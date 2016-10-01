Con gái tôi đã hoàn toàn thoát khỏi rôm sảy và mẩn ngứa như thế

Nuôi dạy con 01/10/2016 06:06

Tôi cưới chồng ở độ tuổi quá 30, vì mãi lo công việc nên chuyện chồng con bị dời lại. Ai cũng bảo vợ chồng tôi sẽ khó khăn trong chuyện con cái, mà đúng thế thật, cố gắng mãi chúng tôi mới có tin vui.

Nhớ lại từng khoảnh khắc nhìn con lúc cất tiếng khóc chào đời, nhìn con biết hóng chuyện, biết cười, biết khóc long tôi lại nghẹn đi vì hạnh phúc. Con gái tôi không chỉ là báu vật mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm của vợ chồng, gia đình chúng tôi. Đôi khi, vợ chồng bất đồng quan điểm hay cãi vã nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của con là mọi thứ bất đồng chỉ là chuyện cỏn con.

Bé Nhím – con gái tôi từ bé sinh ra cháu đã có làn da trắng trẻo giống bố nhưng lại khá nhạy cảm, trời nóng hay mát bé cũng hay bị mẩn ngứa, rôm sảy mọc khắp người. Lần đầu tiên làm mẹ ở độ tuổi không còn trẻ, bé Nhím với vợ chồng tôi như một báu vật. Thấy con ngứa ngáy, da bong khô tôi lo lắng tột cùng dù biết đây không phải là bệnh quá nặng.

Bé Nhím có làn da khá nhạy cảm - Ảnh minh họa.

Lúc đó gặp bác sĩ hay bất cứ một bà mẹ nào tôi đều hỏi về trường hợp của con gái mình. Trong lòng tôi chỉ có hàng trăm câu hỏi là “Làm sao cho bé Nhím có được làn da mịn màng, mềm mịn như các bé cùng trang lứa?”, “Làm sao để con gái tôi không bị rôm đỏ mọc lên nữa?” rồi ti tỉ câu hỏi như “Liệu rằng da bé nhạy cảm như vậy có bị biến chứng gì về sau hay không?”… Thời gian đó, vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ vì lo cho làn da của con mình.

Nói thiếu vệ sinh gây ảnh hưởng da thì đã đành, đằng này bé Nhím được vệ sinh sạch sẽ, chưa có khoảnh khắc nào tôi để con phải khó chịu với cái bẩn. Rồi nghe ai chỉ dùng nước lá gì hay sản phẩm gì tôi đều tham khảo ý kiến bác sĩ rồi dùng ngay cho cháu nhưng đều không hiệu quả, có loại dùng đỡ được vài hôm thì tái phát. Có nhiều lúc tôi nhìn con mà chẳng biết làm sao, mẹ cứ ôm con rồi khóc thế thôi.

Có bệnh thì vái tứ phương, vậy mà cơ duyên cũng đến với mẹ con tôi. Có chị bạn của chồng tôi từ Hà Nội vào nhà chơi, mang quà của chồng tôi gửi cho bé Nhím vào hộ. Tôi cũng tâm sự với chị về độ nhảy cảm của da con gái mình, vậy là chị mách ngay cho tôi một sản phẩm. Theo chị, con trai chị cũng nhờ nó mà thoát khỏi mẫn ngứa nhiều năm.

Sữa tắm tạo bọt dịu nhẹ cho bé Sebamed pH 5.5

Bạn của chồng vừa đi khỏi nhà là tôi tức tốc đi mua ngay sản phẩm Sữa tắm tạo bọt dịu nhẹ cho bé Sebamed pH 5.5 – dòng sản phẩm mà chị ấy giới thiệu là rất hiệu quả. Nghe giới thiệu sản phẩm Sebamed có xuất xứ từ Đức với tiêu chuẩn 100% không chứa xà phòng và kiềm, lại có độ pH 5.5 giúp cân bằng độ ẩm, phát triển và củng có lớp màng acid sinh học tự nhiên của làn da khiến tôi cũng yên tâm phần nào.

Bất cứ một sản phẩm nào mà tôi chọn cho con đều cân nhắc các chỉ số, nhất là độ pH làm sao cho phù hợp với da em bé. Nghe Sebamed pH 5.5 là tôi đã ưng ý ngay từ đầu và thật may mắn vì lần này mẹ con tôi chọn được đúng sản phẩm phù hợp.

Đọc thêm một số tiêu chí khác như sữa tắm cho bé Sebamed chiết xuất Cúc la mã giúp làm dịu da, giữ ẩm và chống kích ứng. Ngoài ra, hoạt chất Panthenol trong sản phẩm còn giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và không cay mắt nên vợ chồng tôi càng yên tâm sử dụng cho con.

Quả đúng như được giới thiệu, ngay lần đầu tắm cho con bằng sữa tắm Sebamed, tôi đã  cảm nhận được sự dịu nhẹ rõ ràng hơn hẳn nhiều sản phẩm khác mà bé Nhím đã dùng qua. Sau khi tắm khô, da bé Nhím nhà tôi sạch sẽ, mịn màng, giữ ẩm làn da hơn hẳn. 

Tôi hạnh phúc vì con gái đã thoát khỏi làn da nhạy cảm - Ảnh minh họa.

Những ngày sau đó, nhờ tắm với Sữa tắm tạo bọt dịu nhẹ cho bé Sebamed pH 5.5 mà bé Nhím nhà tôi đã hoàn toàn thoát khỏi sự nhảy cảm của làn da. Da con gái tôi lúc nào cũng mềm mịn, sờ vào rất đáng yêu. Vợ chồng tôi từ đó mà cũng nhẹ đi nỗi lo về con. Có như vậy mới biết, chỉ có niềm vui và sức khỏe của con mới khiến yêu thương của gia đình được trọn vẹn.

Sebamed Baby Bubble Bath

(100% từ Đức - Được chứng nhận da liễu và kiểm nghiệm lâm sàng )

+ Hoạt chất Panthenol giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da.
+ Công thức không gây cay mắt.
+ Sản phẩm hoàn toàn thích hợp sử dụng cho trẻ sơ sinh. 

+ Giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên. 
+ Phòng ngừa rôm xảy, bệnh chàm, viêm da cơ địa. …
+ Cho làn da của bé sạch sẽ, mịn màng suốt cả ngày. 
 + 100% không chứa xà phòng và kiềm, cho làn da của bé một cảm giác dịu nhẹ và thoải mái trong khi tắm.
+ Độ pH 5.5 giúp cân bằng độ ẩm, phát triển và củng có lớp màng acid sinh học tự nhiên của làn da trong những tháng đầu đời của bé.
+ Chứa hoạt chất làm sạch dịu nhẹ, giúp làm sạch triệt để chất bẩn và dầu nhờn trên da bé, cho làn da mềm mại,mịn màng đáng yêu.
+ Chiết xuất Cúc la mã giúp làm dịu da, giữ ẩm và chống kích ứng.
       

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công ty TNHH TM và XNK Kỳ Phong:

-    Điạ chỉ: Lầu 7, Đoàn Hải Plaza, 756-758 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. 
-    Điện thoại: 0854273110/ 0905 223 817;
-    Website: sebamed.com.vn - Fanpage: https://www.facebook.com/sebamedvn


Xem thêm video: SEBAMED - Thương hiệu chăm sóc da hàng đầu từ Đức
https://www.youtube.com/watch?v=Z2GYUxYGtAo

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 38 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 48 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?