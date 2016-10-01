Con gái tôi đã hoàn toàn thoát khỏi rôm sảy và mẩn ngứa như thế

Bé Nhím – con gái tôi từ bé sinh ra cháu đã có làn da trắng trẻo giống bố nhưng lại khá nhạy cảm, trời nóng hay mát bé cũng hay bị mẩn ngứa, rôm sảy mọc khắp người. Lần đầu tiên làm mẹ ở độ tuổi không còn trẻ, bé Nhím với vợ chồng tôi như một báu vật. Thấy con ngứa ngáy, da bong khô tôi lo lắng tột cùng dù biết đây không phải là bệnh quá nặng.

Nhớ lại từng khoảnh khắc nhìn con lúc cất tiếng khóc chào đời, nhìn con biết hóng chuyện, biết cười, biết khóc long tôi lại nghẹn đi vì hạnh phúc. Con gái tôi không chỉ là báu vật mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm của vợ chồng, gia đình chúng tôi. Đôi khi, vợ chồng bất đồng quan điểm hay cãi vã nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của con là mọi thứ bất đồng chỉ là chuyện cỏn con.

Nói thiếu vệ sinh gây ảnh hưởng da thì đã đành, đằng này bé Nhím được vệ sinh sạch sẽ, chưa có khoảnh khắc nào tôi để con phải khó chịu với cái bẩn. Rồi nghe ai chỉ dùng nước lá gì hay sản phẩm gì tôi đều tham khảo ý kiến bác sĩ rồi dùng ngay cho cháu nhưng đều không hiệu quả, có loại dùng đỡ được vài hôm thì tái phát. Có nhiều lúc tôi nhìn con mà chẳng biết làm sao, mẹ cứ ôm con rồi khóc thế thôi.

Lúc đó gặp bác sĩ hay bất cứ một bà mẹ nào tôi đều hỏi về trường hợp của con gái mình. Trong lòng tôi chỉ có hàng trăm câu hỏi là “Làm sao cho bé Nhím có được làn da mịn màng, mềm mịn như các bé cùng trang lứa?”, “Làm sao để con gái tôi không bị rôm đỏ mọc lên nữa?” rồi ti tỉ câu hỏi như “Liệu rằng da bé nhạy cảm như vậy có bị biến chứng gì về sau hay không?”… Thời gian đó, vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ vì lo cho làn da của con mình.

Có bệnh thì vái tứ phương, vậy mà cơ duyên cũng đến với mẹ con tôi. Có chị bạn của chồng tôi từ Hà Nội vào nhà chơi, mang quà của chồng tôi gửi cho bé Nhím vào hộ. Tôi cũng tâm sự với chị về độ nhảy cảm của da con gái mình, vậy là chị mách ngay cho tôi một sản phẩm. Theo chị, con trai chị cũng nhờ nó mà thoát khỏi mẫn ngứa nhiều năm.

Bạn của chồng vừa đi khỏi nhà là tôi tức tốc đi mua ngay sản phẩm Sữa tắm tạo bọt dịu nhẹ cho bé Sebamed pH 5.5 – dòng sản phẩm mà chị ấy giới thiệu là rất hiệu quả. Nghe giới thiệu sản phẩm Sebamed có xuất xứ từ Đức với tiêu chuẩn 100% không chứa xà phòng và kiềm, lại có độ pH 5.5 giúp cân bằng độ ẩm, phát triển và củng có lớp màng acid sinh học tự nhiên của làn da khiến tôi cũng yên tâm phần nào.

Bất cứ một sản phẩm nào mà tôi chọn cho con đều cân nhắc các chỉ số, nhất là độ pH làm sao cho phù hợp với da em bé. Nghe Sebamed pH 5.5 là tôi đã ưng ý ngay từ đầu và thật may mắn vì lần này mẹ con tôi chọn được đúng sản phẩm phù hợp.

Đọc thêm một số tiêu chí khác như sữa tắm cho bé Sebamed chiết xuất Cúc la mã giúp làm dịu da, giữ ẩm và chống kích ứng. Ngoài ra, hoạt chất Panthenol trong sản phẩm còn giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và không cay mắt nên vợ chồng tôi càng yên tâm sử dụng cho con.

Quả đúng như được giới thiệu, ngay lần đầu tắm cho con bằng sữa tắm Sebamed, tôi đã cảm nhận được sự dịu nhẹ rõ ràng hơn hẳn nhiều sản phẩm khác mà bé Nhím đã dùng qua. Sau khi tắm khô, da bé Nhím nhà tôi sạch sẽ, mịn màng, giữ ẩm làn da hơn hẳn.

Những ngày sau đó, nhờ tắm với Sữa tắm tạo bọt dịu nhẹ cho bé Sebamed pH 5.5 mà bé Nhím nhà tôi đã hoàn toàn thoát khỏi sự nhảy cảm của làn da. Da con gái tôi lúc nào cũng mềm mịn, sờ vào rất đáng yêu. Vợ chồng tôi từ đó mà cũng nhẹ đi nỗi lo về con. Có như vậy mới biết, chỉ có niềm vui và sức khỏe của con mới khiến yêu thương của gia đình được trọn vẹn.

Sebamed Baby Bubble Bath

(100% từ Đức - Được chứng nhận da liễu và kiểm nghiệm lâm sàng )

+ Giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên.

+ Phòng ngừa rôm xảy, bệnh chàm, viêm da cơ địa. …

+ Cho làn da của bé sạch sẽ, mịn màng suốt cả ngày.

+ 100% không chứa xà phòng và kiềm, cho làn da của bé một cảm giác dịu nhẹ và thoải mái trong khi tắm.

+ Độ pH 5.5 giúp cân bằng độ ẩm, phát triển và củng có lớp màng acid sinh học tự nhiên của làn da trong những tháng đầu đời của bé.

+ Chứa hoạt chất làm sạch dịu nhẹ, giúp làm sạch triệt để chất bẩn và dầu nhờn trên da bé, cho làn da mềm mại,mịn màng đáng yêu.

+ Chiết xuất Cúc la mã giúp làm dịu da, giữ ẩm và chống kích ứng.



Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công ty TNHH TM và XNK Kỳ Phong:

- Điạ chỉ: Lầu 7, Đoàn Hải Plaza, 756-758 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình.- Điện thoại: 0854273110/ 0905 223 817;- Website: sebamed.com.vn - Fanpage: https://www.facebook.com/sebamedvn



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https://www.youtube.com/watch?v=Z2GYUxYGtAo