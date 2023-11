Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra sau khi bôi thứ nước này lên tóc?

Tóc rụng nhiều là do thay đổi nội tiết tố estrogen, do rối loạn tâm lý và do thiếu hụt chất dinh dưỡng,... dẫn đến lượng hoocmon trong cơ thể nữ giới giảm làm lượng tóc rụng tới 20-30% so với bình thường. Vì vậy, việcdùng hành tây sẽ giúp ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả bởi trong hành tây có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao giúp giúp tóc sớm lấy lại độ bóng khỏe và phát triển tốt hơn.

Các cách chữa rụng tóc cho mẹ bầu bằng hành tây tại nhà

1. Xát hành tây