữ diễn viên khéo léo chọn cho mình chiếc váy xếp ly trắng đen họa tiết các tòa nhà sang trọng. Diễm My 9X càng ngày càng trẻ trung cả trên màn ảnh và ngoài đời.

Sau khi thành công và trở thành hiện tượng màn ảnh với 3 bộ phim được công chiếu năm 2014 là Tốc độ & Đường cong, Để mai tính 2 và Tây du ký hậu truyện, Diễm My sẽ tiếp tục trở lại với diễn xuất trong một dự án mới toanh sắp được trình chiếu vào tháng 8 mang tên Kungfu Phở. Một dự án hứa hẹn sẽ tiếp tục làm bùng nổ tên tuổi Diễm My trong thời gian sắp tới.



Diễm My thích thú trêu đùa "chú hề kinh dị" - một nhân vật được mô phỏng từ bộ phim xuất hiện trong buổi họp báo.





Diễm My tạo dáng cùng Thanh Mỹ. Hai chị em rất thân thiết khi từng đóng chung bộ phim "Để mai tính 2".





Diễm My và Đức Tuấn





Bé Thanh Mỹ - ngôi sao nhí của hàng loạt tác phẩm điện ảnh như Đoạt hồn, Scandal 2, Để mai tính 2, Ma dai... cũng xuất hiện trong buổi ra mắt phim. “Em bé đáng sợ nhất Việt Nam” tiếp tục chứng tỏ khả năng "hù dọa" của mình khi tạo dáng chụp hình bên những đạo cụ mô phỏng bộ phim kinh dị"Yêu tinh".