Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra sau khi bôi thứ nước này lên tóc?

Mẹ bầu làm đẹp 07/07/2016 17:14

Rụng tóc ở nữ giới nói riêng và ở phụ nữ sau sinh nói chung luôn là điều phiền toái. Hiện nay, có nhiều cách trị rụng tóc nhưng hiệu quả nhất phải kể đến đó là hành tây.

Tóc rụng nhiều là do thay đổi nội tiết tố estrogen, do rối loạn tâm lý và do thiếu hụt chất dinh dưỡng,... dẫn đến lượng hoocmon trong cơ thể nữ giới giảm làm lượng tóc rụng tới 20-30% so với bình thường. Vì vậy, việcdùng hành tây sẽ giúp ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả bởi trong hành tây có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao giúp giúp tóc sớm lấy lại độ bóng khỏe và phát triển tốt hơn. 

Các cách chữa rụng tóc cho mẹ bầu bằng hành tây tại nhà

1. Xát hành tây

Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra sau khi bôi thứ nước này lên tóc? - Ảnh 2

Nếu muốn tóc giảm gẫy rụng, nhưng lại không có nhiều thời gian để thực hiện các công thức điều trị thì bạn nên áp dụng phương pháp này.

Sử dụng hành tây đắp lên da đầu hoặc chỉ dùng 2 cốc rưỡi hành tây đun sôi để nguội trong vòng 50 phút. Dùng dung dịch này dội lên tóc sau đó gội đầu lại với nước sạch, bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì. Theo thống kê, đã có 73% người sử dụng liệu trình này thành công.

2. Hành tây và rượu

Thái hành tây thành từng miếng nhỏ và cắt nhỏ như hạt lượu, pha thêm 1 ít rượu rum rồi để hỗn hợp trong vòng 24 giờ và lọc lấy nước. Với dung dịch này, bạn dùng để thoa và xoa bóp lên da đầu cho dung dịch thấm sâu vào từng sợi tóc. 

3. Hành tây và lá cây tầm gai

Trộn 1/2 cốc hành tây băm nhuyễn với 1/2 cốc lá cây tầm gai đã phơi khô, để tăng hiệu quả cho hỗn hợp trên bạn cho thêm một chút vodka rồi ủ hỗn hợp trong vài ngày và ép lấy nước. Dùng dung dịch massage lên da đầu rồi gội lại với nước sạch.

4. Hành tây và mật ong

Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra sau khi bôi thứ nước này lên tóc? - Ảnh 3

Thái hành tây thành từng khoanh và băm nhỏ, ủ với rượu trong vòng 24 giờ rồi ép lấy 1/4 nước hành tây, pha đều cùng 1 thìa mật ong nguyên chất. Sử dụng hỗn hợp thoa lên da đầu hằng ngày để đạt hiệu quả tốt nhất. 

5. Tinh dầu hành tây

Cắt nhỏ củ hành tây, cho vào ngâm chung với dầu oliu trong 3 tuần. Sau đó lọc bã lấy nước, sẽ thu được tinh dầu hành tây cực kỳ an toàn. 

Tiếp tục trộn 30g tinh dầu hành tây với 30g tinh dầu hoa hồng và 30g sáp ong rồi đun nóng đến khi sáp ong tan chảy, thêm vào 2 muỗng cà phê lô hội cùng 4 viên nang vitamin E là bạn đã có hỗn hợp hoàn hảo.

Lưu ý: để bảo quản tinh dầu hành tây trong thời gian dài, bạn có thể cho vào tủ lạnh nhé!

Tóm lại, trên đây là những cách khắc phục tình trạng rụng tóc nhiều khi mang thai cùng hành tây tại nhà. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới các mẹ bầu nhé!

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