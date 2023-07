Những thực phẩm tốt cho da mụn bạn không nên bỏ qua

Những thực phẩm tốt cho da mụn được các chuyên gia khuyên dùng như: thực phẩm giàu vitamin A, C, E, kẽm, protein,... sẽ giúp bạn đánh bay các nốt mụn đáng ghét đồng thời mang lại làn da sáng khỏe bất ngờ. Bạn cũng nên tránh bổ sung các loại đồ ăn khiến cho tuyến bã nhờn hoạt động quá mức.

Đây là loại vi chất đóng vai trò quan trọng trong việc giúp duy trì sức khỏe và độ trẻ của làn da. Mụn hình thành chủ yếu do nguyên nhân lỗ chân lông bị tích tụ nhiều tế bào chết, từ đó tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn gây ra tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

Vitamin A lúc này sẽ đóng vai trò như một chất kháng khuẩn, chống oxy hóa, giúp tăng sản sinh collagen và cải thiện tính liên kết của các tế bào da. Vì vậy, vitamin A không chỉ là thành phần hỗ trợ ngừa mụn mà chúng còn giúp trẻ hóa làn da, kéo dài thanh xuân.

Vitamin A có nhiều trong động vật như: thịt, cá, trứng, sữa, gan và thực vật gồm: rau củ, đậu, các loại trái cây có màu xanh, vàng, đỏ như cà rốt, bí đỏ, cà chua, gấc,...

+ Vitamin C

Là loại dưỡng chất giúp chống oxy hóa và các gốc tự do mạnh mẽ, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, giúp da khỏe mạnh, duy trì làn da tươi trẻ, đồng thời giúp các mô và biểu bì phục hồi tổn thương hiệu quả sau quá trình điều trị mụn. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết có thể làm da khô, sần sùi. Các thực phẩm chứa nhiều vitamin C thường có màu đỏ cam như: cam, chanh, ớt chuông, đậu, khoai lang,...

+ Vitamin B2, B3, B5, B6

Nếu như vitamin B2 (thịt, sữa, trứng, các loại hạt, bánh mì, nấm, bơ, chuối) giúp cải thiện các tế bào da thì vitamin B3 giúp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, đồng thời tham gia vào quá trình trao đổi chất đạm, chất béo của cơ thể (gan, thịt gà, sữa, cá hồi, cá ngừ).

Vitamin B5 sẽ mang lại công dụng trong việc duy trì sức khỏe và độ tươi trẻ của làn da, góp phần đẩy nhanh quá trình tái tạo da non, chữa lành vết thương. Loại vitamin này thường có mặt trong thịt, trứng, rau xanh.

Còn vitamin B6 giúp điều chỉnh quá trình tiết bã nhờn. Khi thiếu hụt vi chất này da sẽ đổ nhiều dầu, thậm chí viêm da tiết bã. Vitamin B6 thường có mặt trong thịt gà, thịt bò, gan, sữa, bột mì và các loại hạt.

+ Acid béo Omega 3

Nếu phải tìm kiếm một cách ăn uống khoa học để trị mụn thì bạn không nên bỏ qua việc bổ sung Omega 3 cho cơ thể. Đây là loại acid cơ thể không thể tự tổng hợp, vì thế, bạn chỉ có thể cung cấp chúng thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Omega 3 có tác dụng giảm kích ứng, chống viêm rất hiệu quả và chúng thường có mặt trong các loại cá, hải sản hoặc thực vật giàu chất béo không no như hạt lanh, hạt điều, hạt dẻ,...

+ Chất khoáng:

Chất khoáng đóng vai trò then chốt trong việc giúp cơ thể chống lại các tác hại của gốc tự do, đồng thời tăng cường quá trình đào thải kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Chính nhờ tác dụng tuyệt vời này mà chất khoáng thường luôn dẫn đầu danh sách các dưỡng chất cần thiết cho da mụn. Các loại thực phẩm như: cá biển, gan động vật, dầu oliu, lòng đỏ trứng, nấm, ngũ cốc, đều chứa nhiều chất khoáng.

2. Những thực phẩm tốt cho da mụn thâm

Nếu bạn đang ngán ngẩm các loại thịt động vật và tự hỏi nên ăn rau gì tốt cho da mụn hay muốn tìm kiếm các loại hạt tốt cho da mụn thì các loại thực phẩm sau đây sẽ dành riêng cho bạn.

+ Bông cải

Cải bó xôi, bông cải, cải xanh,… là những loại rau nên thiếu trong khẩu phần ăn hằng ngày, chính lượng chất xơ và nước dồi dào sẽ giúp làm sạch da và điều tiết quá trình sản xuất dầu nhờn trên da rất tốt. Bông cải còn được mệnh da là “siêu thực phẩm” dành cho những làn da nhờn mụn vì chúng chứa lượng vitamin C, magie và vitamin A, dồi dào giúp cơ thể chống viêm nhiễm và làm dịu các vết mụn hiệu quả.

+ Nước

70% cơ thể con người là nước vì thế da rất cần đủ nước để khỏe đẹp. Nếu cơ thể thiếu nước, da sẽ khô, bong tróc và nhăn nheo. Một điều ít người biết là khi da quá khô sẽ khiến tuyến bã tăng sản xuất nhiều dầu hơn để chống lại tình trạng này, dẫn đến da bị đổ dầu và sinh mụn. Nên bổ sung 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh và phòng chống bệnh tật nhé!

+ Chuối

Trong chuối chứa nhiều vitamin E, kali và phốt phát đều rất tốt cho da mụn, đồng thời các hoạt chất này cũng giúp giải độc tuyệt vời. Bên cạnh đó, chuối còn là thành phần cung cấp nước cho làn da, giúp cải thiện đáng kể tình trạng da nhờn khó chịu. Bạn nên ăn chuối mỗi ngày vì chúng không chỉ tốt cho cơ thể mà còn giúp thu nhỏ lỗ chân lông, ngăn vi khuẩn xâm nhập da gây mụn.

+ Bơ

Trong bơ chứa nhiều axit béo tốt cho da và cải thiện tình trạng tiết dầu của các tuyến bã nhờn. Bơ cũng rất giàu Beta Carotene - chất chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cục máu đông trong thành mạch máu. Đặc biệt bơ còn giúp cải thiện làn da nhờn mụn, chống viêm nhiễm và kích ứng.

+ Các loại hạt

Đây là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể như: đồng, kẽm, vitamin A, C và E, giúp tăng cường việc sản xuất collagen trên da, làm trẻ hóa và nuôi dưỡng làn da hoàn hảo. Hạt lanh, hạt đậu nành, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt chia giúp cải thiện hiệu quả mụn trứng cá ở người bình thường và cả phụ nữ mang thai.

3. Những lưu ý về chế độ sinh hoạt cho người bị mụn

- Không nên thức khuya quá 23h, nên duy trì giấc ngủ sâu từ 6-8 tiếng/ ngày.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

- Thay drap gối, giường thường xuyên mỗi tuần. Hạn chế ngủ úp mặt lên gối.

- Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất như trái cây, rau xanh, protein, kẽm,... Hạn chế ăn các loại thức ăn nhanh, đồ ăn cay nóng.

- Sử dụng khẩu trang mỗi khi ra đường để ngăn bụi bẩn bám trên da. Nên rửa mặt bằng nước sạch 2 lần trong ngày.

- Hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, thuốc lá, chất kích thích.

- Không sử dụng mỹ phẩm trị mụn vô tội vạ. Nếu bạn muốn dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.

- Cắt móng tay thường xuyên, giữ vệ sinh tay thật sạch sẽ bằng xà phòng diệt khuẩn và không được sờ tay lên mặt.

- Giảm bớt chế độ ăn uống các thực phẩm chứa nhiều đường. Bạn cũng không nên ăn quá mặn.

- Sử dụng kem chống nắng/ viên uống chống nắng khi ra nắng hoặc tiếp xúc với máy tính, đèn.

- Duy trì thói quen tập thể dục 30 phút mỗi ngày.

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn có thêm kiến thức về những thực phẩm tốt cho da mụn, đồng thời giúp bạn rèn luyện một chế độ sinh hoạt hợp lý để cải thiện tình trạng mụn hiệu quả và ngăn ngừa mụn quay trở lại.