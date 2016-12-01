Tự làm nước rửa chén: rẻ tiền, sạch boong, không hóa chất

Bạn lo ngại vì các sản phẩm nước rửa chén trên thị trường có nhiều hóa chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà? Hãy tự làm nước rửa chén từ 3 nguyên liệu rẻ tiền sau, mối lo lắng trên sẽ không còn nữa.

Công dụng chính của nước rửa chén là tẩy sạch dầu mỡ, mùi hôi thức ăn trên chén bát. Có 1 mẹo hay để tự làm nước rửa chén tự nhiên, chúng ta sẽ sử dụng 2 nguyên liệu quen thuộc là bồ kết và xả. Bồ kết có chứa chất xà phòng nhưng không độc hại cho sức khỏe, xả và vỏ bưởi có công dụng làm sạch và khử mùi rất tốt.

Nguyên liệu:

- Bồ kết rừng hoặc bồ kết thường

- Sả cây

- Vỏ bưởi, vỏ chanh, vỏ cam càng nhiều càng tốt

- Rây lọc

Cách làm:

Bồ kết mua về bạn rửa qua cho sạch bụi bẩn, sau đó để khô và nướng lên cho bồ kết bốc mùi thơm, chú ý không nướng khét. Sau khi nướng, bạn bẻ nát hoặc giã hơi dập bồ kết, bỏ vào nồi đun. Sả cây cắt thành nhiều khúc, đặp dập. Vỏ bưởi cam chanh cắt khúc tùy thích. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đổ vừa ngập quá mặt nguyên liệu một chút, đun cho đến khi các chất trong nguyên liệu thôi ra nước hết và phần nước sắc lại đặc hơn.

Sau khi đun, bạn đổ qua rây lọc để bỏ bã đi, đổ vào chai dùng dần.

Mỗi lần rửa chén, bạn xả nước qua cho sạch dầu mỡ sơ, sau đó dùng nước cốt vừa làm rửa với mút rửa chén như bình thường rồi xả lại với nước, chén bát sẽ vừa thơm vừa sạch lại cực kỳ lành tính vì không có bất kỳ hóa chất nào.

Chúc các bạn thành công!

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